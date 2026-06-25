Το Δεληθέατρο παρουσιάζει το «Αερόστατο» και τη «Χώρα του Ναι» στον Κόρνο

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 13:06

Τα θεατρικά έργα «Αερόστατο» και «Η Χώρα του Ναι», του Σάββα Βορκά, παρουσιαζει το Δεληθέατρο, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2026, στο Αμφιθέατρο Προσφυγικού Συνοικισμού Κόρνου, η ώρα 20.15.

Λίγα Λόγια για τα θεατρικά έργα

«Το Αερόστατο»

Οι μικροί ηθοποιοί του Δεληθεάτρου, ταξιδεύοντας στον κόσμο του παραμυθιού όπου το βασίλειο της κακίας φαντάζει τρομακτικό, ταξιδεύοντας στον κόσμο της ζούγκλας με τον κακό λύκο να παραμονεύει και τα άγρια θηρία να τους περιτριγυρίζουν, ταξιδεύοντας στον Βόρειο Πόλο με τις πρωτόγνωρες παγωμένες ειδυλλιακές εικόνες αλλά και, στη συνέχεια, στον ματαιόδοξο κόσμο της μόδας και, παράλληλα, σε χώρες όπου η πείνα και η δυστυχία κυριαρχούν, δίνουν το μήνυμα πως πρέπει να βλέπουμε πιο καθαρά, ώστε, αποφεύγοντας το κακό, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της ζωής και διορθώνοντας τα λάθη μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο.



«Η Χώρα του Ναι»

Κάποτε οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί. Ο κόσμος παλιά ήταν φτωχός αλλά πιο αληθινός, όλα είχαν την γεύση τους. Μπερδεύτηκαν όλα όμως μετά. Όπως και οι εποχές, έτσι και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Η αφθονία αγαθών επικρατούσε, μα η έλλειψη αγάπης όλο και μεγάλωνε στην καρδιά. Ο κόσμος όλο και ήθελε περισσότερα απ’ όσα κι αν είχε. Έτσι και τα παιδιά μιας οικογένειας μεταφέρονται στη Χώρα του Ναι, αφού το μόνο που ζητούν είναι ολοένα η απόκτηση περισσότερων υλικών αγαθών, ακούγοντας μόνο Ναι στα θέλω τους κι ας μην τα έχουν πραγματική ανάγκη. Πού θα τα οδηγήσει, όμως, τελικά αυτή η υπερβολική τους συμπεριφορά; Θα συνέλθουν από την ακόρεστη υπερκαταναλωτική τους μανία ή θα συνεχίσουν να βουλιάζουν στην ανούσια ματαιοδοξία;

Ταυτότητα παράστασης

Ιδέες Κειμένων: Θεατρική Ομάδα

Σκηνοθεσία & Συγγραφή: Σάββας Βορκάς

Μουσική Επιμέλεια: Μελανή Μιχαήλ



Πληροφορίες

Ημερομηνία: 5 Ιουλίου 2026

Ώρα: 20.15

Είσοδος Ελεύθερη

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Προσφυγικού Συνοικισμού Κόρνου

Περισσότερες πληροφορίες: 99521350

Προσφορά Δήμου Λευκάρων, Δημοτικού Διαμερίσματος Κόρνου