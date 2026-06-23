ON COMMON GROUND: Ένα έργο της Εύης Δημητρίου / Oμάδα Εν Δράσει

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 14:00

Πέντε περφόρμερ και ένας μουσικός διερευνούν τη σύνδεση και τη συνύπαρξη.

Μια συλλογική δημιουργία, με πέντε περφόρμερς και έναν μουσικό, σε ένα ανοιχτό εξωτερικό χώρο, σε μια πόλη που συνεχώς αλλάζει, στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Τα σώματα συναντιούνται, αλληλο-οδηγούνται, χωρίζουν, επανασυνδέονται. Μέσα από μια δομημένη αυτοσχεδιαστική πρακτική, διαμορφώνονται κοινότητες που συνεχώς μετασχηματίζονται, όχι ως βεβαιότητες, αλλά ως δυνατότητες. Ως χώροι συνύπαρξης, εμπιστοσύνης, ευαλωτότητας και φροντίδας.

Πώς παραμένουμε ανοιχτοί ο ένας προς τον άλλον;

Πώς καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη;

Πώς φροντίζουμε ο ένας τον άλλον;

Πώς δημιουργούμε χώρους σύνδεσης;

Συντελεστές

Σύλληψη / Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Εύη Δημητρίου

Δημιουργία / Ερμηνεία: Ράνια Γλυμίτσα , Κατερίνα Τυλληρίδου , Chris Mills , Διαμάντω Χατζηζαχαρία , Εύη Δημητρίου

Δημιουργία / Ζωντανή Μουσική: Kalaqs

Σύμβουλος: Tabea Martin

Καταγραφή & Τεκμηρίωση Διαδικασίας: Άρτεμις Ευλογημένου

Επικοινωνία & Προώθηση: Ολίβια Χρίστου

Παραγωγή: Ομάδα Εν Δράσει

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Με την υποστήριξη του PSI Foundation

Πληροφορίες

Τρίτη 23 & Πέμπτη 25 Ιουνίου, 2026 στις 19:30[Text Wrapping Break]PSI Foundation, Παραθαλάσσιο Μέτωπο, Λεμεσός

Παλιά Αποθήκη Χαρουπιών, Τσιφλικούδια

Συνεργατισμού 27, Λεμεσός 3010

Ελεύθερη Είσοδος

Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης στο PSI Foundation.