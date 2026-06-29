SOMMERKINO: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ|Θερινός κινηματογράφος με μια επιλογή γερμανικών ταινιών στον κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε

Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 14:29

Μετά την εισαγωγή μιας θεματικής για πρώτη φορά στην περασμένη διοργάνωση του θερινού κινηματογράφου, η φετινή σειρά είναι αφιερωμένη στο νερό και φέρει τον τίτλο «BetweenWaves / Ανάμεσα στα Κύματα». Απο τις 6 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026 για στον όμορφο κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε, με άνετες ξαπλώστρες, μεγάλη οθόνη με φόντο το διάσημο ξενοδοχείο του Λήδρα Πάλας, και κινηματογραφικά ταξίδια.

Η φετινή σειρά θερινών προβολών με τίτλο «Sommerkino: Ανάμεσα στα κύματα» είναι αφιερωμένη στις διαφορετικές μορφές του νερού: ως δύναμη της φύσης, ως σύνορο, καταφύγιο ή ανάμνηση. Το πρόγραμμα προσκαλεί το κοινό να ακολουθήσει αυτά τα κινηματογραφικά ρεύματα, να νιώσει πώς το νερό μπορεί να σχηματίσει ζωές, και να αναστοχαστεί στην ρευστότητα της ταυτότητας, του ανήκειν και της αλλαγής.

Η σειρά «Ανάμεσα στα κύματα» ξεκινά με την ταινία 22 Lengths (22 Bahnen) (2025), σε σκηνοθεσία Mia Maariel Meyer, που είναι βασισμένη στο ομότιτλο πρώτο μυθιστόρημα της Caroline Wahl. Η ταινία αφηγείται την ιστόρια δύο αδελφών που, παρά το βάρος των συνθηκών, κρατιόνται από την ήσυχη ομορφιά της ζωής και μένουν δεμένες η μια στην άλλη. Μια τρυφερή ταινία ενηλικίωσης για την αγάπη, την απώλεια και τον άρρητο δεσμό μεταξύ αδελφών.

Ακολουθεί η ταινία Skin Deep (Aus meiner Haut) (2022), του Alex Schaad. Ένα νεαρό ζευγάρι - το οποίο υποδύονται οι βραβευμένοι ηθοποιοί Mala Emde (η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία Köln 75) και ο Jonas Dassler — που ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί για να λύσει τα προβλήματά του. Ένα χώρο όπου μπορείς σχεδόν στην κυριολεξία να μεταμορφωθείς σε άλλο άνθρωπο. Ένα συναρπαστικό πείραμα σκέψης σχετικά με τη σύνδεση σώματος και ψυχής.

Aus meiner Haut / © Ahmedel Nagar Walker Worm Film

Το Beyond the Blue Border (Jenseits der blauen Grenze) (2024) είναι μια λογοτεχνική προσαρμογή του ομώνυμου βιβλίου της Dorit Linke. Η ταινία της Sarah Neumann παρακολουθεί τη διέλευση των συνόρων από τη ΛΔΓ στη Δυτική Γερμανία: η Χάννα και ο Αντρέας πρέπει να διασχίσουν 50 χιλιόμετρα κατά μήκος της Βαλτικής Θάλασσας. Η ταινία αφηγείται τη στενή φιλία μεταξύ τριών 15χρονων, η καθημερινή ζωή των οποίων αντανακλά διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των δομών της ΛΔΓ: Ο ένας διαμαρτύρεται και συνεχώς τιμωρείται, η δεύτερη πρέπει να θέσει όλα τα ταλέντα της στην υπηρεσία του κράτους, ο τρίτος είναι τυχερός και παίρνει άδεια να φύγει από τη χώρα.

Jenseits der blauen Grenz / © Jakob Fliedner

Η σειρά συνεχίζεται με την ταινία Alaska (2023) του Max Gleschinski. Με στωικότητα, η Κέρστιν περιπλανιέται στην περιοχή των λιμνών του Μέκλεμπουργκ με το κόκκινο καγιάκ της. Χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, γλιστράει για μέρες πάνω στο νερό, κάπου μεταξύ του τουρισμού και της ερημιάς, αποφασισμένη να παραμείνει μόνη. Τα πολλά ποτάμια και οι λίμνες της είναι οικεία. Αλλά από πού προέρχεται πραγματικά; Από τι προσπαθεί να ξεφύγει; Ποιος την καταδιώκει; Η μονοτονία του ταξιδιού της διακόπτεται όταν εμφανίζεται η Αλίμα, η πρώτη που τελικά θέτει τις σωστές ερωτήσεις στην μοναχική κωπηλάτρια.

ALASKA / ©Jacob Waak_Wood Water Films

Οι προβολές ολοκληρώνονται με την ταινία Afire (Roter Himmel) (2023) του πολυβραβευμένου Γερμανού σκηνοθέτη Christian Petzold. Η ταινία φέρνει κοντά τέσσερις νέους σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι στη Βαλτική Θάλασσα το καλοκαίρι και αφηγείται μια ιστορία για την αυτοκριτική, την κατανόηση του άλλου και του εαυτού μας, με φόντο την κλιματική κρίση. Το αποξηραμένο δάσος κοντά στο εξοχικό αρχίζει να καίγεται, βρέχει στάχτες και ο ουρανός βάφεται κόκκινος. Αυτό πυροδοτεί τα συναισθήματά τους. Μια ταινία γεμάτη συμβολισμούς και ρεαλισμό.

Roter Himmel / © Christian Schulz Schramm Film

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:

6/07/2026 - 22 Lengths (22 Bahnen)

7/07/2026 - Skin Deep (Aus meiner Haut)

8/07/2026 - Beyond the Blue Border (Jenseits der blauen Grenze)

9/07/2026 - Alaska

10/07/2026 - Afire (Roter Himmel)

ΧΩΡΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Λεωφ. Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

ΩΡΑ: Οι προβολές ξεκινούν στις 8μ.μ.

ΓΛΩΣΣΑ: Στα γερμανικά / σε αυθεντικούς διαλόγους, με αγγλικούς υπότιτλους.

ΤΙΜΗ: Ελεύθερη είσοδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros/sommerkino2026