«A slight indisposition»: Η μεταμόρφωση στο επίκεντρο νέας έκθεσης στο NiMAC

Δημοσιεύθηκε 19.06.2026 16:00

Δεκαέξι καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συναντώνται στο NiMAC, διερευνώντας τη μεταμόρφωση ως εμπειρία απώλειας, προσαρμογής και επανεφεύρεσης του εαυτού και του κόσμου.

Η έκθεση A slight indisposition εγκαινιάζεται στις 26 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη (NiMAC), φέρνει μαζί δεκαέξι ανερχόμενους και καταξιωμένους σύγχρονους καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, και διερευνά την έννοια της μεταμόρφωσης ως πεδίου διαπραγμάτευσης ή συμφιλίωσης ανάμεσα στην ικανότητα συναίσθησης, στην ικανότητα σκέψης και στον χώρο.

Ο τίτλος και το εννοιολογικό πλαίσιο της έκθεσης αντλούν έμπνευση από τη Μεταμόρφωση (1915) του Φραντς Κάφκα, έργο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα λογοτεχνικά κείμενα του εικοστού αιώνα. Με τίτλο A slight indisposition, η έκθεση διερευνά τη μεταμόρφωση τόσο ως ανατροπή κάθε βεβαιότητας όσο και ως θεμελιώδη συνθήκη της ύπαρξης. Η φράση λειτουργεί ως ευφημισμός για τη δυσαρμονία που βρίσκεται στον πυρήνα της καφκικής αφήγησης, όπου μια αμετάκλητη αλλαγή γίνεται δεκτή με αλλόκοτη ψυχραιμία και υπόκωφη δυσφορία.

Η διαχρονικότητα του κόσμου του Κάφκα, συνάμα οικείου και εξωπραγματικού, αντηχεί στη σύγχρονη ζωή, η οποία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές εντάσεις, τον πόλεμο, την ανισότητα και τα αποδυναμωμένα περιβαλλοντικά συστήματα. Η έκθεση διερευνά συστήματα που διαμορφώνονται από ανθρωποκεντρικές επιθυμίες και αποστροφές, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η βιωμένη εμπειρία διαθλάται μέσα από την τεχνολογία, τις επικοινωνιακές υποδομές, τις οικονομικές πιέσεις, την οικολογική αλληλεξάρτηση και τις συγκρουόμενες κοινωνικές οπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της μεταμόρφωσης προσεγγίζεται ως μια διαδικασία αποσταθεροποιητική μεν, δημιουργική δε: ως πηγή απώλειας, αγωνίας, σύγχυσης, προσαρμογής και δυνατοτήτων. Τα έργα τέχνης που επιλέχθηκαν σκιαγραφούν τη μεταμόρφωση όχι μόνο ως ρήξη, αλλά και ως συνθήκη του ‘είναι’ και του ‘γίγνεσθαι’, ιχνηλατώντας τη ρευστότητα της μνήμης, τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις του χρόνου και της απόστασης, καθώς και τους κύκλους φθοράς, απώλειας και αναγέννησης που διατρέχουν προσωπικές, οικολογικές και γεωγραφικές ιστορίες.

Αντλώντας έμπνευση από θεμελιώδη κείμενα της μυθολογίας, της οικολογίας, της φιλοσοφίας του γίγνεσθαι, και από θεωρίες ψυχολογικής μεταμόρφωσης που αντιλαμβάνονται τη ζωή ως συνεχή διαδικασία παρά ως αλληλουχία σταθερών ταυτοτήτων, η έκθεση A slight indisposition διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα σώματα, οι μνήμες, τα περιβάλλοντα και οι κοινωνικές και πολιτισμικές πραγματικότητες αναδιαμορφώνονται διαρκώς μέσα από τις μεταξύ τους σχέσεις.

Οπτικοακουστικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, υλικές και άυλες εγκαταστάσεις, δράσεις περφόρμανς, σειρές φωτογραφικών έργων, ζωγραφικά έργα, σχέδια και έργα σε χαρτί συνθέτουν την έκθεση αυτή, η οποία αντιπαραβάλλει κοινά βιώματα αγωνίας και αποξένωσης με συλλογικές πράξεις επιθυμίας, την αλχημική δυναμική της αλλαγής, ονειρικές συναντήσεις, τη σωματική εμπειρία και την αποδόμηση των δυαδικών σχημάτων. Διεισδύοντας σταδιακά σε σκοτεινότερα εδάφη, τα έργα ενσωματώνουν αρχετυπικά μοτίβα από τη μυθολογία και την ψυχολογία, την επανάληψη και τις αλληλένδετες εικονικές πραγματικότητες, φέρνοντας στο προσκήνιο καταπιεσμένες επιθυμίες και τους αέναους κύκλους βαρβαρότητας, παραβίασης και άρνησης.

Καλλιτέχνες: Toya Akpınar, Hasan Aksaygın, Fauve Alice, Emir Anday, Nikolas Antoniou, Banu Cennetoğlu, Jake and Dinos Chapman, Emin Çizenel, Haris Epaminonda, Sümer Erek, Julie Galthron, Stelios Kallinikou, Burak Kibar Zafer, Erol Kutay, Loreal Prystaj, Umay Yılmaz

Εγκαίνια: 26 Ιουνίου 2026, 19:00 @ NiMAC

Διάρκεια έκθεσης: 26 Ιουνίου – 26 Ιουλίου 2026

Επιμέλεια έκθεσης: Δρ. Esra Plümer Bardak

Σχεδιασμός έκθεσης: Uğur Bahçeci, Ürün Ekenoğlu

Παράλληλο Πρόγραμμα

Περφόρμανς | The OFFSPRING

Umay Yılmaz

Παρασκευή 26 Ιουνίου | 19:00

Περφόρμανς | Hallowing the Limax Dei

Hasan Aksaygın

Παρασκευή 26 Ιουνίου | 20:00

Περφόρμανς και Συζήτηση I Grab a Pile of Dust

Sümer Erek

Πέμπτη 9 Ιουλίου | 20:00

Συζήτηση

Πέμπτη 2 Ιουλίου | 18:00 – 20:00 | Fauve Alice, Hasan Aksaygın και Julie Gauthron

Πέμπτη 9 Ιουλίου | 18:00 – 20:00 | Νικόλας Αντωνίου, Umay Yılmaz

Ξεναγήσεις

Πέμπτη 16 Ιουλίου | 18:00 | Αγγλικά | Δρ. Esra Plümer Bardak

Σάββατο 18 Ιουλίου | 10:00 | Ελληνικά | Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη

Σάββατο 18 Ιουλίου | 11:30 | Τουρκικά | Δρ. Esra Plümer Bardak

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Παράλληλη δράση

Με φυσική παρουσία: Butoh Workshop με Maki Watanabe @ Στέγη Χορού Λευκωσίας

Κυριακή 5 Ιουλίου | 10:00 – 14:00

Δευτέρα 6 Ιουλίου | 16:00 – 20:00

Κρατήσεις: info@dancehouselefkosia.com | dancehouselefkosia.com | +35722780960

Στέγη Χορού Λευκωσίας, Οδός Παρθενώνος 25, 1105 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία, Κύπρος

Ώρες λειτουργίας

Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 20:00

Κυριακή: 10:00 – 18:00

Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά

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