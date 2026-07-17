Σε 8 σκηνές της πόλης απλώνεται το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας - Οι 22 παραγωγές του προγράμματος

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 16:42

Όλη η πόλη της Λευκωσίας συμμετέχει στη γιορτή που στήνεται, τόσο μέσα από τοπόσημά της που θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις μας (Δημοτικός Κήπος, Νέα Σκηνή ΘΟΚ, Βιβλιοπωλείο-Καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα», Πλατεία του Θεάτρου κ.ά.) όσο και από ένα δίκτυο καφέ, μπαρ και εστιατορίων που θα γίνουν στέκια μας τις εφτά περίπου εβδομάδες του Φεστιβάλ.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026 επιστρέφει για έβδομη χρονιά με ένα πρόγραμμα, που επιβεβαιώνει τη σταδιακή του εξέλιξη σε έναν ουσιαστικό τόπο συνάντησης της σύγχρονης δημιουργίας της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου. Φιλοξενώντας καταξιωμένους διεθνείς καλλιτέχνες, εγχώριες φωνές, αναβιώσεις και πρωτότυπες δημιουργίες, το Φεστιβάλ συνεχίζει να επενδύει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ζωντανού και επιδραστικού οικοσυστήματος παραστατικών τεχνών.

Καρδιά του Φεστιβάλ παραμένει το Δημοτικό Θέατρο. Στα γραφεία και τα εργαστήριά του μια δυναμική ομάδα συνεργατών δουλεύει εντατικά για να συντονίσει τις είκοσι τρεις παραγωγές που θα παρουσιαστούν, αλλά και για να ετοιμάσει δύο νέους χώρους εντός του κτηρίου: το Studio, μια νέα σκηνή προορισμένη για έργα μικρής κλίμακας και μεγάλης έντασης, για πειραματισμούς εγγύτητας και ρίσκου. Παράλληλα, το Επί Σκηνής, επαναφέρει μία σπάνια εμπειρία θέασης πάνω «στο σανίδι» της Κεντρικής -και όχι πλέον μοναδικής μας- αίθουσας. Οι εξωτερικοί του χώροι (πλατεία, κίονες, παράπλευρος κήπος) επίσης αξιοποιούνται δημιουργικά και αναδεικνύονται αρχιτεκτονικά.

Ταυτόχρονα, όλη η πόλη της Λευκωσίας συμμετέχει στη γιορτή που στήνεται, τόσο μέσα από τοπόσημά της που θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις μας (Δημοτικός Κήπος, Νέα Σκηνή ΘΟΚ, Βιβλιοπωλείο-Καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα», Πλατεία του Θεάτρου κ.ά.) όσο και από ένα δίκτυο καφέ, μπαρ και εστιατορίων που θα γίνουν στέκια μας τις εφτά περίπου εβδομάδες του Φεστιβάλ.

Τι θα ζήσουμε, όμως, στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας;

Είκοσι δύο διαφορετικές παραγωγές σε πενήντα ημέρες, που συνομιλούν μεταξύ τους, μεγαλύτερης και μικρότερης κλίμακας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις θεάτρου, σύγχρονου χορού, μουσικής καθώς και υβριδικές μορφές performance, από δημιουργούς που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο νησί και δημιουργίες που γεννήθηκαν εδώ, στον τόπο μας. Παραστάσεις που έρχονται από τη «φυσική» μας συνομιλήτρια Ελλάδα, και τον γειτονικό μας Λίβανο αλλά και από διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης: τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν σημαντικά πρωθύστερα έργα Κύπριων δημιουργών που επιστρέφουν και πρωτότυπες αναθέσεις, επτά από τις οποίες προέκυψαν μέσα από το ανοιχτό μας κάλεσμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για στήριξη της νέας δημιουργίας και της λειτουργίας μας ως πλατφόρμας ανάδειξης της «δικής μας» φωνής. Παραγωγές που διακρίθηκαν στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, τοποθετώντας έτσι τη Λευκωσία ακόμα πιο δυναμικά στον χάρτη των σύγχρονων ευρωπαϊκών ανάλογων διοργανώσεων. Εκδηλώσεις που διευρύνουν τον γεωγραφικό μας ορίζοντα προς τα ανατολικά και ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο της περιοχής·. Προτάσεις για όλη την οικογένεια και χωρίς λόγια, ώστε να αρθεί η ενδεχόμενη δυσκολία της γλώσσας – η μία από αυτές σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, που «τρέχει» την ίδια περίοδο με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, διευρύνοντας έτσι το κοινό μας, και όχι απλώς αριθμητικά.

