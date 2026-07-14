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«From Press To Present»: Έκθεση για τη νεότερη ιστορία της Κύπρου μέσα από τον Τύπο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 12:33
«From Press To Present»: Έκθεση για τη νεότερη ιστορία της Κύπρου μέσα από τον Τύπο

Μετά την περιήγηση στην έκθεση, θα ακολουθήσουν μουσική και συζήτηση στον κήπο του Garage, σε φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διοργανώνει την εκδήλωση «From Press To Present», η οποία παρουσιάζει μια ξεχωριστή διαδρομή στη νεότερη ιστορία της Κύπρου μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων και αρχειακό υλικό από τις συλλογές του ΓΤΠ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στις 19:30, στο Garage Art Space, στη Λευκωσία.

Μετά την περιήγηση στην έκθεση, θα ακολουθήσουν μουσική και συζήτηση στον κήπο του Garage, σε φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΓΤΠ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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