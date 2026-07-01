«Συνηχήσεις»: Μουσική παράσταση από το «Λύρα quartet» και το Φωνητικό Σύνολο «Κάλεσμα» στο Φεστιβάλ FANEROMENI ‘26

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 11:11

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη η παράδοση παρουσιάζεται όχι ως στατικό στοιχειό, αλλά ως συνεχώς εξελισσόμενη δημιουργική διαδικασία, προβάλλοντας τη σύνδεση ιστορικής μνήμης και σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στις 9 Ιουλίου η μουσική παράσταση «Συνηχήσεις» προτείνει ένα πρωτότυπο μουσικό ταξίδι μέσα από την σύμπραξη των δυο μουσικών σχημάτων «Λύρα quartet» και του Φωνητικού Συνόλου «Κάλεσμα» με επικεφαλή τον διεθνώς καταξιωμένο μουσικό Σωκράτη Σινόπουλο.

Οι τέσσερεις Λύρες δημιουργούν ένα πρωτότυπο πολυφωνικό ηχητικό σώμα, αναδεικνύοντας την ποικιλία τεχνικών και ιδιωμάτων της πολίτικης λύρας, ενώ το εξάφωνο Φωνητικό Σύνολο «Κάλεσμα» λειτουργεί ως ζωντανός φορέας της Κυπριακής και Ελληνικής παράδοσης μέσα από πολυφωνικές προσεγγίσεις.

Η παράσταση θα δώσει έμφαση της αυθεντικές μουσικές συνθέσεις των δύο μουσικών σχημάτων. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη η παράδοση παρουσιάζεται όχι ως στατικό στοιχειό, αλλά ως συνεχώς εξελισσόμενη δημιουργική διαδικασία, προβάλλοντας τη σύνδεση ιστορικής μνήμης και σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, με έμφαση στην Κυπριακή μουσική ταυτότητα και την διασύνδεση της με τον ελληνικό χώρο ως γέφυρα επικοινωνίας.

Συντελεστές

ΚΑΛΕΣΜΑ:

Πάρης Παράσχος :φωνή

Ζακυνθινού Αναστασία :φωνή

Βασίλης Φιλίππου : φωνή και κρουστά

Φρειδερίκη Τομπάζου: φωνή

Σάββας Λαγού : φωνή

Κατερίνα Παράσχου : φωνή

Λύρα Quartet:

Σωκράτης Σινόπουλος: Λύρα

Χρυσάνθη Γκίκα :Λύρα

Δημοσθένης Καραχριστοδούλου Λύρα

Στρατής Ψαραδέλλης: Λύρα

Πληροφορίες

«Συνηχήσεις» στο Φεστιβάλ Φανερωμένης

Ημερομηνία: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

Ώρα: 20.30 [Oι πόρτες εισόδου ανοίγoυν στις 20.00]

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου [Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία]

Διάρκεια: 75 λεπτά. Είσοδος ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: 22 128175 | www.boccf.org

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf) και στο τηλέφωνο 22128175.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.