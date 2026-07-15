ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ: Δέκα χρόνια θεάτρου, συνύπαρξης και δημιουργίας - Στη Γιαλιά η φετινή διοργάνωση

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 13:33

Η 10η επετειακή διοργάνωση παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με θεατρικές παραστάσεις, performances, μουσική, διαδραστικές δράσεις και εργαστήρια, φιλοξενώντας δημιουργούς με διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές και προσεγγίσεις.

Το ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ, το Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή, επετειακή διοργάνωση στις 28 και 29 Αυγούστου 2026, στο Val’s Place, στη Γιαλιά της Πάφου.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, «σαν ένας περιπλανώμενος θίασος, κουβαλάμε τις ιστορίες και τις εμπειρίες μιας ολόκληρης δεκαετίας και φέτος στήνουμε σκηνές και αντί- σκηνά σε έναν νέο τόπο». Για πρώτη φορά, το ΑΝΤΙ ΣΚΗΝΟ ταξιδεύει στο Val’s Place, στη Γιαλιά, για να γιορτάσει δέκα χρόνια θεάτρου, συνύπαρξης και δημιουργίας με ένα διήμερο αφιερωμένο στο θέατρο, στις παραστατικές τέχνες, στη συνύπαρξη και στη δημιουργία.

Φωτ.: ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ

Φωτ.: ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ

Εδώ και μία δεκαετία, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ δημιουργεί έναν ζωντανό χώρο συνάντησης ανάμεσα σε καλλιτέχνες και κοινό. Έναν χώρο όπου το σύγχρονο θέατρο συναντά τη μουσική, την performance, τη σωματική έκφραση, την έρευνα και τον πειραματισμό. Έναν χώρο που μεταμορφώνεται κάθε χρόνο μέσα από τον διάλογο, τη συλλογικότητα, την καλλιτεχνική αναζήτηση και τη βαθιά ανάγκη να μοιραζόμαστε ιστορίες.

Η 10η επετειακή διοργάνωση παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με θεατρικές παραστάσεις, performances, μουσική, διαδραστικές δράσεις και εργαστήρια, φιλοξενώντας δημιουργούς με διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές και προσεγγίσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, ο χώρος θα φιλοξενεί χειροποίητα καλλιτεχνήματα, pop upδημιουργίες, barber shop, tattoo artist, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και δημιουργικές εκπλήξεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πληροφορίες

Δέκα χρόνια ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ

Ημερομηνίες διεγαγωγής: 28 & 29 Αυγούστου 2026

Τοποθεσία: Val's Place, Γιαλιά, Πάφος

Τιμή προπώλησης: €22 (στην είσοδο) €28

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/cy-en/tickets/happenings/festival/anti-skino-2026/

Για περισσότερες πληροφορίες: Email: antiskino.performingarts@gmail.com & Web: www.anti-skino.eu⁠

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Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.