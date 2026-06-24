Στις 4 και 5 Ιουλίου το 6ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών του Δήμου Λεμεσού - Το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 11:15

Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 18:00 με παράλληλες μουσικές παρουσιάσεις από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού στην Αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης» και τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πλατεία Μαρίνας Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού και το Ίδρυμα Θεοτόκος «Αμερίκος Αργυρίου» διοργανώνουν το 6ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου 2026, μετατρέποντας το παραλιακό μέτωπο και το ιστορικό κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης.

Το Φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για τη Λεμεσό, προβάλλοντας για έκτη χρονιά το έργο των φιλαρμονικών συνόλων και αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας και πολιτιστικής σύνδεσης.

Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 18:00 με παράλληλες μουσικές παρουσιάσεις από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού στην Αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης» και τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πλατεία Μαρίνας Λεμεσού.

Στη συνέχεια, οι δύο φιλαρμονικές θα πραγματοποιήσουν μουσική παρέλαση κατά μήκος του παραλιακού μετώπου με προορισμό την Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, όπου θα παρουσιαστεί κοινό μουσικό πρόγραμμα. Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με συναυλία στην αυλή του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, η οποία θα αρχίσει στις 19:00.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, η δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένη στη δράση «Μουσική σε Κίνηση», και θα ξεκινήσει στις 18:00 με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Δήμου Λεμεσού, της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου. Οι τρεις φιλαρμονικές θα παρελάσουν κατά μήκος του Μόλου Λεμεσού και στη συνέχεια θα παρουσιάσουν μουσικά προγράμματα στην Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, στην Πλατεία Μαρίνας Λεμεσού και στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού Λεμεσού, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα εναλλασσόμενων εμφανίσεων που θα δώσει στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει και τα τρία μουσικά σύνολα σε κάθε χώρο εκδήλωσης.

Η αυλαία του Φεστιβάλ θα πέσει στις 20:00 στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού, όπου όλες οι φιλαρμονικές θα συναντηθούν για μια κοινή εμφάνιση και ένα εντυπωσιακό Grand Finale.

Το 6ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει υψηλού επιπέδου μουσικές εκδηλώσεις σε ανοικτούς δημόσιους χώρους και να γνωρίσει από κοντά το έργο των φιλαρμονικών συνόλων που συμβάλλουν διαχρονικά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Το 6ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών διοργανώνεται από τον Δήμο Λεμεσού και το Ίδρυμα Θεοτόκος «Αμερίκος Αργυρίου», με την υποστήριξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου και τη χορηγία της Αρχής Λιμένων Κύπρου.