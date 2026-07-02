«Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων»

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 11:10

Η φετινή έκθεση προτείνει ένα ανοιχτό πλαίσιο δημιουργικής έκφρασης γύρω από τις μορφές αστάθειας, ρήξης και σύγκρουσης που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εμπειρία.

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη φιλοξενεί την ομαδική εικαστική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων, σε επιμέλεια των Κατίνας Κώστα, Ρεβέκκας Τάκη και Γεωργίας Μιχαηλίδη Σαάντ.

Το θέμα της έκθεσης αποτελεί συνέχεια του διερευνητικού προγράμματος «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη», το οποίο αναπτύσσει το Ε.ΚΑ.ΤΕ. από το 2016, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική και τον ευρύτερο πολιτιστικό λόγο.

Η φετινή έκθεση προτείνει ένα ανοιχτό πλαίσιο δημιουργικής έκφρασης γύρω από τις μορφές αστάθειας, ρήξης και σύγκρουσης που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εμπειρία. Η έννοια της δυσλειτουργίας προσεγγίζεται όχι μόνο ως κοινωνική ή πολιτική συνθήκη, αλλά και ως πεδίο έντασης ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση, στη λογική και το βίωμα, καθώς και στη συνοχή και τον κατακερματισμό.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες καλούνται να διερευνήσουν, μέσα από το έργο τους, ζητήματα που αφορούν την πολιτική πραγματικότητα, τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις, καθώς και το περιβαλλοντικό και οικολογικό ζήτημα, όπως αυτά επηρεάζουν τη σύγχρονη ζωή και συνείδηση. Η έκθεση λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα πολλαπλών αναγνώσεων και προσεγγίσεων, δίνοντας χώρο σε έργα που ενεργοποιούν τον στοχασμό, την κριτική και τον διάλογο.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στις 19:00, από τον Δήμαρχο Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη.

Πληροφορίες

«Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων»

Εγκαίνια: 3 Ιουλίου 2026, 18.00-22.00

Διάρκεια έκθεσης: 3-26 Ιουλίου 2026

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη-Σάββατο: 10.00-20.00 & Κυριακή: 10.00-18.00