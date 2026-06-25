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«Ποιητικές Διαμάχες: Τσιαττιστά στην Κύπρο και τη Μεσόγειο»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 12:21
«Ποιητικές Διαμάχες: Τσιαττιστά στην Κύπρο και τη Μεσόγειο»

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνουν εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη της προφορικής παράδοση, της πολυγλωσσίας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη γλώσσα, την προφορική παράδοση και την αυτοσχέδια ποιητική δημιουργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στις 19:00, στον Προμαχώνα D’Avila, στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Ποιητικές Διαμάχες: Τσιαττιστά στην Κύπρο και τη Μεσόγειο», διοργανώνεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, η εκδήλωση έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο της γλώσσας ως φορέα πολιτισμού και παράδοσης, μέσα από μουσική, προβολές και τσιαττιστά, ενώ παράλληλα φωτίζει τις διασυνδέσεις της κυπριακής αυτοσχέδιας ποιητικής παράδοσης με αντίστοιχες παραδόσεις άλλων χωρών της Μεσογείου.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η εθνομουσικολόγος Νικολέττα Δημητρίου.

Το μουσικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουν οι Κυριάκος Μαρκουλλής και Χρίστος Ισιδώρου, ενώ στα τσιαττιστά θα συμμετάσχουν οι Αντρέας Χρίστακκος και Γιαννάκης Ττίκκης, Αντρούλλα Μενοίκου και Αγλαΐα Σεργίου, καθώς και Ηλίας Ηλία Χατζημιχαήλ και Κωνσταντίνος Χρίστου Γρίλιας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΕ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
τσιαττιστά
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