Ο Ιούλιος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 13:15

Το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνει το πρόγραμμα του Ιουλίου, με επίκεντρο αυτό τον μήνα τη μουσική, μέσα από το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival.

Σε μια περίοδο που η πρόσβαση στον πολιτισμό έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, το φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία να βρεθούμε ξανά κοντά στο κοινό μας, προσφέροντας συναυλίες με χαμηλό ή και ελεύθερο εισιτήριο. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους, γεμάτο ήχους και μελωδίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, ξεχωριστές συνεργασίες και βραδιές που αξίζει να μοιραστούμε.

Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα.

8 Τετ 21:00 (120’)

Μάρθα Φριντζήλα, Τhe Kubara Project + Κalogeraki Bros – 21o Cyprus Rialto World Music Festival

Το Kubara Project, αφού δοκιμάστηκε για πάνω από είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έρχεται στο Cyprus Rialto World Music Festival με έναν ολοκαίνουργιο δίσκο στα χέρια, μαζί με τα αγαπημένα Καλογεράκια. Παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που το χαρακτηρίζουν, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή, και δεξιοτέχνες μουσικούς. Στην παράσταση ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ερμηνεύτριας και των αδελφών Καλογεράκη. Λαμβάνουν μέρος οι: Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο)

Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα), Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι), Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα), Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο), Μάρθα Φριντζήλα (τραγούδι), Μιχάλης Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά),Παντελής Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά).

€ 22 / 18

12 Κυρ 21:00 (120’)

*Κοbrah Habibi – 21o Cyprus Rialto World Music Festival

Οι Κοbrah Habibi είναι ένα πολυμορφικό μουσικό σχήμα που κινείται ανάμεσα στον σύγχρονο ανατολίτικο ηλεκτρονικό ήχο, τη ζωντανή μουσική και την performance. Συνδυάζοντας DJ set, φωνή, ηλεκτρικά έγχορδα, κλαρίνο, λαούτο και ταραμπούκα, δημιουργούν μια έντονα χορευτική και τελετουργική εμπειρία που αντλεί στοιχεία από τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή. To σχήμα κινείται ανάμεσα σε ανατολίτικες μουσικές παραδόσεις και σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας μια διονυσιακή συνθήκη χορού, ελευθερίας και ερωτισμού, πέρα από ταμπέλες και στερεότυπα. Harry Koushos - DJ Set, Ody Icon – Φωνητικά, ECATI - Ηλεκτρικά έγχορδα, Άγγελος Αγγέλου - Κλαρινέτο & Λαούτο, Cymbhan – Ταραμπούκα.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση καρεκλών, ο αριθμός των οποίων θα είναι περιορισμένος στον χώρο.

14 Τρι 21:00 (70’)

Η Πλατεία – Θέατρο Αντίλογος

Το Θέατρο ΑντίΛογος, γιορτάζοντας τη δεκάχρονη καλλιτεχνική του πορεία, παρουσιάζει σε συμπαραγωγή με τη Σόλο για Τρεις μια καινούργια, απολαυστική κωμωδία, γεμάτη γέλιο, σκέψη και τρυφερότητα. Η Πλατεία των Ελένη Αναστασίου και Άρη Κυπριανού ζωντανεύει ιστορίες τριών γενεών Κυπρίων και φέρνει στη σκηνή όλα όσα μας απασχολούν σήμερα. Σε αυτή την «Πλατεία» θα μοιραστούμε αγωνίες, αστεία, κουτσομπολιά, φόβους και σκέψεις. Σε μια εποχή που η επικοινωνία αλλάζει, που η κοινωνία γίνεται απόμακρη, που η δημοκρατία απειλείται, το έργο μάς φέρνει ξανά/ταξιδεύει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί όπου μιλάμε κατάματα με τους εαυτούς μας και με τους συνανθρώπους μας. Συγγραφείς: Ελένη Αναστασίου, Άρης Κυπριανού. Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου. Επί σκηνής: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Διοργάνωση: ΠΟΓΟ Λεμεσού/ Buenos Ntias Production.

