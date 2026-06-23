Ο Ίων του Ευριπίδη ανεβαίνει σε Κύπρο και Επίδαυρο

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 17:05

Η νέα παραγωγή του ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου παρουσιάζεται σε Κύπρο και Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει το έργο Ίων του Ευριπίδη, αποτελώντας μια από τις πλέον αναμενόμενες παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού σε Κύπρο και Ελλάδα.

Οι παραστάσεις στην Κύπρο θα δοθούν στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Σχολής Τυφλών στις 16, 17 & 18 Ιουλίου, στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας στις 22 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στις 24 Ιουλίου και στη συνέχεια η παραγωγή ταξιδεύει για παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 28 & 29 Αυγούστου, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Πρόκειται για ένα από το πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο Ίων δεν είναι μια «καθαρή» τραγωδία: κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση.

Μετά την περσινή επιτυχημένη συνεργασία του με τον ΘΟΚ στον Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ, ο καταξιωμένος, πολύπειρος σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει στον Οργανισμό και, ταυτόχρονα, στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καταθέτοντας μια νέα ανάγνωση του ευριπίδειου δράματος. Η επιστροφή του σηματοδοτεί ακόμα μία δημιουργική συνάντηση με τον Ευριπίδη, έναν ποιητή με τον οποίο έχει αναμετρηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν (Βάκχες, Άλκηστη, Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων). Στα σκηνικά και τα κοστούμια ο πολλάκις βραβευμένος Βασίλης Παπατσαρούχας, στη μουσική σύνθεση (και επί σκηνής) η ανατρεπτική Αναστασία Δημητριάδου (nama dama), στην κίνηση και τη χορογραφία ο έμπειρος Φώτης Νικολάου, ενώ συνεργάτης σκηνοθέτης είναι ο ανερχόμενος Μάριος Κακουλλής.

Διακεκριμένοι ηθοποιοί έχουν αναλάβει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους με μια ομάδα πολυτάλαντων νέων, γυναικών και αντρών, στο χορό. Η Στέλα Φυρογένη στο ρόλο της Κρέουσας, της βιασμένης πριγκίπισσας και αργότερα βασίλισσας και προγόνου των Ιώνων, ο Νεοκλής Νεοκλέους ως ο Ξούθος, ο μη Αθηναίος νέος βασιλιάς της Αθήνας και στον ομώνυμο ρόλο ο Γιάννης Τσουμαράκης ως ο νόθος γιος και αργότερα γενάρχης, αποτελούν το βασικό τρίγωνο του μύθου.

Η δράση εκτυλίσσεται στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, που συνιστά ένα κατώφλι ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Εκεί μεγαλώνει ο νεαρός Ίων χωρίς όνομα και επίγνωση της καταγωγής του, πασχίζοντας να συγκροτήσει μέσα από σπαράγματα μια συμπαγή ταυτότητα, την ίδια στιγμή που οι θεατές γνωρίζουν ήδη την αλήθεια. Μέσα από αντιφάσεις, διαθλάσεις και παρερμηνείες, το θολό, σχεδόν αόρατο παρελθόν αποκρυσταλλώνεται σε ατόφιο, χειροπιαστό παρόν, μια προσδοκία νοήματος αναδύεται μέσα από το κενό.

Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν πολυπρισματικό χώρο αναστοχασμού όπου τα είδωλα της αλήθειας και του ψεύδους αλληλεπικαλύπτονται, αποκαλύπτουν και αποκρύπτουν, με το ερώτημα της ταυτότητας να παραμένει ανοιχτό, ρευστό και αγωνιώδες.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Μετάφραση-Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά-Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Μουσική σύνθεση-Σχεδιασμός ηχοτοπίων-Μουσική διδασκαλία: Nama Dama

Κίνηση-Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση οπτικής ταυτότητας: Βασίλης Παπατσαρούχας

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ορέστης Λαζούρας

Συνεργάτιδα παραγωγής: Ελένη Νικολάου

Παίζουν:

Γιάννης Τσουμαράκης-Ίων

Στέλα Φυρογένη- Κρέουσα

Νεοκλής Νεοκλέους- Ξούθος

Βαλεντίνος Κόκκινος- Παιδαγωγός

Βασίλης Αθανασόπουλος, Δημήτρης Αντωνίου, Ιωάννης Βαρβαρέσος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Αντρέας Κουτσόφτας, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου,Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα, Βασίλης Χαραλάμπους

Μουσικοί επί σκηνής: Nama Dama, Νικόλας Τσαγγάρης, Ζήνωνας Οικονομίδης

Παραστάσεις

Κύπρου

▪Λευκωσία: Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Σχολής Τυφλών

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 (με ελληνικούς υπέρτιτλους)

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

▪Λάρνακα: Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λάρνακας 2026)

▪Λεμεσός: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου*

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους)

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Εισιτήρια www.more.com

Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 21:00

*Τα Αρχαία Μνημεία χρησιμοποιούνται με άδεια του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

**Δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από Πάφο προς Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και επιστροφή

ΑΦΕΤΗΡΙΑ Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (πρώην Παφιακό Στάδιο)

Λεωφόρος Μιχαήλ Σάββα 1, Πάφος 8028

Ώρα προσέλευσης: 19:00

Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: 19:15 ακριβώς

Πληροφορίες / Εισιτήρια

▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

▪Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77 77 27 17 (Τρίτη-Σάββατο 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμές Εισιτηρίων €20 | €10 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος