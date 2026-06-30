«Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2026»: Το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 14:45

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο Κωνστάντια

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζει τον Μαραθώνιο Θερινών Προβολών 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στον Θερινό Κινηματογράφο Κωνστάντια.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη έως Κυριακή, στις 21:00, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές παραγωγές διαφορετικών ειδών και χωρών, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει επιλεγμένες ταινίες σε έναν από τους πιο αγαπημένους θερινούς κινηματογραφικούς χώρους της Λευκωσίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: