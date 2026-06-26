One Love Festival 2026:Κάτι περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 18:10

Το One Love Cyprus Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, στο Vals Place, στη Γυαλιά της Πάφου.

Πρόκειται για το μοναδικό φεστιβάλ στην Κύπρο αφιερωμένο αποκλειστικά στη reggae, τη dub και τη sound system κουλτούρα, με επίκεντρο τη μουσική, την τέχνη και την κοινότητα.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται σε μια ανανεωμένη μορφή, ως μια πενθήμερη εμπειρία που συνδυάζει δύο ημέρες wellbeing και τρεις ημέρες μουσικής. Για πέντε ημέρες, το Vals Place μεταμορφώνεται σε έναν υπαίθριο χώρο συνάντησης, γεμάτο reggae, dub και ska ήχους, handmade sound systems, live εμφανίσεις, selectors, workshops, εικαστικές δράσεις, χειροτεχνίες και, φυσικά, camping.

Η έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 29 και 30 Ιουλίου με το Full Moon Wellbeing Camping. Κάτω από το φως της πανσελήνου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν full moon yoga, breathing sessions, workshops, drum circles και συλλογικές δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση με τη φύση, την κοινότητα και τον εαυτό τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για το μουσικό τριήμερο που ακολουθεί.

Από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το One Love Music Festival ανοίγει τις δύο σκηνές του με live εμφανίσεις, MCs, selectors και DJ sets αφιερωμένα στη reggae, τη dub, τη ska και τη sound system κουλτούρα.

Στο φετινό διεθνές line-up συμμετέχουν καλλιτέχνες και sound systems από την Κύπρο και το εξωτερικό, με headliner τον Mexican Stepper από το Μεξικό. Μαζί του εμφανίζονται οι Dubwize Band ft. Tim Heights, Selecta Kilimanjaro, Eleni D. Starlight, Dub Thomas, Dubophonic Showcase, King of Eye, Timeline, DJ Monday, Silent Kev, Bass Ill, Natty Rise, Sarah Charm, DJ Olga, Suzie Selecta, Mande Morry Drummers και Mussa DMZ x Minerals, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα με το μουσικό πρόγραμμα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν workshops, stand-up comedy shows και δραστηριότητες για παιδιά, διατηρώντας το φεστιβάλ ανοιχτό τόσο στους φίλους της reggae σκηνής όσο και σε οικογένειες, παρέες και ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια συμβατική συναυλιακή εμπειρία.

Διατίθενται ημερήσια, τριήμερα και πενθήμερα εισιτήρια, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να διαμείνουν στον χώρο επιλέγοντας οργανωμένο camping, shaded tent areas ή θέσεις για campervans.

Η περσινή διοργάνωση φιλοξένησε περισσότερους από 1.200 επισκέπτες και 58 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας κοινότητας που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο γύρω από τη reggae, τη dub, τη sound system κουλτούρα και την εμπειρία του camping.

29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026

Vals Place, Γυαλιά, Πάφος

One Love. One Island. One Vibe.

Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com