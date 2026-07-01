Το ISFFC επιστρέφει με καλοκαιρινές προβολές στο Θεατράκι Μόλου στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 13:10

Πέντε ταινίες με διαφορετικές ιστορίες που προσεγγίζουν τον κόσμο γύρω μας με χιούμορ, ευαισθησία και ανησυχία.

Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ετοιμάζεται για την έναρξή του το φθινόπωρο, ωστόσο το καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα αποτελεί για ακόμη μια χρονιά την καλύτερη αφορμή για να θυμηθούμε κάποιες από τις ταινίες της περσινής επιλογής. Πέντε ταινίες από τη Φινλανδία, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τον Λίβανο επιστρέφουν για μία βραδιά στο Θεατράκι του Μόλου στη Λεμεσό. Πέντε ταινίες με διαφορετικές ιστορίες που προσεγγίζουν τον κόσμο γύρω μας με χιούμορ, ευαισθησία και ανησυχία.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην αυθεντική τους γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους. Οι προβολές δεν είναι κατάλληλες για άτομα κάτω των 18 ετών.

Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

Ώρα: 20:30

Τοποθεσία: Θεατράκι Μόλου, Λεμεσός

Είσοδος: Ελεύθερη

Σε συνεργασία με: Δήμο Λεμεσού

Πρόγραμμα:

• Fish River Anthology (Mereneläviä) – Veera Lamminpää (Φινλανδία)

• Unreal Estate Agent – Bodhi Le Belle (Ολλανδία)

• Little Monsters (Les Petits Monstres) – Pablo Léridon (Γαλλία)

• What If They Bomb Here Tonight? – Samir Syriani (Λίβανος)

• Ο Μεγάλος Περίπατος του Νίκου – Ανδρέας Σεϊττάνης (Κύπρος)

Περιγραφή Ταινιών

Fish River Anthology (Mereneläviä) – Veera Lamminpää | Φινλανδία | Animation | 10'

Στο ψαράδικο ενός σούπερ μάρκετ που ετοιμάζεται να κλείσει, μια χούφτα πελατών στέκονται στην ουρά και περιμένουν. Η αναμονή γίνεται αφορμή για υπαρξιακή αναζήτηση και για ένα αυθόρμητο τραγούδι. Η Veera Lamminpää συνδυάζει μυθοπλασία και animation σε μια ταινία που κερδίζει με το χιούμορ και την ανθρωπιά της.

Unreal Estate Agent – Bodhi Le Belle | Ολλανδία | Μυθοπλασία | 12'

Ο Τζος ψάχνει απεγνωσμένα σπίτι. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, συμβαίνει το αναπάντεχο: η μεσίτρια σκοτώνεται κατά λάθος. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει δρόμος πίσω, μόνο μπρος. Ο Bodhi Le Belle στήνει μια μαύρη κωμωδία με σασπένς, που σχολιάζει με οξύτητα την τρέλα της αγοράς ακινήτων.

Little Monsters (Les Petits Monstres) – Pablo Léridon | Γαλλία | Μυθοπλασία | 14'

Ο Ερβάν έχει μόνο μία σκέψη στο μυαλό του: να φτάσει στο σχολείο και να πει στην Αγκάτ ότι την αγαπά. Το πρόβλημα; Το σχολικό βαν μοιράζεται με τον Νταβίντ, ο οποίος έχει δικά του σχέδια. Μια τρυφερή και κωμική ταινία για τον ανταγωνισμό, τη διαφορετικότητα και τις μικρές ηρωικές πράξεις της καθημερινότητας.

What If They Bomb Here Tonight? – Samir Syriani | Λίβανος | Μυθοπλασία | 16'

Μια νύχτα χωρίς ύπνο στη Βηρυτό. Ένα ζευγάρι με τα παιδιά του δίπλα ακούει τις ειδήσεις και αναρωτιέται: μένουμε ή φεύγουμε; Ο Samir Syriani γύρισε αυτή την ταινία μαζί με τη σύζυγό του, σε ένα προσωπικό και συγκλονιστικό ντοκουμέντο για τη ζωή υπό απειλή και την αδύνατη επιλογή ανάμεσα στη ρίζα και την επιβίωση.

Ο Μεγάλος Περίπατος του Νίκου – Ανδρέας Σεϊττάνης | Κύπρος | Μυθοπλασία | 25'

Δύο άντρες που δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους αποφασίζουν να ανεβούν μαζί στην κορυφή ενός βουνού για να φωνάξουν. Ο Κύπριος σκηνοθέτης Ανδρέας Σεϊττάνης εξερευνά τη φιλία, την απόγνωση και την ανθρώπινη ανάγκη για απελευθέρωση μέσα από ένα road trip που γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που φαίνεται.