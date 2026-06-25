Το Βελιγράδι και η Λευκωσία μέσα από τον φακό: Μια γιορτή φιλίας, κληρονομιάς και κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 16:10

Η υπαίθρια φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» φέρνει 40 εικόνες από τις δύο «Λευκές Πόλεις» στην Πλατεία Ελευθερίας της Λευκωσίας, από τις 25 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στην καρδιά της Λευκωσίας, η Πλατεία Ελευθερίας μετατρέπεται απόψε, Πέμπτη 25 Ιουνίου, σε ανοιχτή γκαλερί. Στις 19:00, η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Κύπρο εγκαινιάζει τη φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» (Εφαρμοσμένη Νοσταλγία) του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, παρουσία μελών του διπλωματικού σώματος, εκπροσώπων του Δήμου Λευκωσίας, αξιωματούχων της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλήθους προσκεκλημένων.

Τα εγκαίνια θα τελέσουν η Α.Ε. η Πρέσβης της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Κύπρο, κ. Suzana Bošković-Prodanović, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, κ. Marko Miškeljan, η Γραμματεύς του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, κ. Milena Zdravković Pavlović, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος Αγίου Δομετίου, κ. Κωνσταντίνος Γιάγκου και ο διακεκριμένος Κύπριος φωτογράφος Γεώργιος Χαραλάμπους.

Δύο πρωτεύουσες, ένα κοινό βλέμμα

Η έκθεση είναι καρπός μιας μοναδικής καλλιτεχνικής συνεργασίας ανάμεσα στον Σέρβο φωτογράφο Nemanja Jovanović και τον Κύπριο φωτογράφο Γεώργιο Χαραλάμπους. Οι δύο δημιουργοί ανέλαβαν να αποτυπώσουν το πνεύμα, την ομορφιά και την καθημερινότητα της πρωτεύουσας ο ένας του άλλου: ο Γιόβανοβιτς έστρεψε τον φακό του στη Λευκωσία, ο Χαραλάμπους εξερεύνησε το Βελιγράδι. Το αποτέλεσμα είναι ένας οπτικός διάλογος που υπερβαίνει σύνορα και γλώσσες.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα ζεύγη φωτογραφιών, η έκθεση αναδεικνύει τις εντυπωσιακές ομοιότητες των δύο πόλεων και τις κοινές τους αξίες. Δεν είναι τυχαίο ότι Βελιγράδι και Λευκωσία μοιράζονται ακόμη και την ίδια σημασία στο όνομά τους: η Λευκωσία είναι η «Λευκή Πόλη», όπως ακριβώς και το Βελιγράδι (Beograd) στα σερβικά.

Ο φακός φέρνει σε διάλογο ισχυρούς παραλληλισμούς. Τα μεσαιωνικά Ενετικά Τείχη της Λευκωσίας και το ιστορικό Φρούριο Καλεμέγκνταν του Βελιγραδίου στέκουν ως διαχρονικά σύμβολα αντοχής και αγάπης για την ελευθερία. Τα καμπαναριά των ορθόδοξων εκκλησιών που υψώνονται πάνω από τον αστικό ιστό και των δύο πόλεων μαρτυρούν την κοινή τους πορεία μέσα από αιώνες βυζαντινής πολιτισμικής και πνευματικής παράδοσης.

Δίπλα στα ιστορικά ορόσημα, η έκθεση καταγράφει και τον παλμό της καθημερινής ζωής: πολυσύχναστες υπαίθριες αγορές, πολύχρωμους πάγκους με φρούτα και λαχανικά, μέσα μεταφοράς εν κινήσει, καταπράσινα πάρκα, ζωντανές πλατείες και περαστικούς που αναζητούν δροσιά από τη ζέστη του καλοκαιριού. Σκηνές που θυμίζουν πως, παρά την απόσταση, οι δύο πόλεις μοιράζονται έναν οικείο ρυθμό ζωής και μια κοινή μεσογειακή και βαλκανική ζεστασιά. Παράλληλα, σύγχρονα κτήρια από γυαλί και ατσάλι, δυναμικές επιχειρηματικές συνοικίες και εξελισσόμενοι αστικοί ορίζοντες αποτυπώνουν την οικονομική πρόοδο, την καινοτομία και την αυτοπεποίθηση και των δύο πρωτευουσών για το μέλλον.

