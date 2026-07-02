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«Τραγούδια Διαμάντια» | Μελωδίες που ενώνουν γενιές στον Δήμο Στροβόλου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 14:33
«Τραγούδια Διαμάντια» | Μελωδίες που ενώνουν γενιές στον Δήμο Στροβόλου

Μέσα από ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, το κοινό θα απολαύσει διαχρονικές επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες μελωδίες του χθες και του σήμερα, καθώς και τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στις καρδιές μας.

Ο Δήμος Στροβόλου στο πλαίσιο του θεσμού «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά» παρουσιάζει τη συναυλία «Τραγούδια Διαμάντια» με τον Γιώργο Σταματάρη και τη Σταυριάνα Κούτρα.

Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπήθηκαν, άντεξαν στον χρόνο και συνεχίζουν να συγκινούν μικρούς και μεγάλους. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις 20.00, στο Πάρκο Ακρόπολης.

Μέσα από ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, το κοινό θα απολαύσει διαχρονικές επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες μελωδίες του χθες και του σήμερα, καθώς και τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στις καρδιές μας.

Με τη συνοδεία πέντε μουσικών (πιάνο, keyboards, μπουζούκι, μπάσο και drums), οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία, κέφι και αυθεντική μουσική διασκέδαση.

Η μουσική παράσταση «Τραγούδια Διαμάντια» αποτελεί ένα ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες που ένωσαν γενιές και συνεχίζουν να συνοδεύουν τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας.

Πληροφορίες

«Τραγούδια Διαμάντια»

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, 20.00

Χώρος: Πάρκο Ακρόπολης, Στρόβολος

Περισσότερες πληροφορίες: 22 470470

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο.

Περισσότερες πληροφορίες: 22 470470

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ.

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ΚΥΠΡΟΣ
Δήμος Στροβόλου
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
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