MAKE IT LAB: Εργαστήριο ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών από το Yasemin Collective

Δημοσιεύθηκε 18.06.2026 17:00

Το Yasemin Collective παρουσιάζει το MAKE IT LAB, ένα 90λεπτο εργαστήριο ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών και καλλιτεχνικών εγχειρημάτων, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2026 στο Anânke Home στη Λευκωσία.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες και δημιουργούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εξερευνήσουν, να επαναπροσδιορίσουν ή να εξελίξουν μια ιδέα ή ένα έργο που βρίσκεται σε αρχικό ή ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης. Είτε πρόκειται για παράσταση, έκθεση, εργαστήριο, συνεργασία, κοινοτική πρωτοβουλία, καλλιτεχνικό πρότζεκτ ή άλλη δημιουργική πρόταση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στις ιδέες τους μέσα από συλλογική ανταλλαγή, ανατροφοδότηση και καθοδηγούμενες ασκήσεις.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της δημιουργικής διαδικασίας μέσω της σαφήνειας, της ανταλλαγής διαφορετικών οπτικών και της παροχής πρακτικών εργαλείων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός έργου.

Το εργαστήριο θα συντονίσει η Ναταλία Παναγιώτου, ηθοποιός, θεατρική δημιουργός και εκπαιδεύτρια.

Δεν απαιτείται ολοκληρωμένο πρότζεκτ ή προηγούμενη προετοιμασία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2026

Ώρα: 18:00 – 19:30

Χώρος: Anânke Home, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Γλώσσα: Ελληνικά / Αγγλικά (ανάλογα με τους συμμετέχοντες)

Κόστος συμμετοχής: €25

Κρατήσεις: www.yasemincollective.com/reservations