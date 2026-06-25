Ο Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 17:28

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος παρουσιάζει μια πανδαισία από διάσημους χορούς, συνθετών όπως οιJohann Strauss II, Georges Bizet, Johannes Brahms και Antonín Dvořák, οι οποίοι συνθέτουν ένα λαμπρό σύνολο από στυλ και μουσικές παραδόσεις της Ευρώπης.

Στη λαμπρή, εορταστική αυτή συναυλία, με την οποία κλείνει το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, ο θρυλικός βιρτουόζος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή της, διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιμουσικού, Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Ο παγκοσμίου εμβέλειας καλλιτέχνης Κυπριανός Κατσαρής, διεθνώς φημισμένος για την αυθεντία του στην ερμηνεία του Franz Liszt, θα μαγέψει το κοινό με την απαράμιλλη ποιητικότητα και εκρηκτική του δεξιοτεχνία στα εκθαμβωτικά έργα του Ούγγρου συνθέτη, Φαντασία πάνω σε μοτίβα από Τα ερείπια των Αθηνών του Beethoven και Ουγγρική Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος παρουσιάζει μια πανδαισία από διάσημους χορούς, συνθετών όπως οιJohann Strauss II, Georges Bizet, Johannes Brahms και Antonín Dvořák, οι οποίοι συνθέτουν ένα λαμπρό σύνολο από στυλ και μουσικές παραδόσεις της Ευρώπης.

Στο βίντεο, ο Κυπριανός Κατσαρής δίνει μια γεύση από την Ουγγρική Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Liszt και εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την επόμενη συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Λίγα λόγια για τον Κυπριανό Κατσαρή

Ο Κυπριανός Κατσαρής εντάσσεται στους καλύτερους πιανίστες του κόσμου από το έγκριτο γαλλικό μουσικό περιοδικό Diapason.

Το έργο του έχει τιμηθεί με τις διακρίσεις: Καλλιτέχνης της UΝΕSCO για την Ειρήνη, Ιππότης των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γαλλία, Μετάλλιο Vermeil της πόλης του Παρισιού, “Commandeur de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg”, Ιππότης Τιμής του Καμερούν, Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών από τον Πρόεδρο της Κυπρου, κ.α. Το 2023 τιμήθηκε στη Βαϊμάρη με το βραβείο “Honour Prize Franz Liszt” για τη συνολική του προσφορά στο έργο του συνθέτη.

Το πλούσιο δισκογραφικό του έργο εμπλουτίστηκε τα τελευταία χρόνια με ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Beethoven με τίτλο “A Chronological Odyssey”, ένα άλμπουμ με έργα Schubert, δύο άλμπουμ με έργα Γάλλων συνθετών, δύο άλμπουμ για τα 100 χρόνια του Saint-Saens, δύο άλμπουμ με έργα Ελλήνων συνθετών με τη δισκογραφική εταιρεία “Melism”, δύο άλμπουμ με την όπερα Don Giovanni του Mozart σε διασκευή για σόλο πιάνο από τον Georges Bizet, κ.ά.

Πληροφορίες

Ο Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Ημερομηνία: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Περισσότερα για τον Κυπριανό Κατσαρή στην επίσημή του ιστοσελίδα:https://www.cyprienkatsaris.net