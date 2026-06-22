«Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού»: Το νέο έργο της Κιτσοπούλου ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Σιλβέστρου

Δημοσιεύθηκε 22.06.2026 09:02

Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο που εξερευνά με καυστικό χιούμορ και σαρκασμό τις «βλαβερές συνέπειες» της εποχής μας: Tη ματαιότητα, τον εγωκεντρισμό, την επιφάνεια, την ψευδαίσθηση ελευθερίας και την υπερπροσπάθεια κάλυψης κενών.

Το Θέατρο Δέντρο παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2026 τη νέα του παραγωγή, «Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού». Ένα ολοκαίνουργιο έργο της Λένας Κιτσοπούλου που γράφτηκε αποκλειστικά για το Θέατρο Δέντρο, με αφετηρία και πηγή έμπνευσης, το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου.

Η παράσταση σηματοδοτεί τη συνέχεια της επιτυχημένης σύμπραξης των δύο δημιουργών με το Θέατρο Δέντρο. Μετά την περσινή συνεργασία τους με το έργο «Ο Μουνής», το φετινό τους καλλιτεχνικό βήμα συνομιλεί τολμηρά με τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από την χαρακτηριστική, αιχμηρή πένα της Κιτσοπούλου.

Ο Σιλβέστρος, διατηρώντας μια στενή και δημιουργική σχέση με τη συγγραφέα, καταπιάνεται για τέταρτη φορά με έργο της. Αυτή τη φορά, καλείται να στήσει μια τηλεοπτική εκπομπή - μια φαινομενικά ανάλαφρη talk show πλατφόρμα, όπου ο βασικός καλεσμένος είναι ένας εφευρέτης που παρουσιάζει την «καινοτόμο» ιδέα του. Σταδιακά, η επιφάνεια ραγίζει, αποκαλύπτοντας το παράλογο, την αγωνία και τη δυστοπία που διαπερνά τη σύγχρονη ζωή.

Στη νέα αυτή παραγωγή, έχει στο πλευρό του μια δυναμική ομάδα ηθοποιών και συντελεστών. Στην εκρηκτική ταυτότητα της παράστασης προσθέτει η επί σκηνής παρουσία του DJ Sixonesix. Με αισθητική που αντλεί από την ποπ κουλτούρα και το κιτς και με βασικά εργαλεία την υπερβολή και τον σαρκασμό, η παράσταση δεν διασκευάζει απλώς ένα κλασικό κείμενο, αλλά το ανατρέπει, για να μιλήσει χωρίς φίλτρα για τις παθογένειες του σήμερα.

Η Κιτσοπούλου δεν προχωρά σε μια συμβατική διασκευή του τσεχωφικού μονόπρακτου. Αντίθετα, όπως συχνά συμβαίνει στη δουλειά της, χρησιμοποιεί το κλασικό έργο ως έναυσμα για να δημιουργήσει μια ελεύθερη, ανοιχτή και αναρχική δραματουργική σύνθεση, χωρίς όρια και περιορισμούς, μεταφέροντας τη βασική ιδέα στο σήμερα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο θεατρικό έργο που εξερευνά με καυστικό χιούμορ και σαρκασμό τις «βλαβερές συνέπειες» της εποχής μας: Tη ματαιότητα, τον εγωκεντρισμό, την επιφάνεια, την ψευδαίσθηση ελευθερίας και την υπερπροσπάθεια κάλυψης κενών η οποία καταλήγει στην αποσύνθεση της πραγματικής ανθρώπινης επικοινωνίας.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου στο Studio Δημοτικού θεάτρου Λευκωσίας και θα ακολουθήσει περιοδεία σε Λεμεσό και Πάφο.

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθέτης: Κώστας Σιλβέστρος

Σκηνικά/ Κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Μουσική επί σκηνής: DJ Sixonesix

Επιμέλεια κίνησης: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμού: Χρίστος Γωγάκης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Αφίσα: Πάνος Μακρής

Βίντεο: Black Lemon TV Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Λούρα - Katerinaloura@yahoo.gr

Παραγωγή: Θέατρο Δέντρο

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας

Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Κυριακή, 12 Ιουλίου, 20.30

Παραστάσεις: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26 Ιουλίου

Τοποθεσία: Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Περιοδεία

Πάφος

Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Μαρκίδειο Θέατρο

Λεμεσός

Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Παλιό Ξυδάδικο

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά (με διάλειμμα – για όποιον/α το επιθυμεί)

Προπώληση: www.soldoutticketbox.com

Τιμές εισιτήριων: 20 ευρώ κανονικό, 18 ευρώ μειωμένο *[*Συνταξιούχοι, ηθοποιοί, φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες, πολύτεκνοι, μέλη του Α.Π.ΚΥ]

Περισσότερες πληροφορίες/κρατήσεις στο τηλέφωνο 99520835

ΜΕΓΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Τμήμα σύγχονου πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού

Χορηγός: Black Lemon TV

Χορηγός Επικοινωνίας: Δίεση