Το Windcraft Music Fest 12 ξεκινά με ένα δωρεάν προφεστιβαλικό πάρτι στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 09:57

Με ζωντανή μουσική από το Will Scott Ragtime Quintet και τους Misharoz δίνεται το σύνθημα για το φετινό καλοκαιρινό φεστιβάλ στα Κατύδατα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Windcraft Music Fest 12 ξεκινά με μια ξεχωριστή γιορτή στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, το κοινό προσκαλείται στο Windcraft Pre-Festival Party, μια δωρεάν εκδήλωση που ξεκινά στις 6μ.μ. στο Καφενείο Καλά Καθούμενα (Νικοκλέους 21, 1011 Λευκωσία).

Προετοιμάζοντας τη διάθεση για το φετινό φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί στα Κατυδάτα στις 24–26 Ιουλίου 2026, η βραδιά υπόσχεται ζωντανούς ρυθμούς, παιχνιδιάρικους ήχους πνευστών, χορό και γιορτινή ατμόσφαιρα, με ζωντανή μουσική από το Will Scott Ragtime Quintet και το σχήμα Misharoz.

Το Will Scott Ragtime Quintet αναβιώνει το πνεύμα της πρώιμης τζαζ μέσα από τους ήχους του ragtime και της τζαζ της Νέας Ορλεάνης. Με επικεφαλής τον σαξοφωνίστα Will Scott, το κουιντέτο ζωντανέυει τους μεταδοτικούς ρυθμούς, τις χαρούμενες μελωδίες και την ενέργεια του αυτοσχεδιασμού που έθεσαν τα θεμέλια της τζαζ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα στην οποία δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι Misharoz, ένα από τα σχήματα που συμμετέχουν στο φετινό Windcraft Music Fest. Το σχήματα δημιουργήθηκε στη Λευκωσία το 2023 και συνδυάζει την old-school jazz, το swing και τα blues με επιρροές από την κυπριακή παραδοσιακή μουσική, την ευρωπαϊκή και αγγλική folk, τη Manouche jazz, τη jazz της Νέας Ορλεάνης, καθώς και ρυθμούς από την Καραϊβική και την Κεντρική Αφρική. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ το 2025, συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ιδιαίτερο μουσικό τους χαρακτήρα, κερδίζοντας το κοινό με τις δυναμικές ζωντανές τους εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να κερδίσει δωρεάν εισιτήρια για το Windcraft Music Fest 12.

Είτε προγραμματίζετε ήδη να συμμετέχετε στο Windcraft Music Fest είτε απλώς αναζητάτε μια καλοκαιρινή βραδιά στην πόλη με ωραία μουσική καλή παρέα, το Windcraft Pre-Festival Party προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για να αρχίσετε να γιορτάζετε το καλοκαίρι!

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Will Scott – κλαρινέτο, σαξόφωνο

Dimi Shoe – κιθάρα, φωνή

Γιώργος ελ Χάμπερ – τρομπέτα

Άρης Κωνσταντίνου – κιθάρα

Αντρέας Θεοχάρους – τούμπα

Ulaş Öğüç – τύμπανα & washboard

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Windcraft Pre-Festival Party

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026 | Από τις 6μ.μ.

Καφενείο Καλά Καθούμενα (Νικοκλέους 21, 1011 Λευκωσία)

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: www.windcraftmusicfest.com

Διοργανωτής: Windcraft Loud

Κύριος χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Υποστηρικτές: European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας, Κοινοτικό Συμβούλιο Κατυδάτων, Aqua Crystal, Pale Blue, Λέλλος Π. Δημητριάδης Δικηγορικό γραφείο Δ.Ε.Π.Ε., Windcraft Music Centre, Strouthos Farm House

Επίσημη μπύρα: ΣΑΝΤΥ