Σημαντικά στοιχήματα που έθεσε το Φεστιβάλ ήταν αφενός η Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Κύπριους Καλλιτέχνες, όχι μόνο γιατί καταδεικνύεται ότι λειτουργούμε με διαφάνεια, ούτε μόνο γιατί μας βοηθά να ανανεώνουμε διαρκώς το πρόγραμμά μας, αλλά γιατί αποδεικνύεται πως οι ιδέες που κατατέθηκαν στέκονται ισότιμα δίπλα στις διεθνείς προσκλήσεις. Και αφετέρου η αισθητή παρουσία γυναικών δημιουργών, οι οποίες υπογράφουν πολλές από τις πλέον ενδιαφέρουσες παραγωγές του προγράμματος, όχι ως αποτέλεσμα ποσοτικής εκπροσώπησης αλλά ως φυσική αντανάκλαση της δυναμικής που διαμορφώνεται σήμερα στις παραστατικές τέχνες.

Κανένα διεθνές φεστιβάλ δεν γεννιέται αυτοφυώς και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026 σχεδιάστηκε, μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, και θα γίνει βιωμένη πραγματικότητα χάρη στον Δήμο Λευκωσίας και τη Nicosia for Arts. Χάρη στη διοίκηση και στην ομάδα παραγωγής του, την αρωγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τη γενναία στήριξη των χορηγών μας, τους εξωτερικούς συνεργάτες μας και στους ενθουσιώδεις εθελοντές μας και προπάντων χάρη στο κοινό μας, που είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος στην πιο ζωντανή γιορτή της πόλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026

(+)357 (Εγκατάσταση)

Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 1 Νοεμβρίου 2026

Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

+357. Ένας τηλεφωνικός θάλαμος έξω από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, μία συνάντηση με φωνές ξένες, αλλά παράξενα οικείες, μία προσωπική εμπειρία ακρόασης για έναν θεατή τη φορά. Πληκτρολογήστε +357: Στην άλλη άκρη της γραμμής, άνθρωποι από την Κύπρο μοιράζονται αναμνήσεις, εξομολογήσεις, απώλειες, μικρές νίκες και ιστορίες που έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη τους.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη / Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μάριος Κακουλλής

Συγγραφείς: Σταύρος Λαμπράκης, Ελένη Ξένου, Χαρά Ζυμαρά

Μάριος Κωνσταντίνου, Ναταλί Γιαξ̌ή

Σχεδιασμός Ήχου: Della

Σχεδιασμός εγκατάστασης: Έλενα Τερέπεη

Τεχνολογικός σχεδιασμός: Μάριον Αλλαγιώτη

Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών: Μάριον Αλλαγιώτη, Οδυσσέας Οδυσσέως, Δημήτρης Σάγκοβιτς

Σχεδιασμός γραφικών: Δημήτρης Ρουσής

Εκτέλεση παραγωγής: HausCompanyTheatre

Goodbye Lindita (Θέατρο)

