«Ιστορία της Κυπριακής Φωτογραφίας 1839-1939: Η Ιστορία ενός Αιώνα»: Παρουσίαση του βιβλίου του Kadir Kaba

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 16:00

Ο διακεκριμένος φωτογράφος και ιστορικός της φωτογραφίας Kadir Kaba θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Κυπριακής Φωτογραφίας 1839-1939: Η Ιστορία ενός Αιώνα», στο CVAR (Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας), την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στις 6:30 μ.μ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, αναδεικνύοντας σημαντικές στιγμές από την ιστορία της φωτογραφίας στην Κύπρο.

Το βιβλίο καταγράφει και εξερευνά την πρώτη εκατονταετία της φωτογραφίας στο νησί, από το 1839 έως το 1939, φωτίζοντας τους πρωτοπόρους φωτογράφους, τα φωτογραφικά εργαστήρια, τις εικόνες και τις ιστορικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν την οπτική μνήμη της Κύπρου.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Kadir Kaba γεννήθηκε στη Μόρα/Μέριτς της Λευκωσίας το 1947. Αποφοίτησε από το ITIA της Άγκυρας ως λογιστής το 1971. Το 1975 στράφηκε στην καλλιτεχνική φωτογραφία στο Λονδίνο και, από το 1978 έως το 1981, σπούδασε φωτογραφία στο Paddington College School of Photography.

Η πρώτη ατομική του έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 1980 και έκτοτε έχει παρουσιάσει συνολικά επτά ατομικές εκθέσεις. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές και συλλογικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων οι διεθνείς εκθέσεις Beyond the Lines και Off Limits, οι τοπικές εκθέσεις Perspectives, καθώς και έργα βίντεο-τέχνης.

Έχει επιμεληθεί εθνικές και διεθνείς φωτογραφικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει ως μέλος σε εθνικές και διεθνείς κριτικές επιτροπές. Το 1999 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Τιμής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου για τη συμβολή του στην τουρκοκυπριακή φωτογραφία.

Το 2002 ίδρυσε την Cypriot Photographers’ Gallery. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια εργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος, γκαλερίστας και δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά στο Λονδίνο και την Κύπρο. Δημοσιεύει άρθρα και έρευνες για την τουρκοκυπριακή φωτογραφία, ενώ υπήρξε εκδότης του δελτίου fotograf sanat κατά την περίοδο 1998-2001.

Ο Kadir Kaba θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην έρευνα και καταγραφή της ιστορίας της κυπριακής φωτογραφίας, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου του στη διατήρηση και ανάδειξη της φωτογραφικής κληρονομιάς του νησιού.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Παρουσίαση βιβλίου: Ιστορία της Κυπριακής Φωτογραφίας 1839-1939: Η Ιστορία ενός Αιώνα

Ομιλητής: Kadir Kaba

Χώρος: CVAR – Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ημερομηνία: Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026

Ώρα: 6:30 μ.μ.

Γλώσσα παρουσίασης: Αγγλικά