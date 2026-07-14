Πέντε βραδιές δωρεάν θερινού κινηματογράφου στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 17:26

Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου 2026, το Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου θα φιλοξενήσει προβολές δημοφιλών ταινιών για μικρούς και μεγάλους, με όλες τις προβολές να αρχίζουν στις 20.30

Πέντε βραδιές θερινού κινηματογράφου με δωρεάν είσοδο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου που διοργανώνει ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου 2026, το Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου θα φιλοξενήσει προβολές δημοφιλών ταινιών για μικρούς και μεγάλους, με όλες τις προβολές να αρχίζουν στις 20.30

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

Lilo & Stitch (μεταγλωττισμένο)

Οικογενειακή ταινία με κινούμενα σχέδια. Διάρκεια 1 ώρα και 48 λεπτά. Κατάλληλη με γονική συναίνεση (PG).

Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Ζωοτοπία 2 (μεταγλωττισμένο)

Ταινία κινουμένων σχεδίων. Διάρκεια 1 ώρα και 48 λεπτά. Κατάλληλη με γονική συναίνεση (PG).

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Freakier Friday

Οικογενειακή κωμωδία. Διάρκεια 1 ώρα και 50 λεπτά. Κατάλληλη με γονική συναίνεση (PG).

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Elio (μεταγλωττισμένο)

Ταινία κινουμένων σχεδίων. Διάρκεια 1 ώρα και 38 λεπτά. Κατάλληλη με γονική συναίνεση (PG).

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

F1: Η Ταινία

Ταινία δράσης. Διάρκεια 2 ώρες και 35 λεπτά. Κατάλληλη για άτομα άνω των 13 ετών (PG-13).

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι παιδιά κάτω των 13 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα, ενώ δεν φέρει ευθύνη για παιδιά που δεν συνοδεύονται κατά τη διάρκεια των προβολών. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου διοργανώνεται από την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου.