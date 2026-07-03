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Μουσική
Τραγούδια και ιστορίες του θέρους στο Δημοτικό Μουσείο Χαμπή
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 14:44
Τραγούδια και ιστορίες του θέρους στο Δημοτικό Μουσείο Χαμπή

Σχέδιο αφίσας: Μαργαρίτα Α. Τσαγγάρη (1982)

Με κυπριακά τραγούδια, ποιήματα, ιστορίες και παραμύθια που αντλούν έμπνευση από τη λαογραφία και την αλλαγή των εποχών.

Ένα μουσικό, ποιητικό και αφηγηματικό ταξίδι αφιερωμένο στο καλοκαίρι παρουσιάζεται το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Τραγούδια και παραμύθια στο μουσείο», με κυπριακά τραγούδια, ποιήματα, ιστορίες και παραμύθια που αντλούν έμπνευση από τη λαογραφία και την αλλαγή των εποχών.

Το Μουσείο προσκαλεί το κοινό για να γιορτάσουν μαζί το πέρασμα της φύσης και των ανθρώπων στο θέρος, τη μακρά περίοδο του καλοκαιριού.

Η Νικολέττα Δημητρίου (τραγούδι), η Χριστίνα Πολυκάρπου (λύρα), ο Συμεών Μερκούρης (λαούτο) και ο Χρίστος Ισιδώρου (πιθκιαύλιν, λάφτα) θα μας οδηγήσουν σε ένα μουσικό, ποιητικό και αφηγηματικό ταξίδι, μέσα από κυπριακά τραγούδια, ποιήματα, ιστορίες και παραμύθια που αναλογίζονται, γιορτάζουν και εξυμνούν το καλοκαίρι.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Τραγούδια και παραμύθια στο μουσείο», συνδιοργανώνεται από το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή και το Αρχείο Κυπριακής Μουσικής, με τη στήριξη του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, «Το θέρος» είναι η τρίτη κατά σειρά από τέσσερις εκδηλώσεις, που πραγματεύονται την αλλαγή των εποχών στην Κύπρο μέσα από τη μουσική, την ποίηση, τα παραμύθια και τη λαογραφία.

Πληροφορίες

Τραγούδια και ιστορίες του θέρους στο Δημοτικό Μουσείο Χαμπή

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 

Ώρα εκδήλωσης: 20.00

Τοποθεσία: Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

Ωράριο λειτουργίας Μουσείου: Τετάρτη- Σάββατo 10.00-13.00 / 15.00-17.00

Είσοδος ελεύθερη. Κράτηση απαραίτητη στο τηλ. 22 496930. Το Μουσείο δεν διαθέτει αριθμημένες θέσεις. Οι θέσεις διατίθενται με σειρά προτεραιότητας. Η παράσταση είναι κατάλληλη για ενήλικες.

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙ».

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ
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