Ημερομηνία και Ώρα: 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00 και 13 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Μετά την απονομή του Αργυρού Λέοντα στη Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι έρχεται στη Λευκωσία με την παράσταση που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς σε όλον τον κόσμο. Το Goodbye Lindita, ένα από τα πιο ξεχωριστά σκηνικά γεγονότα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημιουργίας, επικεντρώνεται σε μια πρωταρχική ανθρώπινη εμπειρία: την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Μέσα σε ένα σπίτι, μια οικογένεια πενθεί σιωπηλά, έως ότου μια σειρά σχεδόν υπερβατικών γεγονότων ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου η μνήμη συνυφαίνεται με τη φαντασία και η πραγματικότητα με το όνειρο.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη & σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Μουσική σύνθεση & ηχητικός σχεδιασμός: Εμμανουήλ Ροβίθης

Σκηνικά & κοστούμια: Σωτήρης Μελανός

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Συνεργάτις δραματουργός: Σοφία Ευτυχιάδου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Ηχοληψία & σχεδιασμός ήχου: Δήμος Λιβιτσάνος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αφροδίτη Καποκάκη, Θεοδώρα Πατητή

Ερμηνεύουν: Μάριο Μπανούσι, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελένη Χάμπια Νζάνγκα, Αλεξάνδρα Χασάνι, Εριφύλη Κιτζόγλου, Κατερίνα Κρίστο, Ρίτα Λυτού, Ευτυχία Στεφάνου

L'Événement (Το Γεγονός) (Θέατρο)

Ημερομηνία και Ώρα: 15 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Για πρώτη φορά στην Κύπρο παραγωγή της θρυλικής Comédie Française, με το συγκλονιστικό αυτοβιογραφικό έργο της Νομπελίστριας Annie Ernaux από τη σπουδαία ηθοποιό και σκηνοθέτρια Françoise Gillard. Σε μια εποχή όπου τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος επανέρχονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου διεθνώς και αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, Το γεγονός αποκτά μια νέα, επείγουσα επικαιρότητα. Η παράσταση θέτει ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό μέχρι σήμερα: πόσο ελεύθερη είναι μια γυναίκα να αποφασίζει για το ίδιο της το σώμα;

Δημιουργική ομάδα

Συγγραφέας: Annie Ernaux (Gallimard)

Σύλληψη και ερμηνεία: Françoise Gillard

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Denis Podalydès

Φωτισμοί: Stéphanie Daniel

Κοστούμια: Bernadette Villard

Βοηθός σκηνοθέτη: Amélie Wendling

Παραγωγή: Comédie-Française

Μετάφραση στα Ελληνικά: Αργυρώ Σηφάκη

Μετάφραση στα Αγγλικά: Δέσποινα Πυρκεττή

Με Ελληνικούς και Αγγλικούς Υπέρτιτλους

Γυναίκα της Ζάκυθος (Θέατρο)

Ημερομηνία και Ώρα: 17 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και στις 23:00

Καφεαναγνωστήριο Το Έρμα

Η σκηνοθέτις και χορογράφος Αντιγόνη Γύρα χρησιμοποιεί τη Γυναίκα της Ζάκυθος ως αφετηρία, εντάσσοντας αποσπάσματα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και τη Φαρμακωμένη, αλλά και σύγχρονες φωνές μέσα από προσωπικές αναμνήσεις των δημιουργών, σχόλια του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Πουλή και την πρωτότυπη μουσική του ράπερ Anser. Οι δύο ηθοποιοί ακολουθούν τον ρυθμό του σολωμικού λόγου με ολόκληρο το σώμα τους, τραγουδούν, εναλλάσσουν ρόλους και οδηγούν το κοινό σε μια διαδρομή ανάμεσα στην ποίηση, τη μνήμη και την αφήγηση, προφορική και σωματική.

Δημιουργική ομάδα

Σκηνοθετική-Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αντιγόνη Γύρα

Μουσική Επιμέλεια: Αλίκη Αβδελοπούλου

Πρωτότυπη Μουσική: Anser

Αιώνιες Μνήμες/ Κείμενο: Δήμητρα Ζαγορά

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Ελένη Αγορά

Ερμηνεύουν: Αλίκη Αβδελοπούλου και Δημήτρης Αγοράς

Ακούγεται η φωνή του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Πουλή (The Press Project) σε δικό του κείμενο.