Ένα έργο με ευρωπαϊκή διάσταση

Η «Applied Nostalgia» δεν είναι μεμονωμένη έκθεση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου: μιας σειράς κοινών φωτογραφικών εκθέσεων από δύο φωτογράφους: έναν από τη Σερβία και έναν από τη χώρα που ασκεί εκάστοτε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών και η προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και της συνεργασίας ανάμεσα στη Σερβία και τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Το έργο εντάσσεται στις δράσεις του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Ως διάλογος ανάμεσα στην πρωτεύουσα της Σερβίας και την πρωτεύουσα του κράτους-μέλους που ασκεί την Προεδρία, η έκθεση φέρει ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Μέσα από τη γλώσσα της φωτογραφίας, Βελιγράδι και Λευκωσία επιβεβαιώνουν τη θέση τους σε έναν κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμικό χώρο και τη δέσμευσή τους στη συνεργασία, την αμοιβαία κατανόηση και το μέλλον της Ευρώπης.

Με την έκθεση αυτή, η Σερβία επιθυμεί να συγχαρεί τη Λευκωσία και την Κυπριακή Δημοκρατία για την εξαιρετική διεξαγωγή της Προεδρίας τους κατά τη διάρκεια ενός απαιτητικού εξαμήνου, καθώς και για τις προσπάθειές τους στην προώθηση της ατζέντας της διεύρυνσης, μιας ατζέντας που παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Έπειτα από την επιτυχημένη παρουσίασή της στο Βελιγράδι τον Μάιο, η έκθεση φτάνει τώρα στη Λευκωσία, ολοκληρώνοντας ένα συμβολικό πολιτιστικό ταξίδι ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες. Συνολικά 40 φωτογραφίες, 20 από το Βελιγράδι και 20 από τη Λευκωσία, θα παραμείνουν εκτεθειμένες για δέκα ημέρες ως δώρο προς τους πολίτες, τους τουρίστες και κάθε επισκέπτη της Πλατείας Ελευθερίας, εκ μέρους του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Πρεσβείας της Σερβίας στην Κύπρο.

Οι δύο φωτογράφοι

Nemanja Jovanović. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Βελιγράδι, ασχολείται με τη φωτογραφία από το 1999, όταν εισήχθη και αργότερα αποφοίτησε από την Ακαδημία Τεχνών. Πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ, έχει συνεργαστεί με περισσότερα από 20 πρακτορεία, ημερήσιες εφημερίδες, εβδομαδιαία έντυπα και περιοδικά. Το έργο του συχνά χαρακτηρίζεται ωμό και απροκάλυπτα ειλικρινές, κι αυτό ακριβώς ορίζει το ύφος του. Θεωρεί το φωτορεπορτάζ επάγγελμα που φθίνει, χωρίς ωστόσο καμία πρόθεση να το εγκαταλείψει.

Γεώργιος Χαραλάμπους. Γεννημένος στην Κύπρο το 1996, μυήθηκε στον κόσμο της εικόνας μέσα από την οικογένειά του· με τον πατέρα και τον μεγαλύτερο αδελφό του στη φωτογραφία, βρήκε φυσικά τον δρόμο του στη δημιουργία, ξεκινώντας από τη βιντεογραφία. Με τον καιρό, το πάθος του επεκτάθηκε στη φωτογραφία και το βίντεο, ενώ τελειοποίησε την τεχνική του παρακολουθώντας σπουδές σε Ιταλία, Ελλάδα και Φινλανδία. Τον καθοδηγεί η επιθυμία να αποτυπώνει την εικόνα στην πιο αυθεντική και ρεαλιστική της μορφή, αποφεύγοντας την υπερβολική επεξεργασία. Το έργο του εκτείνεται στη φωτογραφία μόδας, γαστρονομίας, ντοκιμαντέρ και lifestyle, και έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη.

Πληροφορίες

«Applied Nostalgia / Εφαρμοσμένη Νοσταλγία»

Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Ιουνίου 2026, 19:00

Χώρος: Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία (υπαίθρια έκθεση)

Διάρκεια: έως 5 Ιουλίου 2026 — Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερα: www.appliednostalgia.com | www.primenjenanostalgija.com