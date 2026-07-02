Τέσσερις βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους σε υπαίθρια προβολή στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 10:00

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), διοργανώνει υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους στη Λευκωσία

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και το Θέατρο Ριάλτο, διοργανώνει μια ιδιαίτερη υπαίθρια προβολή τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στον Κήπο του στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Coffee Hut και Tamala Cafe Bar, που συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας που συνδέει τον κινηματογράφο, τον πολιτισμό και την κοινότητα.

Ανοιχτή σε μέλη, συνεργάτες, φίλους του Συνδέσμου καθώς και στο ευρύ κοινό με ελεύθερη είσοδο, η εκδήλωση προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μια επιμελημένη επιλογή σύγχρονων ταινιών μικρού μήκους σε ένα χαλαρό υπαίθριο περιβάλλον. Το πρόγραμμα, που επιμελήθηκαν οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές του ISFFC, συγκεντρώνει ποικίλες κινηματογραφικές φωνές και αφηγήσεις που εξερευνούν θέματα νεότητας, σεξουαλικότητας, ταυτότητας, σχέσεων, οικογενειακής δυναμικής και προσωπικής εξέλιξης, αντανακλώντας τις αξίες και το έργο του Συνδέσμου.

Η προβολή θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα περιλαμβάνει τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένες ταινίες μικρού μήκους:

Overnight Coup (σκην. Marina Xenofontos, Κύπρος, 2025)

Ένα ποιητικό ταξίδι μέσα από τη γεωγραφία και τη μνήμη, που ακολουθεί μια παρέα κοριτσιών από τη Λεμεσό στην Αγία Νάπα, σε μια νύχτα που αποκαλύπτει τις κρυμμένες πτυχές των τόπων που διασχίζουν.

The Devil and the Bicycle (σκην. Sharon Hakim, Λίβανος / Γαλλία / Αίγυπτος, 2024)

Καθώς η 13χρονη Γιασμά ετοιμάζεται για την Πρώτη της Θεία Κοινωνία, ξεδιπλώνεται μια απρόσμενη ιστορία ενηλικίωσης που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ, την πίστη και την αυτοανακάλυψη.

Because Today is Saturday (σκην. Alice Eça Guimarães, Πορτογαλία, 2025)

Μια animation ταινία που φωτίζει το αόρατο ψυχικό φορτίο που επωμίζονται οι γυναίκες και τον αγώνα τους να διεκδικήσουν χώρο για δημιουργικότητα και προσωπική ελευθερία.

Dear Mother (σκην. Theodor Solin, Σουηδία, 2025)

Όταν ο Julius επιστρέφει στο πατρικό του και βρίσκει έναν άγνωστο να έχει καταλάβει τόσο το δωμάτιό του όσο και την προσοχή της μητέρας του, παλιές εντάσεις έρχονται ξανά στην επιφάνεια σε αυτό το σκοτεινά κωμικό οικογενειακό δράμα.

Μέσα από τη μυθοπλασία, το animation και υβριδικές αφηγηματικές μορφές, οι επιλεγμένες ταινίες προσφέρουν προσωπικές και ουσιαστικές οπτικές στη σύγχρονη ζωή, ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και την ευαισθησία, ενώ παράλληλα αγγίζουν σύνθετες κοινωνικές πραγματικότητες.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση για τις ταινίες, με συντονισμό από τους Διομήδη Κουφτερό και Καίτη Παπαδήμα (Καλλιτεχνικοί Διευθυντές ISFFC). Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν στον κήπο και να απολαύσουν μουσική, ποτά και φαγητό από τους The Three Bakers, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συζήτηση, τη συνάντηση και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Ως μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με μακρόχρονη δέσμευση στην προάσπιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων, ο ΚΣΟΠ συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Συνδέσμου να προσεγγίσει νέα ακροατήρια μέσω του πολιτισμού και των τεχνών.

Όλες οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου

20:30

Κήπος Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού Κύπρου (CFPA), Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Ελεύθερη είσοδος