When I Saw the Sea (Χορός)

Ημερομηνία και Ώρα: 20 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος Λιβανέζος χορογράφος έρχεται για πρώτη φορά στην Λευκωσία με μια διεθνή συμπαραγωγή. Η συνταρακτική ιστορία τριών μεταναστριών οικιακών εργαζομένων, που βρέθηκαν «όμηροι» του εργασιακού καθεστώτος kafala στον Λίβανο. Με τη χαρακτηριστική ανθρωποκεντρική προσέγγισή του, ο Ali Chahrour δημιουργεί μια παράσταση υψηλής συναισθηματικής έντασης και πολιτικής ευαισθησίας, που αναδεικνύει αθέατες πραγματικότητες και επαναπροσδιορίζει την έννοια του ηρωισμού μέσα από τις ζωές ανθρώπων που, παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζουν να αγωνίζονται, να φροντίζουν και να ονειρεύονται.

Δημιουργική ομάδα

Σκηνοθεσία και χορογραφία: Ali Chahrour

Ερμηνεύουν: Zena Moussa, Tenei Ahmad, Rania Jamal

Σύνθεση μουσικής και μουσικοί επί σκηνής: Lynn Adib, Abed Kobeissy

Βοηθός σκηνοθέτη - χορογράφου: Chadi Aoun

Σχεδιασμός φωτισμού και Τεχνική διεύθυνση: Guillaume Tesson

Βοηθός Τεχνικού Διευθυντή: Pol Seif

Σχεδιασμός ήχου: Benoît Rave

Σκηνικά: Guillaume Tesson, Ali Chahrour

Έν Φυῇ (Μουσική)

Ημερομηνία και Ώρα: 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30

Χώρος: Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας με δωρέαν είσοδο

Το σπάνιας αισθητικής και εξαιρετικά επιμελημένο πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο την πολυφωνία της Κορσικής, τη γαελική ψαλμωδία, τη βυζαντινή μουσική και έργα της μεσαιωνικής μυστικίστριας Hildegard von Bingen, αναδεικνύοντας τις συνδέσεις ανάμεσα στη γυναικεία δημιουργία και τις προφορικές ιερές παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών. Αντί μιας συμβατικής συναυλίας, το δρώμενο εκτυλίσσεται ως μια ανοιχτή τελετουργική συνάντηση, ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον του Δημοτικού κήπου.

Δημιουργική ομάδα

Ερμηνεύουν οι: Σοφία Φετοκάκη, Έλενα Ξυδά, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Ιωάννα Βασιλείου

Brandy Sour (Θέατρο)

Ημερομηνία και Ώρα: 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας

Το βραβευμένο μυθιστόρημα με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος της Κωνσταντίας Σωτηρίου παρουσιάζεται σε μορφή σκηνοθετημένου θεατρικού αναλογίου σε σκηνοθεσία Χριστόδουλου Ανδρέου. Για μία μόνο βραδιά, ο Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας μεταμορφώνεται στον κήπο ενός Μεγάλου Ξενοδοχείου - του Λήδρα Πάλας- για να αναδυθούν ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από εκεί και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μαζί με την Ιστορία της Κύπρου.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη και σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Ανδρέου

Σκηνογραφία - Κουστούμια: Σοφία Μαυρομιχάλη

Μουσικός: Γιάννης Κουτής

Διανομή: Ανδρέας Τσέλεπος, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Χρήστος Γκρόζος

Φαίδων ή ο Ίλιγγος (Θέατρο)

