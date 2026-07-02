Λεβέντειος Πινακοθήκη: Παρατείνεται η έκθεση με το άγνωστο αρχείο για τον Χριστόφορο Σάββα

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 13:20

Η έκθεση φωτίζει για πρώτη φορά ένα πολύτιμο και άγνωστο έως σήμερα αρχείο του Σάββα - Έργα, σχέδια, φωτογραφίες και σημειώσεις του

Παρατείνεται έως τις 12 Ιουλίου 2026 η έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, δίνοντας στο κοινό περισσότερο χρόνο να γνωρίσει για πρώτη φορά ένα άγνωστο έως σήμερα αρχείο του πρωτοπόρου Κύπριου καλλιτέχνη.

Για την έκθεση

Η έκθεση φωτίζει για πρώτη φορά ένα πολύτιμο και άγνωστο έως σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη και συνέδεσε την καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς εικαστικού γίγνεσθαι.

Η ανακάλυψη του αρχείου υπήρξε αποτέλεσμα συγκυριών, δεσμών φιλίας και πράξεων συμφιλίωσης. Στα τέλη του 2020, η πρώτη επιμελήτρια της Κυπριακής Συλλογής της Λεβεντείου Πινακοθήκης, Ελένη Σ. Νικήτα, συνάντησε τον συλλέκτη Χαράλαμπο Σεργίου για να δει έναν χαρτοφύλακα έργων που του είχε δωρίσει Τουρκοκύπριος φίλος του. Το δώρο αυτό αποδείχθηκε μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αρχείου, το οποίο περιλάμβανε εκατοντάδες έργα και αντικείμενα του Σάββα, χρονολογημένα από το 1946 έως το 1968.

Όπως σημειώνεται, το αρχείο προέρχεται από τη φιλία και τη συνεργασία του Χριστόφορου Σάββα με τον πατέρα του Τουρκοκύπριου δωρητή, γνωστό συλλέκτη και πελάτη του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας μια ιστορία όπου η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας πέρα από διαχωριστικές γραμμές.

Η συστηματική μελέτη και ταξινόμηση του αρχείου ξεκίνησε το 2021 υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Ελένης Σ. Νικήτα. Ωστόσο, η ίδια δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την έκδοση της έκθεσης, καθώς έφυγε από τη ζωή το 2024. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της, ως φόρος τιμής στην επιστημονική της προσφορά και στη συμβολή της στην ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.

Μέσα από την έκθεση παρουσιάζονται έργα, σχέδια, φωτογραφίες και σημειώσεις του Χριστόφορου Σάββα που εκτίθενται για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, τις «απλές», «περίπλοκες» και «αόρατες» πτυχές της δημιουργίας του.

Πληροφορίες

«Χριστόφορος Σάββα: Απλά - Περίπλοκα - Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο»

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 10.00-20.00, Πέμπτη-Δευτέρα 10.00-17.00.

Χώρος: Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

Διάρκεια: Μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Περισσότερες πληροφορίες: +357 22 668838 | www.leventisgallery.org