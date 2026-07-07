Η Θεατρική Ομάδα Persona παρουσιάζει τους «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Δημοσιεύθηκε 07.07.2026 12:53

Οι «Επτά επί Θήβας», το τελευταίο έργο της θηβαϊκής τριλογίας του Αισχύλου, παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η βραβευμένη σκηνοθέτρια Λέα Μαλένη υπογράφει τη φετινή κυπριακή παραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, παρουσιάζοντας τους «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου σε παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Persona. Με μια σκηνοθετική πρόταση υψηλής αισθητικής και έντονης θεατρικής δυναμικής, η παράσταση φέρνει επί σκηνής μια αξιόλογη ομάδα καλλιτεχνών, προσεγγίζοντας το διαχρονικό έργο μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Η παραγωγή θα παρουσιαστεί στις 27 και 28 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’ της Σχολής Τυφλών, ενώ θα ακολουθήσουν παραστάσεις στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2026 στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου.

Στον πυρήνα της αισχύλειας τραγωδίας βρίσκεται η αδελφοκτόνος σύγκρουση των γιων του Οιδίποδα. Ο Πολυνείκης επιστρέφει επικεφαλής του στρατού του Άργους για να διεκδικήσει τον θρόνο που του αρνήθηκε ο αδελφός του, Ετεοκλής, παραβιάζοντας τη συμφωνία που είχαν συνάψει. Καθώς η Θήβα πολιορκείται ασφυκτικά, η αναμέτρηση οδηγείται αναπόφευκτα σε μια σύγκρουση χωρίς νικητές, όπου η δίψα για εξουσία συντρίβει τους δεσμούς αίματος.

Αντλώντας από τον μύθο, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη, η παράσταση συνομιλεί με το σήμερα, εστιάζοντας στον φόβο, το τραύμα και τον εμφύλιο σπαραγμό. Σε έναν κόσμο όπου οι αδελφοκτόνες συγκρούσεις επαναλαμβάνονται αδιάκοπα και τα όρια ανάμεσα στον θύτη και το θύμα γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα, ένας πολυπολιτισμικός θίασος, αποτελούμενος από καλλιτέχνες με διαφορετικές φυλετικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές καταβολές, συνθέτει μια συγκλονιστική σκηνική συνύπαρξη, αναζητώντας μια αχτίδα φωτός μέσα στη δίνη του πολέμου.

Οι «Επτά επί Θήβας», το τελευταίο έργο της θηβαϊκής τριλογίας του Αισχύλου, παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας. Μέσα από τη σκληρή γλώσσα του πολέμου και της εμφύλιας σύγκρουσης, το έργο μιλά με συγκλονιστική αμεσότητα στο σύγχρονο κοινό, υπενθυμίζοντας το διαχρονικό κόστος της ανθρώπινης ύβρεως και του διχασμού.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ του Αισχύλου

Θεατρική Ομάδα Persona (Κύπρος)

Δευτέρα 27 Ιουλίου | Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Σχολή Τυφλών

| Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Σχολή Τυφλών Τρίτη 28 Ιουλίου | Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Σχολή Τυφλών

| Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Σχολή Τυφλών Παρασκευή 31 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

| Αρχαίο Θέατρο Κουρίου Σάββατο 1 Αυγούστου | Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προσέλευση: 20:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

Κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών

Εισιτήρια

Διατίθενται μέσω SoldOut Tickets και στα καταστήματα Stephanis παγκύπρια.

Τιμές

Κανονικό: €16

Μειωμένο: €10 (μαθητές, φοιτητές, εθνοφρουροί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι και άνεργοι)

Φωτογραφίες: Βασίλης Θεοφάνους