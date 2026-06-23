theYard.Residency.26| Εργαστήρι σκηνικής έρευνας Accent Zones: Bodies Crossing Linguistic Space

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 10:24

Ο Μιχάλης Αριστείδου παρουσιάζει την επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας στο Ξυδάδικο

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει την επόμενη συμμετοχή του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26. Πρόκειται για το εργαστήρι σκηνικής έρευνας Accent Zones: Bodies Crossing Linguistic Space, με τον Μιχάλη Αριστείδου.

Διήμερο εργαστήριο σκηνικής έρευνας για ηθοποιούς / performer κάθε επιπέδου. Με αφετηρία σκηνές, δοκιμάζουμε την ίδια δράση σε διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες και εξερευνούμε πώς αυτές οι μετατοπίσεις επηρεάζουν την παρουσία, τη σχέση και την πρόσληψη της στιγμής. Με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με στόχο μια κοινή διαδικασία έρευνας.

Εκπαιδευτικός θέατρου και κίνησης | Μιχάλης Αριστείδου www.mixalisaristidou.com

Πληροφορίες

04, 05.07 | 10:00 – 17:00

Πληροφορίες: 99516119

Δωρεάν Συμμετοχή- απαραίτητη η κράτηση λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός