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Αρχαιολογία
Κλείνει από την 1η Αυγούστου το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου - Για εργασίες αναβάθμισης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 12:29
Κλείνει από την 1η Αυγούστου το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου - Για εργασίες αναβάθμισης

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου.© Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Η ημερομηνία επαναλειτουργίας του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου στην Επισκοπή θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από την 1η Αυγούστου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Όπως αναφέρεται, οι εργασίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση των εκθεσιακών και λειτουργικών χώρων του μουσείου, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, την καλύτερη προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών συλλογών, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, προσβάσιμου και φιλόξενου μουσειακού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία που μπορεί να προκληθεί στο κοινό και ευχαριστεί τους επισκέπτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η ημερομηνία επαναλειτουργίας του Τοπικού Αρχαιολογικού Μουσείου Κουρίου θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση.

 

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ΚΥΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
αρχαιότητες
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΥΡΙΟΥ
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