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Δύο κυπριακές ταινίες ανοίγουν τις θερινές προβολές της Κυπριακής Ταινιοθήκης στην Πάφο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 15:01
Δύο κυπριακές ταινίες ανοίγουν τις θερινές προβολές της Κυπριακής Ταινιοθήκης στην Πάφο

Πολυχώρος Αττικόν. Φωτ.: Attikon Pafos

Οι δύο ταινίες, «Παράλληλα Ταξίδια» και «Μνήμες», παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Πάφο.

Με δύο ταινίες που καταγράφουν τις πληγές του 1974 και τις ανθρώπινες ιστορίες συμφιλίωσης αρχίζει η νέα περίοδος προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάφου της Κυπριακής Ταινιοθήκης.

Η επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 20:30, στο θερινό κινηματοθέατρο Αττικόν, με την προβολή των ταινιών «Παράλληλα Ταξίδια» και «Μνήμες», οι οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Πάφο.

Η ταινία «Παράλληλα Ταξίδια» αποτελεί κοινή δημιουργία των διακεκριμένων Κυπρίων σκηνοθετών Πανίκκου Χρυσάνθου και Derviş Zaim. Η ιδέα γεννήθηκε το 2002, σε μια περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών της Κύπρου. Οι δύο δημιουργοί κατέγραψαν ιστορίες ανθρώπων που έφεραν στα σώματα και στις ψυχές τους τα σημάδια του πολέμου.

Ο Derviş Zaim κινηματογράφησε στα κατεχόμενα και ο Πανίκκος Χρυσάνθου στις ελεύθερες περιοχές, ενώ στη συνέχεια οι δύο σκηνοθέτες προχώρησαν σε κοινό μοντάζ, συνθέτοντας μια ενιαία κινηματογραφική αφήγηση.

Η δεύτερη ταινία, με τίτλο «Μνήμες», είναι έργο του Πανίκκου Νεοκλέους. Αφηγείται την ιστορία δύο ανδρών που το 1974 πολέμησαν στο ίδιο σημείο, στη Λεύκα, βρέθηκαν αντιμέτωποι και στόχευαν ο ένας τον άλλο. Ο ένας από τους δύο τραυματίστηκε, αλλά επέζησε. Χρόνια αργότερα, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και ανέπτυξαν μια απρόσμενη φιλία.

Οι προβολές εντάσσονται στη δραστηριότητα της Κυπριακής Ταινιοθήκης, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει κυπριακές παραγωγές και έργα που φωτίζουν την ιστορία, τη μνήμη και τις εμπειρίες των ανθρώπων του τόπου.

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ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΤΤΙΚΟΝ
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