Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με τη μπάντα του για δύο μοναδικές συναυλίες τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε 07.07.2026 15:20

Είκοσι έξι χρόνια μετά τις πρώτες κοινές τους εμφανίσεις και την ηχογράφηση του εμβληματικού live άλμπουμ «Εκτός Τόπου και Χρόνου», ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η ιστορική πενταμελής μπάντα του συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως η μουσική ωριμάζει, εξελίσσεται και διατηρεί αλώβητη τη δύναμή της στον χρόνο.

Μετά από μια σειρά επιλεγμένων εμφανίσεων σε φεστιβάλ και ξεχωριστούς συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα, ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία με δύο συναυλίες στην Κύπρο, στις 23 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας» και στις 24 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ της Σχολής Τυφλών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική πορεία του Αλκίνοου Ιωαννίδη, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμούς και τη μοναδική επικοινωνία που έχει χτίσει με το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια.

Πρόκειται για μια ηλεκτρική γιορτή γεμάτη δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Μια συναυλία που δεν περιορίζεται στην ερμηνεία των τραγουδιών, αλλά μετατρέπεται σε μια ζωντανή εμπειρία συλλογικής συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό. Μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής, όσο αναγκαία σήμερα όσο ποτέ.

Επί σκηνής

Αλκίνοος Ιωαννίδης – φωνή, ηλεκτρική κιθάρα

– φωνή, ηλεκτρική κιθάρα Μιλτιάδης Παπαστάμου – ηλεκτρικό βιολί

– ηλεκτρικό βιολί Σταύρος Λάντσιας – πλήκτρα

– πλήκτρα Γιώτης Κιουρτσόγλου – ηλεκτρικό μπάσο

– ηλεκτρικό μπάσο Μιχάλης Καπηλίδης – τύμπανα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας, Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Βενετάκη

Διοργάνωση - Παραγωγή: Roll Out Vision Services

Πληροφορίες

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2026

Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας»

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄, Σχολής Τυφλών

Ώρα έναρξης: 20:30

Άνοιγμα εισόδου: 19:30

Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com