Ημερομηνία και Ώρα: 23 και 24 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, στη λυρική συλλογή της Φωτιές, επιλέγει τον βίο του Φαίδωνα ως αλληγορία για το πώς η επιθυμία, η βία, η απώλεια και η γνώση μεταμορφώνουν έναν άνθρωπο. Στο σπαρακτικό της κείμενο, ακούμε τον Φαίδωνα να εξιστορεί στον Κέβη τη στιγμή που ο Αλκιβιάδης τον εξαγόρασε εκ μέρους του Σωκράτη. Στην εξομολόγησή του περιδινούνται μνήμες, σκέψεις σχετικά με τον έρωτα, την την ομορφιά, τη βία και τον στοχασμό συνθέτοντας έναν αδιάκοπο ίλιγγο.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη-σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Μετάφραση: Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή

Φωτισμοί και live camera: Νίκος Μυλωνάς

Μουσικό ηχοτοπίο: Σταύρος Μακρής

Παραγωγή: Alpha Square

Ερμηνεύουν οι: Ανδρέας Αραούζος (Φαίδων), Σταύρος Δημόπουλος (Κέβης, Αλκιβιάδης, Νεαρός Φαίδων)

Έρκουμαι σαν Καταρράκτης Κάθετα (Performance)

Ημερομηνία και Ώρα: 26 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και 27 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Η περφόρμανς της Έλενας Αγαθοκλέους έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025 στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ της Λεμεσού και παρουσιάστηκε σε διάφορα φεστιβάλ και πολιτιστικούς χώρους στην Κύπρο, προτού προσκληθεί από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, για να ανοίξει το πρόγραμμα του Studio, του νέου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου.

Δημιουργική ομάδα

Κείμενο: Έλενα Αγαθοκλέους και Μάριος Παύλου

Σκηνοθεσία, δραματουργία, ερμηνεία: Έλενα Αγαθοκλέους

Πρωτότυπη μουσική και επί σκηνής εκτέλεση: Μαριάννα Μιχαήλ σε συνεργασία με Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και Κάλαξ

Προβολή: Κωνσταντίνα Peter

Echoes of Cyprus (Προβολή)

Ημερομηνία και Ώρα: 28 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Χώρος: Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρουσιάζει σε πρώτη προβολή την ταινία ντοκιμαντέρ «Η ηχώ της Κύπρου» (Εchoes of Cyprus), βασισμένη στην έρευνα της εθνομουσικολόγου Δρος Νικολέττας Δημητρίου και σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού.

Το καλοκαίρι του 1953, ο Ελληνοαμερικανός φιλόλογος Τζέιμς Α. Νοτόπουλος και ο ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Δημήτριος Πετρόπουλος ταξίδεψαν στην Κύπρο, με σκοπό να καταγράψουν τους ήχους του τόπου. Κουβαλώντας μαζί τους ένα μαγνητόφωνο μπομπίνας, στην περιήγησή τους κατέγραψαν πάνω από 8 ώρες παραδοσιακών τραγουδιών, προφορικής ποίησης, τσιαττισμάτων και οργανικής μουσικής, διασώζοντας ένα ζωντανό ηχητικό αρχείο του κόσμου της Κύπρου

Δημιουργική ομάδα

Σκηνοθεσία: Δανάη Στυλιανού

Πρωταγωνιστούν: Nικολέττα Δημητρίου, Διομήδης Κουφτερός, Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Γιώργος Ευαγόρου

Παραγωγοί: Δανάη Στυλιανού, Μάριος Στυλιανού

Σενάριο: Νικολέττα Δημητρίου, Σταύρος Παμπαλλής, Δανάη Στυλιανού

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Στυλιανού

Σκηνογράφος: Σόσε Εσκιτζιάν

Ενδυματολόγος: Λάκης Γενεθλής

Μοντάζ: Δανάη Στυλιανού

Σχεδιασμός ήχου – μίξη: Χρίστος Κυριακούλλης

Δαυίδ & Γολιάθ (Χορός - Παιδικό/Εφηβικό)

