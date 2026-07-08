Η Ροζ παρουσιάζει τη ζωντανή περφόρμανς «Paralirima» στο Kartzin SEA Lab

Δημοσιεύθηκε 08.07.2026 13:22

Η performance artist και ποιήτρια Παναγιώτα Ζιντίλη εξερευνά την έννοια της ελευθερίας μέσα από μια ζωντανή ποιητική περφόρμανς που συνδυάζει εγκατάσταση, αυτοσχεδιαστική ποίηση και καλλιτεχνική έρευνα.

Μια ζωντανή περφόρμανς με τίτλο «Paralirima» παρουσιάζει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον χώρο Kartzin SEA Lab x Visual Voices στη Λευκωσία, η performance artist και ποιήτρια Ροζ [Παναγιώτα Ζιντίλη]. Το Kartzin SEA Lab, σημειώνεται, αποτελεί πρωτοβουλία του Visual Voices, με χρηματοδότηση από το Commonwealth Foundation.

Μέσα από έναν παραληρηματικό ειρμό σκέψης, η Ροζ προσεγγίζει την έννοια της ελευθερίας ως κάτι που διαμορφώνεται από τις αλληλένδετες εμπειρίες της ανάπηρης (crip) και της queer ζωής. Η περφόρμανς αναπτύσσεται πέρα από τα συμβατικά όρια του σώματος, το οποίο αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα ως δομή και ως αρχείο.

Το έργο συνδυάζει μια εγκατάσταση που περιλαμβάνει έναν «φορετό χώρο», σημειώσεις και ερευνητικό υλικό με αυτοσχεδιαστική ποίηση, προσκαλώντας το κοινό να περιηγηθεί σε ένα ζωντανό τοπίο όπου η καλλιτεχνική έρευνα, η έκθεση και η ίδια η ταυτότητα συνυφαίνονται. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η περφόρμανς αποκαλύπτει έναν ήσυχο, αποαποικιοκρατικό χώρο προβληματισμού.

Η ζωντανή ποιητική περφόρμανς θα παρουσιαστεί στα κυπριακά ελληνικά και στα αγγλικά, με διερμηνεία στην Κυπριακή νοηματική γλώσσα.

Λίγα λόγια για την Ροζ

Η Ροζ [Παναγιώτα Ζιντίλη], με έδρα τη Λευκωσία, δραστηριοποιείται στον χώρο της περφόρμανς και της ποίησης. Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην κοινωνική ανθρωπολογία, το έργο της κινείται στις διασταυρώσεις του φεμινισμού, της αποαποικιοκρατικής θεωρίας, της crip και της queer θεωρίας, καθώς και γύρω από τις πολιτικές του τραύματος, της μνήμης και της μαρτυρίας. Είναι δημιουργικό μέλος της συμπεριληπτικής συλλογικότητας Koullou Makka και έχει συμμετάσχει σε περφόρμανς και φεστιβάλ στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Πληροφορίες

Paralirima - Live poetry performance της Ροζ

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 19.30-21.00

Χώρος: Kartzin SEA Lab x Visual Voices, Αισχύλου 83, 1011 Λευκωσία

Γλώσσες: Κυπριακά ελληνικά και αγγλικά, με διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα

Διάρκεια εγκατάστασης: Έως τις 15 Ιουλίου 2026 (Σάββατο 12:00-15:00 και Δευτέρα-Τετάρτη 17:00-20:00)