Eins Gallery: Με closing party ολοκληρώνεται η έκθεση του Λεόντιου Τουμπουρή

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 13:17

Ο εικαστικός θα βρίσκεται στον χώρο της γκαλερί, όπου θα πραγματοποιεί ξεναγήσεις.

Με μια γιορτή λήξης που σηματοδοτεί το τέλος της σεζόν και την τελευταία μέρα της έκθεσης, «A disappearing act, an erroneous camouflaging», του Λεόντιου Τουμπουρή, η Eins gallery, στη Λεμεσό, υποδέχεται τους επισκέπτες την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, από τις 19.00 έως τις 22.00, παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος θα πραγματοποιεί ξενάγηση στην έκθεση.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, η έκθεση περιλαμβάνει νέα και παλαιότερα έργα που επανεξετάζονται. Με αφετηρία το ατελές φωτογραφικό του αρχείο και την πρακτική της συλλογής (gathering), ο Τουμπουρής παράγει ένα σύνολο έργων από πηλό και μέταλλο που διαπραγματεύεται την πολλαπλότητα, τη σύνδεση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη.

Μέσα από τις έννοιες της μετάβασης και της παύσης, η έκθεση διερευνά τις σωματικές και ψυχολογικές πολυπλοκότητες που εμπεριέχονται στην παρόρμηση για απόκρυψη, την ανάγκη για απόσυρση και τη θέληση για επιμονή, σε συνάρτηση με το πρόσφατο βιβλίο του εικαστικού με τίτλο Still.

Η έκθεση, σημιεώνεται, πραγματοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Καλών Τεχνών, Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Περισσότερες εκθέσεις τον Σεπτέμβριο - Οι καλλιτέχνες της φετινής χρονιάς

Φέτος, η Eins παρουσίασε το έργο των Σωκράτη Φατούρου, Μαριέττας Μαυροκορδάτου, Λεόντιου Τουμπουρή, Στέλιου Καλλίνικου, Ραΐσας Αγγελή και Ελένης Οδυσσέως, ενώ περισσότερες εκθέσεις θα ανακοινωθούν μετά τον Σεπτέμβριο.

Η γκαλερί καλεί την Παρασκεύη το κοινό για να γιορτάσουν μαζί τους καλλιτέχνες, συνεργάτες, συναδέλφους και υποστηρικτές που συνεχίζουν να διαμορφώνουν και να στηρίζουν το πρόγραμμα της γκαλερί.