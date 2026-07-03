«Repute»: Μια φωτογραφική εξερεύνηση της φήμης και της δημόσιας εικόνας

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 17:06

Ο Andrew Tess εξετάζει τους πολιτισμικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων κατασκευάζονται και διατηρούνται η φήμη, η διασημότητα και η δημόσια εικόνα.

Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παρουσιαστεί η έκθεση φωτογραφία, με τίτλο «Repute» του Andrew Tess.

Η έκθεση φωτογραφίας «Repute» του Andrew Tess εξετάζει τους πολιτισμικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων κατασκευάζονται και διατηρούνται η φήμη, η διασημότητα και η δημόσια εικόνα. Το έργο διερευνά τα παράδοξα που συνυπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνικές δομές, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές προσδοκίες διαμορφώνουν, ρυθμίζουν και συχνά παραμορφώνουν την ατομική συμπεριφορά.

Ο Άντριου Τες είναι φωτογράφος και καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη και χρησιμοποιεί τη φωτογραφική μηχανή Polaroid για να απαθανατίζει διεθνείς διασημότητες, καθώς και ανθρώπους στη Νέα Υόρκη και τις κοινότητες LGBTQI+.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου, από τις 19:30 έως τις 23:00, στην πλατεία Ελευθερίας, κάτω από τη γέφυρα της πλατείας Σολωμού. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό, και ο καλλιτέχνης θα βρίσκεται στο χώρο.