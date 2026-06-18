MAKE IT LAB: Εργαστήριο ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών από το Yasemin Collective

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες και δημιουργούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εξερευνήσουν, να επαναπροσδιορίσουν ή να εξελίξουν μια ιδέα ή ένα έργο που βρίσκεται σε αρχικό ή ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης. Είτε πρόκειται για παράσταση, έκθεση, εργαστήριο, συνεργασία, κοινοτική πρωτοβουλία, καλλιτεχνικό πρότζεκτ ή άλλη δημιουργική πρόταση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στις ιδέες τους μέσα από συλλογική ανταλλαγή, ανατροφοδότηση και καθοδηγούμενες ασκήσεις.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της δημιουργικής διαδικασίας μέσω της σαφήνειας, της ανταλλαγής διαφορετικών οπτικών και της παροχής πρακτικών εργαλείων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός έργου.
Το εργαστήριο θα συντονίσει η Ναταλία Παναγιώτου, ηθοποιός, θεατρική δημιουργός και εκπαιδεύτρια.
Δεν απαιτείται ολοκληρωμένο πρότζεκτ ή προηγούμενη προετοιμασία.
Πληροφορίες
Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2026
Ώρα: 18:00 – 19:30
Χώρος: Anânke Home, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά / Αγγλικά (ανάλογα με τους συμμετέχοντες)
Κόστος συμμετοχής: €25
Κρατήσεις: www.yasemincollective.com/reservations