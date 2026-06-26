Ο «Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2026» επιστρέφει στον Κινηματογράφο Κωνστάντια

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 12:10

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος «Κωνστάντια» φιλοξενεί βραβευμένες ταινίες, ντοκιμαντέρ και σημαντικές παραγωγές από την Κύπρο, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ένα ανακοινώνουν την έναρξη του αγαπημένου στο πλατύ κοινό , «Μαραθωνίου Θερινών Προβολών 2026», που πραγματοποιείται, όπως κάθε καλοκαίρι, στον ιστορικό Θερινό Κινηματογράφο «Κωνστάντια», στη Λευκωσία.

Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πρωτεύουσας και με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του θερινού σινεμά, ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών επιστρέφει για 27η χρονιά, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, ενισχύοντας τη κινηματογραφική παιδεία και την πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η φετινή πρεμιέρα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί με το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» σε σενάριο και σκηνοθεσία Σταύρου Παπαγεωργίου, το οποίο καταγράφει την σχεδόν άγνωστη ιστορία των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας, που μετά την Καταστροφή του 1922 αναζήτησαν καταφύγιο στην Κύπρο.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται βραβευμένες παραγωγές από όλο τον κόσμο, οι οποίες απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις και ξεχώρισαν σε μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «HAMNET / ΑΜΝΕΤ», σε σενάριο και σκηνοθεσία Chloé Zhao, βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell (Βραβεία & Διακρίσεις: Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Βραβεία Όσκαρ, 2026, Καλύτερης Ταινίας & Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, Χρυσές Σφαίρες, 2026, Οκτώ υποψηφιότητες, Όσκαρ, 2026, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας & Σκηνοθεσίας, Συμπερίληψη στις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς, American Film Institute (AFI), 2025. «ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ IT WAS JUST AN ACCIDENT» σε σενάριο και σκηνοθεσία Jafar Panahi (Βραβεία & Διακρίσεις: Χρυσός Φοίνικας, Φεστιβάλ Καννών, 2025, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ, 2025, Τέσσερις υποψηφιότητες, Χρυσές Σφαίρες, 2026), «PERFECT DAYS / ΥΠΈΡΟΧΕΣ ΜΕΡΕΣ» σε σκηνοθεσία Wim Wenders (Βραβεία & Διακρίσεις: Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας (Kōji Yakusho) & Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, Φεστιβάλ Καννών, 2023. Υποψηφιότητα για Χρυσό Φοίνικα, Φεστιβάλ Καννών, 2023. Υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, 96α Βραβεία Όσκαρ, 2024. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Asia Pacific Screen Awards, 2023). Το ιστορικό δράμα, αφιέρωμα στους Αρμενίους, «THE CUT / Η ΜΑΧΑΙΡΙΑ / LA BLESSURE» σε σκηνοθεσία Fatih Akin (Βραβεία & Διακρίσεις: Επίσημη Συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, 2014, Ειδική Μνεία, Vittorio Veneto Film Festival Award, 2014).

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που περιγράφει την ωμή καθημερινότητα των ανθρώπων της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας «PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK / ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ» σε σκηνοθεσία Sepideh Farsi (Βραβεία & Διακρίσεις: Επίσημη επιλογή στο Τμήμα ACID, Φεστιβάλ Καννών, 2025, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Encounters, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου (Berlinale), 2025, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γιερεβάν, 2025.) κ.α.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα προβληθούν Ελληνικής και Κυπριακής παραγωγής ταινίες, όπως η ταινία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / KAPODISTRIAS» σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδή και η Κυπριακή ταινία «ΣΜΑΡΑΓΔΑ / SMARAGDA: I GOT THICK SKIN AND I CAN’T JUMP» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αιμίλιου Αβραάμ (Βραβεία & Διακρίσεις: Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας & Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας (Νιόβη Χαραλάμπους), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος, 2025, Διεθνής Πρεμιέρα, Tallinn Black Nights Film Festival, 2024.)

Σε συνεργασία με το Queer Wave Film Festival θα προβληθεί η Νορβηγικής παραγωγής ταινία «LOVE / ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ / KJÆRLIGHET» σε σκηνοθεσία Dag Johan Haugerud (Βραβεία & Διακρίσεις / Awards & Distinctions:Επίσημη Συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, 2024.)

Πληροφορίες

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00.

Τιμή εισιτηρίου: €5

Κάρτα διαρκείας: €55

Δωρεάν είσοδος για ΑμεΑ

*Πώληση / Προπώληση εισιτηρίων: Κινηματοθέατρο Κωνστάντια (τις ημέρες των προβολών, 19:30-21:00)

Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο για κατόχους καρτών διαρκείας και ΑμεΑ, τηλεφωνικά στο 22348203, καθημερινά, 9:00-16:00

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 22348203, στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Ένα theatroena.com.cy, στην ιστοσελίδα cypruscinemaoffice.cy καθώς και στο Facebook του Φεστιβάλ: Μαραθώνιος Θερινών Προβολών.

Διεύθυνση: Κινηματοθέατρο Κωνστάντια, Σόλωνος Μιχαηλίδη 15, Παλλουριώτισσα.