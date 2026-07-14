PICCOLINO 2026: Στις 8-9 Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Τεχνών για παιδιά στη φύση

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 13:44

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, μοναδικό στην Ευρώπη, που συνδυάζει το οικογενειακό camping με ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών και βιωματικών δράσεων, σχεδιασμένων αποκλειστικά για παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το Θέατρο PICCOLO σας προσκαλεί στο PICCOLINO – 4ο Διήμερο Φεστιβάλ Τεχνών για Παιδιά στη Φύση, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Αυγούστου 2026, στο μαγευτικό Val's Place, στη Γιαλιά της Πόλης Χρυσοχούς.

Μια μοναδική εμπειρία για όλη την οικογένεια, όπου παιδιά και γονείς κατασκηνώνουν μαζί (προαιρετικά), δημιουργούν, παίζουν, ανακαλύπτουν και μοιράζονται δύο ημέρες γεμάτες τέχνη, φύση, παιχνίδι και αξέχαστες στιγμές.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, μοναδικό στην Ευρώπη, που συνδυάζει το οικογενειακό camping με ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών και βιωματικών δράσεων, σχεδιασμένων αποκλειστικά για παιδιά και τις οικογένειές τους.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν θεατρικές και διαδραστικές παραστάσεις, μουσικά και δημιουργικά εργαστήρια, κυνήγι θησαυρού, γνωριμία με αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα, θέατρο σκιών, αφήγηση παραμυθιών γύρω από τη φωτιά με μαρσμέλοους, γιόγκα μέσα στη φύση και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με ένα εντυπωσιακό FOAM PARTY, που υπόσχεται να χαρίσει άφθονο γέλιο, παιχνίδι και δροσιά, αφήνοντας τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους.

Πρόγραμμα

Σάββατο 8 Αυγούστου

10:00 – Έναρξη Φεστιβάλ 10:30 – «Μια Φορά και μια Χώρα» – Θεατρική παράσταση από το Θέατρο PICCOLO 12:00 – «Κυνήγι Θησαυρού» (Ελάτε με μαγιό!) – Θέατρο PICCOLO 16:00 – «Μελωδένιο Δάσος» – Μουσικό εργαστήρι με τους Δρ. Χριστίνα Χαραλαμπίδου και Νίκο Πίττα 17:15 – «Κίνηση – Φύση – Χρώματα» – Δημιουργικό εργαστήρι με τη Βασιλική Ανδρέου 18:30 – «Γνωρίζω το Σαντούρι» – με τη Χρυσαυγή Γιάγκου 19:15 – «Το Βανάκι των Χρωμάτων» – με τον μουσικό παραμυθά Νίκο Χριστοδούλου 21:45 – «Φωτιά – Παραμύθια – Μάρσμελοου» – με τον Μάριο Στυλιανού

Κυριακή 9 Αυγούστου

08:30 – «Γιόγκα για όλους» – με τη Μαρία Βάλβη 10:30 – «Καλοκαίρι για πάντα» – Διαδραστική παράσταση από το Θέατρο PICCOLO 12:00 – «Γνωρίζω το Θέατρο Σκιών» – με τον Πάμπο Χαραλάμπους 15:30 – «Αρχαία Ελληνικά Όργανα» – με τον Μιχάλη Τέρπανδρο και τη Βαλεντίνα

Θεοχάρους 16:45 – FOAM PARTY – Τελετή λήξης του φεστιβάλ

Εισιτήρια

45€ / άτομο – Συμμετοχή και στις δύο ημέρες

30€ / άτομο – Συμμετοχή για μία ημέρα

15€ / άτομο – Συμμετοχή σε μία δραστηριότητα

(Ισχύουν ειδικές τιμές για πενταμελείς οικογένειες, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ)

Camping

10€ / σκηνή (με δική σας σκηνή)

20€ / σκηνή (με σκηνή που παρέχει η διοργάνωση)

Στον χώρο θα λειτουργούν σημεία πώλησης φαγητού και ποτών.

Για κρατήσεις στο τηλ.: 94409100

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