25 χρόνια Animafest Cyprus: Στο Κοιλάνι η φετινή επετειακή διοργάνωση - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 11:16

Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς για την τέχνη του Animation στην Νότια Ευρώπη και φιλοξενεί κάθε χρόνο από το 2002 στην Κυπριακή ύπαιθρο, σε πρώτη Παγκύπρια προβολή, διακεκριμένες ταινίες.

H επετειακή 25η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου φέτος θα φιλοξενηθεί στο όμορφο Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού, από τις 7 μέχρι τις 9 Αυγούστου.

Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς για την τέχνη του Animation στην Νότια Ευρώπη και φιλοξενεί κάθε χρόνο από το 2002 στην Κυπριακή ύπαιθρο, σε πρώτη Παγκύπρια προβολή, διακεκριμένες ταινίες, πολλές από τις οποίες έχουν προβληθεί και βραβευθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου. Δυναμική είναι και η παρουσία Κυπρίων καλλιτεχνών με εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικές συναυλίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Η Αφίσα της 25ης έκδοσης του Φεστιβάλ

Όπως κάθε χρόνο, προσκαλέσαμε ένα από τους κορυφαίους καλλιτέχνες από τη διεθνή κοινότητα του animation να δημιουργήσει την αφίσα. Φέτος την αφίσα φιλοτέχνησε ο Γερμανός σκηνοθέτης Andreas Hykade, o οποίος υπηρέτησε ως μέλος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ μας και ταινίες του διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις του φεστιβάλ.

Διεθνή Διαγωνιστικά Προγράμματα

Φέτος, τα διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν 30 ταινίες από 17 χώρες, ανάμεσα σε εκατοντάδες υποβολές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η επιμέλεια του προγράμματος έχει ως διαχρονικό στόχο να παρουσιάσει στο κοινό της Κύπρου την διεθνή καλλιτεχνική πρωτοπορία αλλά και παράλληλα να το καλλιεργήσει, μέσα από ταινίες που χαρακτηρίζονται από οικουμενικότητα, διεθνισμό και ανθρωποκεντρική ματιά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις παγκόσμιες ανησυχίες της εποχής μας.

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους, επιλέγησαν 15 διεθνείς ταινίες από 7 διαφορετικές χώρες. Την καλύτερη ταινία στο πρόγραμμα για παιδιά και νέους θα κληθούν να επιλέξουν οι δύο τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από μαθητές, παιδιά και εφήβους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ταινιών στα διαγωνιστικά προγράμματα μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα το φεστιβάλ www.animafest.com.cy.

Kυπριακό Πρόγραμμα και Κύπριοι καλλιτέχνες

Στο φετινό πρόγραμμα έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν 7 ταινίες στο Εθνικό Διαγωνιστικό.

Επίσης, στο πλαίσιο του Κυπριακού προγράμματος διοργανώνεται φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου, με την συμμετοχή Κυπρίων γραφιστών εικονογράφων και animators, ανοικτό κάλεσμα για συνεργασία και συν-δημιουργία κοινού έργου. Φέτος οι ομάδες θα δημιουργήσουν αφίσες και κινούμενες εικόνες για το Μουσείο Παραμυθιού στο Κοιλάνι.

Δεύτερη σκηνή (After Stage)

Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει φέτος μια δεύτερη σκηνή που θα προβάλλει πειραματικές ταινίες και οπτικοακουστικές δράσεις από νέους Κύπριους και διεθνείς δημιουργούς.

Διεθνής Κριτική Επιτροπή

Το δύο μεγάλα βραβεία του Φεστιβάλ «Δημήτρης Εϊπίδης», narrative και non-narrative, την καλύτερη ταινία στο Κυπριακό Διαγωνιστικό καθώς και τις ειδικές μνείες στα διαγωνιστικά προγράμματα (Εθνικό και Διεθνές) θα κληθούν να απονείμουν τα διακεκριμένα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής: Roberto Panganelly (Iταλία), Jakob Schuh (Γερμανία) και Καίτη Παπαδήμα (Κύπρος). Το Φεστιβάλ θα τιμήσουν με την παρουσία τους επίσης και διεθνείς σκηνοθέτες, των οποίων οι ταινίες διαγωνίζονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Προεόρτια στις 6 Αυγούστου: Εργαστήρι χειροποίητου κινούμενου σχεδίου για παιδιά και οικογένειες

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνεται εργαστήρι χειροποίητου κινούμενου σχεδίου για παιδιά και οικογένειες. Για την φετινή χρονιά το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί ως προεόρτιο της έναρξης του φεστιβάλ, την Πέμπτη 6 Αυγούστου. Για ολόκληρη την ημέρα οικογένειες και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία επισκεφθούν το περιβαλλοντικό κέντρο στο Κοιλάνι και να δοκιμάσουν διάφορες χειροποίητες τεχνικές της τέχνης του animation. Στον χώρο θα βρίσκονται επαγγελματίες animators και εκπαιδευτές για να καθοδηγούν τους επισκέπτες. Το βράδυ θα προβληθεί το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα με τις παιδικές ταινίες σε υπαίθριο χώρο του χωριού. Το πλήρες πρόγραμμα της ημέρας μπορείτε να το δείτε εδώ www.animafest.com.cy

4η έκδοση του Animation Film Camp: ένα καινοτόμο διεθνές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα ΚΥΠΡΙΑ

Το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο, το Αnimation Film Camp είναι το πρόσφατο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Animafest Cyprus και αποτελεί ένα μοναδικό και πολύ σημαντικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης καλλιτεχνικού animation στην Κύπρο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2023 με διεθνή προσανατολισμό και με δυνατότητες δικτύωσης νέων καλλιτεχνών και φοιτητών με διεθνή κέντρα και Φεστιβάλ Animation. Το Film Camp πραγματοποιείται σε συνεργασία με το World Festival of First Animations PRIMANIMA στην Βουδαπέστη.

Φέτος το Φεστιβάλ μας θα φιλοξενήσει την Κύπρια ακαδημαϊκό και διακεκριμένη δημιουργό Άνα Μούγη ως μέντορα στο Animation Film Camp. Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στο animated documentary.

Καταγραφή του τόπου και των ανθρώπων της περιοχής: Εργαστήρι συλλογής προφορικών μαρτυριών σε συνεργασία με το Αρχείο Κυπριακής Μουσικής

Το Animafest και το Αρχείο Κυπριακής Μουσικής διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά εργαστήρι συλλογής προφορικών μαρτυριών από τις 6 μέχρι τις 8 Αυγούστου 2025 στο Κοιλάνι. Το εργαστήρι θα διδάξει η Δρ. Νικολέττα Δημητρίου, εθνομουσικολόγος και διευθύντρια του Αρχείου Κυπριακής Μουσικής.

Πλούσιο πρόγραμμα με μουσικές από 5 Κυπριακά συγκροτήματα και σόλο Μουσικούς

Το φετινό μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 εξαιρετικές συναυλίες από Κύπριους δημιουργούς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης animafest.com.cy. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Animafest Cyprus θα ανακοινώνονται επίσης καθημερινά περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ταινιών, συναυλιών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διοργάνωση.

Το Φεστιβάλ χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού και το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Φεστιβάλ Όψεις του Κόσμου σε συνεργασία με το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Χορηγός είναι η Scaffolding Solutions και χορηγός Επικοινωνίας το Omega Channel.

Όλα τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν. Η είσοδος για τις προβολές είναι 5 ευρώ το βράδυ. Η αγορά τριήμερου εισιτηρίου είναι 10 ευρώ.