Το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival ξεκινά με τη Μάρθα Φριντζήλα The Kubara Project και τους Kalogeraki Bros

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 09:38

Σε μια συνεργασία που φέρνει κοντά τρεις ξεχωριστές δημιουργικές δυνάμεις της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο, με τη μουσική παράσταση της Μάρθας Φριντζήλα, του The Kubara Project και των Kalogeraki Bros, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φεστιβάλ αφιερωμένου στη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και σύγχρονων καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που γνώρισαν στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο τον Νοέμβριο του 2025, οι αδελφοί Καλογεράκη επιστρέφουν στη Λεμεσό, αυτή τη φορά στο πλευρό της Μάρθας Φριντζήλα και του The Kubara Project, σε μια συνεργασία που φέρνει κοντά τρεις ξεχωριστές δημιουργικές δυνάμεις της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Κι όπως λέει ο υπέροχος Γιώργος Χρονάς: "Καλώ τους οπαδούς να ακολουθήσουν. Δεν μας φοβίζουνε τα κύματα, οι εθνικόφρονες είναι χαζοί, τα πούλμαν ας μείνουνε ακίνητα, την όχθη θα την περάσουμε πεζή. Ελάτε να στήσουμε μαζί ένα ανάχωμα απέναντι στο ποτάμι της αδιαφορίας που πάει να μας καταπιεί.”

Το Kubara Project, αφού δοκιμάστηκε για πάνω από είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, τη φιλία τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.

Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα και των Kubara Project ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ερμηνεύτριας και των αδελφών Καλογεράκη.

Στην συναυλία λαμβάνουν μέρος οι:

Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο)

Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα)

Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι)

Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα)

Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο)

Μάρθα Φριντζήλα (τραγούδι)

Μιχάλης Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά)

Παντελής Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά)

Management-Οργάνωση παραγωγής: PROSPERO, www.prospero.com.gr

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 | 21:00

Θέατρο Ριάλτο

Διάρκεια: 120'

Εισιτήρια: €22 / €18

Πληροφορίες/Εισιτήρια: https://rialto.interticket.com/program/martha-phrintzila-the-kubara-projectkalogeraki-bros-3445?lang=en στο 77 77 77 45

Το πρόγραμμα συνεχίζεται

Το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival συνεχίζεται με τέσσερις ακόμη συναυλίες, όλες στις 21:00, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό τοπίο που κινείται ανάμεσα στην παράδοση, τον σύγχρονο ήχο και τις διεθνείς επιρροές:

12 Ιουλίου | Kobrah Habibi

16 Ιουλίου | Nabuma

17 Ιουλίου | Koza Mostra – Bulletproof Tour

21 Ιουλίου | Near to Far East: Cyprus Kollective Big Band

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις συναυλίες του Φεστιβάλ, με εξαίρεση την παράσταση της 8ης Ιουλίου. Για όλες τις εκδηλώσεις απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίου, η οποία δεν αντιστοιχεί σε αριθμημένη ή δεσμευμένη θέση, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις στον χώρο είναι περιορισμένες. Οι συναυλίες της 12ης, 16ης, 17ης και 21ης Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στον Χώρο Στάθμευσης ΣΕΚ, πίσω από το Θέατρο Ριάλτο.

Πληροφορίες/Εισιτήρια: https://rialto.interticket.com/programseries/21st-cyprus-rialto-world-music-festival-22 ή στο 77 77 77 45