€ 15 / 12

16 Πεμ 21:00 (90’)

*Nabuma – 21ο Cyprus Rialto World Music Festival

Οι Nabuma είναι ένα συγκρότημα neo-soul από την Κύπρο που συνδυάζει στοιχεία neo-soul, jazz, alternative R&B και σύγχρονου groove σε έναν ξεχωριστό, κινηματογραφικό ήχο. Με επίκεντρο την πρωτότυπη μουσική και τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις, οι Nabuma δημιουργούν καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες μέσα από soulful φωνητικά, πλούσιες ενορχηστρώσεις και εκφραστική μουσικότητα. Το ντεμπούτο EP τους, Tapedeck, κυκλοφόρησε το 2024, ενώ το νέο τους υλικό συνεχίζει να εξελίσσει και να διευρύνει τη μουσική τους ταυτότητα. Νικόλ Αρδανίτου – Φωνητικά, Ανδρέας Ματθαίου – Μπάσο,

Αλέξης Κάσινος – Ηλεκτρική κιθάρα, Kris Grecian – Τύμπανα.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση καρεκλών, ο αριθμός των οποίων θα είναι περιορισμένος στον χώρο.

17 Παρ 21:00 (120’)

…Bulletproof Tour… - Κοza Mostra – 21ο Cyprus Rialto World Music Festival

Οι Koza Mostra είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και επιδραστικά διεθνώς, ελληνικά συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο έχει εμπνεύσει και προτρέψει μια νέα γενιά καλλιτεχνών να αμφισβητήσουν τα όρια των μουσικών ειδών, εξερευνώντας παράλληλα την πολιτιστική τους κληρονομιά. Μετά την κυκλοφορία του εκρηκτικού νέου τους single, Bulletproof, αρχίζουν τη νέα τους περιοδεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι εμφανίσεις τους υπόσχονται, όπως πάντα, ωμό συναίσθημα, υψηλή ένταση και ένα setlist που ενώνει το ένδοξο παρελθόν τους με τον φρέσκο, «βρώμικο» νέο τους ήχο. Ετοιμαστείτε για ένα live που δεν ζητά απλώς την προσοχή σας... την κατακτά. Ηλίας Κόζας – Κιθάρες, φωνή, Αστέριος Φράγκος – Κιθάρες, φωνητικά, Σταύρος Αποστολίδης – Μπουζούκι, φωνητικά, Σοφία Στάικου – Βιολί, φωνητικά, Γιάννης Μπέλλος – Μπάσο, Δημήτρης Ράπτης - Ντραμς / samples.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση καρεκλών, ο αριθμός των οποίων θα είναι περιορισμένος στον χώρο.

21 Τρι 21:00 (60’)

*Near to Far East: Cyprus Κollective Big Band – 21ο Cyprus Rialto World Music Festival

Το Cyprus Κollective Big Band παρουσιάζει σε παγκύπρια πρεμιέρα το εμβληματικό έργο των Duke Ellington και Billy Strayhorn Far East Suite, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δημιουργίες τους. Πρόκειται για μια στοχαστική, ατμοσφαιρική, δεξιοτεχνική και εκφραστική ηχητική περιήγηση στην Ανατολή. Το Far East Suite μεταφέρει τον ενθουσιασμό και το δέος που ένιωσε η ορχήστρα του Ellington το 1963 ταξιδεύοντας σε τόπους ξένους, εξωτικούς και εντελώς διαφορετικούς από όσα οι περισσότεροι από αυτούς είχαν γνωρίσει μέχρι τότε. Μάριος Χαραλάμπους – Άλτο σαξόφωνο, Νικόλας Γεωργίου – Άλτο σαξόφωνο, Will Scott – Τενόρο σαξόφωνο / κλαρινέτο, Thomas Lumley – Τενόρο σαξόφωνο Χάρης Ιωάννου – Βαρύτονο σαξόφωνο, Γιώργος Ελ Χάπερ – Τρομπέτα, Ηλίας Ιωάννου – Τρομπέτα, Ραφαήλ Ορφανίδης – Τρομπέτα, Ανδρέας Θεοχάρους – Τρομπόνι, Κλείτος Παύλου – Τρομπόνι, Σάββας Αθανασίου – Τρομπόνι, Αντρέας Παντελή – Πιάνο, Κυριάκος Κέστας – Κοντραμπάσο, Όμηρος Μιλτιάδους – Ντραμς.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση καρεκλών, ο αριθμός των οποίων θα είναι περιορισμένος στον χώρο.

Είσοδος ελεύθερη στις συναυλίες του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival με εξαίρεση τη συναυλία στις 8/7. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων.

*Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στον Χώρο Στάθμευσης ΣΕΚ (πίσω από το Θέατρο Ριάλτο).

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45