Η «Λυσιστράτη» του ΚΘΒΕ ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 17:29

Η παραγωγή του ΚΘΒΕ προτείνει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση που, με όχημα το χιούμορ και τη σατιρική δύναμη του Αριστοφάνη, αναδεικνύει με γνήσια «κωμική» σοβαρότητα τη φθορά και την εντροπία μιας κοινωνίας, φωτίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ειρήνη και συλλογική επανεκκίνηση.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) παρουσιάζει την αριστοφανική κωμωδία Λυσιστράτη, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού του Διευθυντή, Αστέριου Πελτέκη, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στις 17 και 18 Ιουλίου 2026.

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, πλαισιωμένη από μια εξαιρετική διανομή πρωταγωνιστών και συντελεστών, μεταξύ των οποίων οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Η παραγωγή του ΚΘΒΕ προτείνει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση που, με όχημα το χιούμορ και τη σατιρική δύναμη του Αριστοφάνη, αναδεικνύει με γνήσια «κωμική» σοβαρότητα τη φθορά και την εντροπία μιας κοινωνίας, φωτίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ειρήνη και συλλογική επανεκκίνηση.

Η Λυσιστράτη δεν αποτελεί απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα, αλλά ένα βαθύτατα πολιτικό και ανθρωποκεντρικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία, εξαντλημένη από τη φθορά, αναζητά έναν νέο τρόπο ύπαρξης. Η πόλη-κράτος βρίσκεται σε παρατεταμένη αποσύνθεση: ο πόλεμος έχει καταστεί αυτοσκοπός, η πολιτική έχει αποκοπεί από την ανθρώπινη εμπειρία και το σώμα έχει εξοριστεί από τον δημόσιο λόγο. Η εντροπία αναδεικνύεται σε κεντρική μεταφορά της αδυναμίας ενός συστήματος να αναχαιτίσει την ίδια του την παρακμή.

Η αρχετυπική ηρωίδα δεν προτείνει μεταρρυθμίσεις ούτε νέους θεσμούς. Εισάγει κάτι ριζικά διαφορετικό: την επανεμφάνιση του σώματος, της επιθυμίας και της συλλογικής ευθύνης ως πολιτικής πράξης. Η ερωτική αποχή δεν αποτελεί πράξη τιμωρίας, αλλά μια συνειδητή αναστολή· ένα προσωρινό «πάγωμα» που καθιστά δυνατή την επανεκκίνηση του κόσμου.

[Οι παραστάσεις της παραγωγής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, τελούν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο].

© Mike Rafail

Η ταυτότητα της παράστασης

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία - Απόδοση: Αστέριος Πελτέκης

Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλιος Τζολόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας

Συνεργάτης σκηνογράφος - ενδυματολόγος: Δανάη Πανά

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Χριστόφορος Μαριάδης

Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση

Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου

Υπεύθυνος περιοδείας: Ηλίας Κοτόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαρία Αλεξούδη, Αγγελική Βουτσινά, Ηλέκτρα Λιόντου

Βοηθός σκηνογράφου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χρήστος Βαξεβανίδης, Νίκη Λεδάκη, Χριστίνα Χασεκίδου

Βοηθός παραγωγής (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαρία Γκούμα

Διανομή:

Φιληδονίδης/Ευνούχος: Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Λάκωνας/Ευνούχος: Αντώνης Αντωνάκος

Κήρυκας Λακεδαιμονίων/Στρυμόδωρος: Νίκος Γεωργάκης

Κωφόβουλος/Ευνούχος: Δημήτρης Διακοσάββας

Σπαρτοδείνα: Χρύσα Ζαφειριάδου

Λαμπιτώ/Γριά: Σοφία Καλεμκερίδου

Κινησίας: Κρατερός Κατσούλης

Σκωρομάχη: Κατερίνα Καυκούλα

Σκυθή δούλα/Διαλλαγή/Καλλιστράτη: Αναστασία Κελέση

Πρωκτοφύλαξ/Ευνούχος: Θάνος Κοντογιώργης

Λυσιστράτη: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Αρχιδάμια η Βοιωτή: Τατιάνα Μελίδου

Δορυβρόντης/Δυσειδαιμώνα: Δημήτρης Μορφακίδης

Στερησσάνδρα η Κορίνθια: Χρυσή Μπαχτσεβάνη

Πρύτανης: Δημήτρης Ναζίρης

Κλεονίκη: Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

Μυρρίνη: Κατερίνα Παπουτσάκη

Νεόπουρος: Ευθύμης Παππάς

Ρηξυδάτη: Βάσω Παύλου

Απόλλωνας/Λάχης: Παναγιώτης Πετράκης

ΑΙ «ΠειθείΑΙ»: Χριστίνα Πετρολέκα

Λαναρόστρυχη/Βροντήρα: Μαριέττα Πρωτόπαπα

Μάντης Αριστογέρων: Κώστας Σαντάς

Ανδροδάμας: Εύη Σαρμή

Τρεμοπίδης/Ευνούχος: Γιάννης Τσεμπερλίδης

Πρόβουλος: Γιάννης Χαρίσης

Κορύφω/Αθηνά, Τραγουδίστρια: Κορίνα Λεγάκη

Χορευτής: Πέτρος Νικολίδης

© Mike Rafail

Πληροφορίες

Η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη από το ΚΘΒΕ

Ημερομηνίες: Παρασκευή & Σάββατο 17-18 Ιουλίου 2026

Έναρξη παραστάσεων: 21.00 [Προσέλευση στο θέατρο στις 20.00]

Τιμές εισιτηρίων: €16 κανονικό & €10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, εθνοφρουροί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι)

Προπώληση εισιτηρίων: SOLDOUT TICKETS & Καταστήματα STEPHANIS παγκύπρια

Τοποθεσία: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Διάρκεια: 120 λεπτά

Πληροφορίες: 7000 2414 │ www.greekdramafest.com

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπέρτιτλους. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

© Mike Rafail

Μεταφορά θεατών από Λευκωσία:

Για τη διευκόλυνση του κοινού από τη Λευκωσία, θα προσφερθεί μεταφορά με λεωφορεία στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, για την παρακολούθηση των παραστάσεων της παραγωγής του ΚΘΒΕ, Λυσιστράτη, στις 17 και 18 Ιουλίου. Κατά τη διαδρομή, θεατρολόγοι θα παρουσιάζουν και θα αναλύουν το έργο στο κοινό.

Κόστος εισιτηρίου λεωφορείου (Λευκωσία – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου): €5 (με επιστροφή)

Απαραίτητη η αγορά του εισιτηρίου λεωφορείου μαζί με το εισιτήριο της παράστασης, το αργότερο 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία της κάθε παράστασης ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων στα λεωφορεία.

Ώρα αναχώρησης 18:30 (χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κέντρο Χειροτεχνίας στη λεωφόρο Αθαλάσσας)