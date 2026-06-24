Η «Εκάβη» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου από το Θέατρο του Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 17:21

Η σκηνοθετική προσέγγιση εστιάζει στην πολυεπίπεδη φύση της τραγικής ηρωίδας, ενώ ο Χορός λειτουργεί ως ενεργός σκηνικός μηχανισμός, οδηγώντας τη δράση προς μια έντονα συλλογική και σχεδόν κοσμική διάσταση.

Το Θέατρο του Ντάουγκαβπιλς (Daugavpils Theatre), ένα από τα παλαιότερα επαγγελματικά θέατρα της Λετονίας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, παρουσιάζει την τραγωδία Εκάβη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της Tatiana Stepančenko-Bogdana, στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου στις 10 και 11 Ιουλίου 2026.

Ο Τρωικός πόλεμος έλαβε τέλος, οι ήρωες της Τροίας έπεσαν, η βασιλική γενιά ξεκληρίστηκε, η πόλη λεηλατήθηκε. Όταν ο πόλεμος σαρώνει τα πάντα, τι τελικά απομένει; Όταν οι θεοί σιωπούν, πού μπορεί να αναζητηθεί η δικαιοσύνη;

Η Εκάβη έχει χάσει τα πάντα: τον σύζυγο, τον θρόνο, την ελευθερία της και σχεδόν όλα της τα παιδιά. Καθώς περιμένει, μαζί με τις άλλες αιχμάλωτες γυναίκες, τη μοίρα που θα οριστεί με κλήρο, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα δοκιμασία. Συντετριμμένη από την απώλεια και εκτεθειμένη στη βία, βιώνει τη διάλυση κάθε σταθερού σημείου του κόσμου της. Σε έναν μεταιχμιακό χρόνο, μετά το τέλος του πολέμου, η βία επιμένει · και εκεί, στο όριο αυτό, το πένθος συνυπάρχει με την ανάγκη για δικαιοσύνη, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην ηθική και την εκδίκηση.

Η σκηνοθετική προσέγγιση εστιάζει στην πολυεπίπεδη φύση της τραγικής ηρωίδας, ενώ ο Χορός λειτουργεί ως ενεργός σκηνικός μηχανισμός, οδηγώντας τη δράση προς μια έντονα συλλογική και σχεδόν κοσμική διάσταση. Η παραγωγή ξεχωρίζει για τη χρήση της Λατγαλικής, μιας τοπικής γλώσσας της ανατολικής Λετονίας που σήμερα θεωρείται ευάλωτη, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη, σχεδόν αρχέγονη χροιά στον σκηνικό λόγο.

Η Εκάβη υπερβαίνει την έννοια της εκδίκησης και μετατρέπεται σε έναν στοχασμό πάνω στη βία, την απώλεια και την ανθρώπινη αντοχή, συνομιλώντας με έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις εξακολουθούν να αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια.

© Gatis Timofejevs

Η ταυτότητα της παράστασης

Μετάφραση: Kristine Veinsteina

Σκηνοθεσία: Tatiana Stepančenko-Bogdana

Σκηνικά: Marijus Jacovskis

Κοστούμια: Inga Bermaka

Σχεδιασμός φωτισμών: Sergejs Vasiļjevs

Μουσική επιμέλεια: Alisa May

Διανομή:

Εκάβη: Julija Laha

Φάντασμα Πολύδωρου: Eduards Belnikovs

Πολυξένη: Agnese Laicane

Οδυσσέας: Marks Selutko

Ταλθύβιος: Egils Vilumovs

Αγαμέμνονας: Margers Eglinskis

Θεράπαινα: Kristine Veinsteina

Πολυμήστορας: Ritvars Gailums

Χορός των Τρωάδων: Zanda Mankopa, Alina Kalina, Inese Ivulane-Mezale, Kristine Veinsteina

Οι νεαροί γιοι του Πολυμήστορα: Kristaps Saulitens, Kaspars Krauklis

Πληροφορίες

ΕΚΑΒΗ του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Tatiana Stepančenko-Bogdana | DAUGAVPILS THEATRE, Λετονία

Ημερομηνίες: Παρασκευή & Σάββατο, 10-11 Ιουλίου 2026

Έναρξη παραστάσεων στις 21:00 | Προσέλευση στο θέατρο στις 20:00

Τοποθεσία: Αρχαίο Ωδείο Πάφου

Διάρκεια: 120 λεπτά

Πώληση εισιτηρίων: SOLDOUT TICKETS & Καταστήματα STEPHANIS παγκύπρια

Τιμές εισιτηρίων: €16 κανονικό & €10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, εθνοφρουροί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι)

Περισσότερες πληροφορίες: 7000 2414 │ www.greekdramafest.com

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Μεταφορά θεατών από Λευκωσία στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου: Για τη διευκόλυνση του κοινού από τη Λευκωσία, θα προσφερθεί μεταφορά με λεωφορεία στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου, για την παρακολούθηση της παράστασης Εκάβη του Ευριπίδη (Daugavpils Theatre, Λετονία), στις 11 Ιουλίου 2026. Στο λεωφορείο θα υπάρχει θεατρολόγος για παρουσίαση και ανάλυση του έργου στο κοινό.

Κόστος εισιτηρίου λεωφορείου (Λευκωσία – Αρχαίο Ωδείο Πάφου): €10 (με επιστροφή)

Απαραίτητη η αγορά του εισιτηρίου λεωφορείου μαζί με το εισιτήριο της παράστασης, το αργότερο 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία της παράστασης ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Ώρα αναχώρησης 18:00 (χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κέντρο Χειροτεχνίας στη λεωφόρο Αθαλάσσας)