«Ο Αρχοντοχωριάτης» στα Κυπριακά είναι η καλοκαιρινή παραγωγή ΕΘΑΛ-Anyhow Theatre Ensemble

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 18:15

Mεταφέρεται στην κυπριακή πραγματικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέσα από τον Ζηνωνή, έναν καλοκάγαθο αλλά φιλόδοξο άντρα από ένα χωριό της Λεμεσού.

Η ΕΘΑΛ για το καλοκαίρι του 2026, σε συνεργασία με την Anyhow Theatre Ensemble, προτείνει σε μια σύγχρονη διασκευή στην Κυπριακή διάλεκτο το θεατρικό έργο « Ο Αρχοντοχωριάτης», βασισμένο στη γνωστή κωμωδία του μεγάλου Γάλλου κωμωδιογράφου Μολιέρου. Η παραγωγή αυτή αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που εγκαινίασε το 2025 η ΕΘΑΛ με «Το Νησί», συνεχίστηκε με την παραγωγή «Ματωμένα Στέφανα» και έχει ως θεματική τις ενότητες «Γλώσσα, κοινότητες, επικοινωνία, διάλογος, πολυπολυτισμικότητα και συλλογική μνήμη».

Στον «Αρχοντοχωριάτη» ο Μολιέρος σατιρίζει τη μεγαλομανία ενός νεόπλουτου άρχοντα, τις απέλπιδες και κωμικές προσπάθειες του να γοητεύσει μια νεαρή μαρκησία, όντας παντρεμένος ο ίδιος και με κόρη σε ηλικία γάμου, αλλά και διάφορων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις προσπάθειες του αυτές. Ένας από αυτούς, ένας νεαρός μαρκήσιος που προσπαθεί με τη σειρά του να κερδίσει τη μαρκησία.

Ο δικός μας «Αρχοντοχωριάτης» μεταφέρεται στην κυπριακή πραγματικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέσα από τον Ζηνωνή, έναν καλοκάγαθο αλλά φιλόδοξο άντρα από ένα χωριό της Λεμεσού. Με όνειρο να «πιάσει την καλή», ο Ζηνωνής αποφασίζει να ασχοληθεί με επενδύσεις και να διεισδύσει στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας, επιδιώκοντας παράλληλα να παντρέψει την κόρη του με έναν άντρα κύρους.

Αν και παντρεμένος, γοητεύεται από μια όμορφη και πλούσια Λευκωσιάτισσα, για την οποία είναι διατεθειμένος να ξοδέψει αλόγιστα στην προσπάθειά του να την εντυπωσιάσει και να κερδίσει την προσοχή της. Η αφέλειά του, ωστόσο, τον καθιστά εύκολο στόχο.

Ένας επιτήδειος Αθηναίος εμφανίζεται στη ζωή του, εκμεταλλευόμενος τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Με πρόσχημα επενδύσεις, μαθήματα ξένων γλωσσών, σύγχρονες τάσεις και πολυτελή δώρα, καταφέρνει να του αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μέσα από κωμικές και ευτράπελες καταστάσεις, καυστική σάτιρα, η διασκευή αναδεικνύει τη διαχρονική ανθρώπινη ματαιοδοξία και την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή, προσφέροντας μια απολαυστική και επίκαιρη θεατρική εμπειρία με έντονο κυπριακό χρώμα.

Για την υλοποίηση της καλοκαιρινής παραγωγής η ΕΘΑΛ επιστρατεύει τον πυρήνα της καλλιτεχνικής ομάδας που ανέλαβε τα δύο προηγούμενα έργα της τριλογίας, με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Θεάτρου, Αχιλλέα Γραμματικόπουλο στο τιμόνι της σκηνοθεσίας.

Οι συντελεστές

Δραματουργική επεξεργασία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Μιχάλης Κολοκοτρώνης, Γιάννα Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική Σύνθεση/Επιμέλεια: Χριστίνα Γεωργίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Κυριάκος Σιαμπτάνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Επί σκηνής: Κρίστοφερ Γκρέκο, Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Γιώργος Ευαγόρου, Ανδρέας Λόντου, Δήμητρα Χατζηγιάννη, Μαρία Κωνσταντίνου, Σταυριάνα Καδή και ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος.

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιάννου

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: ARTemis Graphics & Visual Communication

Κατάλληλο για όλη την οικογένεια

Πρόγραμμα περιοδείας

Πρεμιέρα: 22 Ιουλίου: Δήμος Αραδίππου | Αίθριο Θέατρο Λυκείου Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος»

23 Ιουλίου: Δήμος Λεμεσού | Πάρκο Κώστα Παρτασίδη, Άγιος Νικόλαος

24 Ιουλίου: Κοινότητα Αρακαπά | Προαύλιο Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων

26 Ιουλίου: Δήμος Λακατάμιας |Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας

27 Ιουλίου: Δήμος Λεμεσού | Πλατεία Αναγέννησης

28 Ιουλίου: Δήμος Αμαθούντας| Υπαίθριο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Γερμασόγειας

03 Αυγούστου: Δήμος Λεμεσού | Πάρκο Γκωγκέν, Ζακάκι

04 Αυγούστου: Δήμος Λεμεσού | Πάρκο Πανίκου Δημητρίου, Μέσα Γειτονιά

07 Αυγούστου: Δήμος Κουρίου | Α’ Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου

Θα ακολουθήσουν επιπλέον παραστάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Γενικές πληροφορίες

«Ο Αρχοντοχωριάτης»

Ώρα έναρξης: 20.30

Περισσότερες πληροφορίες: 25877827.

Κύριος Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Πάγιος Χορηγός: Δήμος Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Love Fm 100.7, εφημερίδα Η Καθημερινή

Στηρίζουν: Kανάλι 6, Black Lemon