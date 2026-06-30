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«Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2026»: Το πρόγραμμα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 14:45
«Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2026»: Το πρόγραμμα

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο Κωνστάντια

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζει τον Μαραθώνιο Θερινών Προβολών 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στον Θερινό Κινηματογράφο Κωνστάντια.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη έως Κυριακή, στις 21:00, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές παραγωγές διαφορετικών ειδών και χωρών, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει επιλεγμένες ταινίες σε έναν από τους πιο αγαπημένους θερινούς κινηματογραφικούς χώρους της Λευκωσίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Μαραθωνίου Θερινών Προβολών 2026

Tags

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μαραθώνιος Θερινών Προβολών
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