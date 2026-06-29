«ΜΟΪΚΑΝΕΣ»: έκθεση φωτογραφίας του Νικόλα Λουκά στο Serena στον Πρωταρά

Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 16:30

Το καλοκαίρι, λίγες ημέρες πριν από την κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά, νεαροί από τα Κοκκινοχώρια της επαρχίας Αμμοχώστου μετατρέπουν τα μαλλιά τους σε περίτεχνες μοϊκάνες, βαμμένες στα χαρακτηριστικά χρώματα της reggae (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο). Η έκθεση «Μοϊκάνες» του Νικόλα Λουκά, visual artist με κύριο μέσο τη φωτογραφία, παρουσιάζει αυτή την τοπική κοινωνική πρακτική μέσα από μια ενιαία φωτογραφική έκθεση με installation, στο Serena στον Πρωταρά, σε μια μονοήμερη παρουσίαση στις 3 Ιουλίου 2026.

Η προετοιμασία για τις μοϊκάνες ξεκινάει μήνες πριν. Οι νεαροί αφήνουν τα μαλλιά τους να μακρύνουν με σκοπό να τα διαμορφώσουν σε μοϊκάνες, μετά το τέλος της σχολικής τους φοίτησης και λίγο πριν την υποχρεωτική κατάταξή τους στον στρατό. Η δημιουργία των χτενισμάτων μπορεί να διαρκέσει έξι έως οκτώ ώρες και γίνεται με τη χρήση αυτοσχέδιων τεχνικών και υλικών, όπως κόλλα, καλάμια, σπάγκους.

Τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται σε αγροτικές παράγκες και πρόχειρα καταλύματα που στήνονται σε ιδιόκτητα χωράφια στην περιοχή, τα οποία μετατρέπονται από τους συμμετέχοντες σε χώρους δημιουργίας και συνδιαλλαγής.

Οι μοϊκάνες αποτελούν συλλογική δημιουργία, αφού γίνονται με τη βοήθεια της παρέας αλλά και μεγαλύτερων, που έχουν βιώσει την ίδια πρακτική παλαιότερα. Έτσι αυτή η παράδοση, οι απαρχές της οποίας φαίνεται να τοποθετούνται στη δεκαετία του 1980, μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και αποκτά συμβολικές προεκτάσεις.

Στην έκθεση «Μοϊκάνες», ο καλλιτέχνης προσεγγίζει τη μοϊκάνα όχι απλώς ως εντυπωσιακό χτένισμα, αλλά ως κοινωνικό συμβάν και πράξη μετάβασης από το σχολείο και την εφηβεία στη στρατιωτική θητεία και την ενηλικίωση. Η μοϊκάνα υποδηλώνει μια τελευταία στιγμή μοναδικότητας, πριν η προσωπική εικόνα και η ελεύθερη έκφραση δώσουν τη θέση τους στη στολή, τη στρατιωτική ομοιομορφία και την πειθαρχία. Η μοϊκάνα, από τη φύση της προσωρινή, γίνεται ένα εφήμερο γλυπτό πάνω στο σώμα, μια μορφή που ολοκληρώνεται με την εξαφάνισή της (το ξύρισμα), σηματοδοτώντας το πέρασμα στο επόμενο στάδιο της ζωής. Παράλληλα, αναδεικνύεται σε έκφραση συλλογικής εμπειρίας και πεδίο μνήμης και κοινότητας.

Το έργο «Μοϊκάνες» φωτίζει μια λιγότερο καταγεγραμμένη πλευρά της τοπικής νεανικής κουλτούρας, η οποία παρουσιάζεται μέσα από πορτρέτα, αποτυπώσεις εικόνων της διαδικασίας, και δίνοντας έμφαση σε λεπτομέρειες του σώματος, σε υλικά, χειρονομίες και στιγμές αναμονής. Με τον τρόπο αυτό, η φωτογραφία λειτουργεί ως το μέσο τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου “τελετουργικού”.

Την ημέρα της έκθεσης, το project θα παρουσιαστεί στον χώρο του Serena μέσα από φωτογραφίες και installation, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδέει την εικόνα με το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα της ημέρας.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα ολοκληρωθεί με πάρτι στον χώρο, ως φυσική συνέχεια της ενέργειας και της ατμόσφαιρας του project.

Σύντομο βιογραφικό καλλιτέχνη

Ο Νικόλας Λουκά είναι visual artist με κύριο μέσο τη φωτογραφία. Το ύφος του ισορροπεί ανάμεσα στο στυλιζαρισμένο και το ακατέργαστο, με έμφαση στην ένταση και την αλήθεια της στιγμής. Σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα και το 2011 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Το 2017 ίδρυσε τα E2 Studios στο Ανατολικό Λονδίνο, μέσα από τα οποία συνεργάστηκε με διεθνή brands, έντυπα και δημιουργικούς οργανισμούς όπως British Vogue, i-D, Dazed, Prada και Sony. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε πολιτιστικούς χώρους και διεθνή περιβάλλοντα. Η ατομική του έκθεση «Beyond the Blur» παρουσιάστηκε στο Cyprus High Commission London, ενώ η έκθεση «2033 Miles» παρουσιάστηκε στο Shoreditch High Street στο Λονδίνο. Φωτογραφίες του αποτέλεσαν επίσης μέρος του project «Anew» στη 17th International Architecture Exhibition της Biennale της Βενετίας.

Από το 2024 έχει ως βάση την Κύπρο, όπου συνεχίζει να αναπτύσσει νέα projects στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η έκθεση «Μοϊκάνες» αποτελεί τη δεύτερη ατομική και τρίτη συνολικά εκθεσιακή παρουσία του μέσα στο 2026, μετά τη θερμή υποδοχή του «ΠΕΡΑΣ» στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσίαση του «Υφές Παραλιμνίτικες» στο Παραλίμνι.

Website: nikolaslouka.com

Instagram: @nikolaslouka

Πληροφορίες έκθεσης

Τίτλος: Μοϊκάνες

Καλλιτέχνης: Νικόλας Λουκά

Μέσο: Φωτογραφία, installation

Χώρος: Serena Beach, Πρωταράς

Ημερομηνία: 3 Ιουλίου 2026

Ώρες: 12:00–00:00

Διάρκεια: Μονοήμερη έκθεση

Είσοδος: Ελεύθερη