Ημερομηνία και Ώρα: 3 Οκτωβρίου στις 11:00 και 16:00

Χώρος: Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Η διήγηση του Δαβίδ και του Γολιάθ, μια από τις γνωστές της Παλαιάς Διαθήκης, συμβολίζει τη νίκη του αδύναμου απέναντι στον φαινομενικά ανίκητο. Παίρνοντας έμπνευση από τη βιβλική ιστορία και από το βιβλίο του επιδραστικού συγγραφέα Malcolm Gladwell Δαβίδ και Γολιάθ: Αουτσάιντερ, απροσάρμοστοι και η τέχνη να πολεμάς γίγαντες, ο διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος Ian Garside προσεγγίζει με συναρπαστικό τρόπο την εμβληματική σύγκρουση ανάμεσα στον ισχυρό και τον αουτσάιντερ μέσα από τον χορό, το σωματικό θέατρο, το χιούμορ, την εικόνα, και την παιχνιδιάρικη παραδοξότητα.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη και σκηνοθεσία: Ian Garside

Δημιουργία και ερμηνεία: Tomás Pozzi & Ian Garside

Δραματουργία: Tomás Cabané

Σχεδιασμός ήχου: Pilar Calvo

Σχεδιασμός φωτισμών: Grace Morales Suso

Κοστούμια: Raúl Ravelo “Parrys”

Σκηνικά: Tanausú Mendoza

The Corridor (Χορός)

Ημερομηνία και Ώρα: 4 Οκτωβρίου στις 20:00

Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Η νέα δημιουργία του Φώτη Νικολάου για το πένθος, τη μνήμη, την αντίσταση, την ταυτότητα και τη δυνατότητα της τέχνης να υπερβαίνει το ατομικό βίωμα έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας μετά την παρουσίασή του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το έργο διερευνά ερωτήματα που αφορούν την απουσία και τη θλίψη, τον χρόνο και τη γήρανση, την περιθωριοποίηση, αλλά και τη δυνατότητα της τέχνης να υπερβαίνει το ατομικό βίωμα και να ανοίγεται σε συλλογικές ανησυχίες.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη-Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι, Αλέξης Βαγιανός

Μουσική-Σχεδιασμος ήχου: Γιάννης Χριστοφίδης

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετινάρης

Ερμηνευτές: Ναταλία Βαγενά, Αναστάσης Καραχανίδης, Αλέξανδρος Κυριαζής, Κατερίνα Λούρα, Μαρία Μανουκιάν, Chris Mills, Γιάννης Οικονομίδης, Μυριάνθη Παναγιώτου Κατερίνα Τυλληρίδου, Κώστας Χαραλάμπους

Sebastian (Performance)

Ημερομηνία και Ώρα: 6 και 7 Οκτωβρίου στις 20:00

Studio Δημοτικού Θεάτρου

Τιμημένη με το Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών Ελλάδας και με εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα, η θεατρική περφόρμανς Σεμπάστιαν, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα, έρχεται για δυο παραστάσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας. Στη βραβευμένη θεατρική τους περφόρμανς, οι Nova Melancholia προσεγγίζουν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ένα πολυπρισματικό αρχέτυπο, ένα καλειδοσκόπιο συμβόλων και αισθήσεων, ένα άβαταρ επιθυμιών και διαθέσεων. Νεότητα, ομορφιά, αθλητισμός, σαρκικός πόνος, ηδυπάθεια, ομοερωτισμός και μαρτύριο συνυπάρχουν σε μια παράσταση που διερευνά τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε ακόμη σήμερα να σχετιστούμε ενσώματα και συναισθηματικά με αυτό το εμβληματικό σύμβολο.

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη, οργάνωση: Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νούλας

Σκηνικά, κοστούμια: Κώστας Τζημούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελισάβετ Ξανθοπούλου

Φωτογραφίες: Μαρία Τούλτσα

Περφόρμερς: Χάρης Δούμουρας, Χριστίνα Καραγιάννη, Νίκος Ντάσης, Χριστίνα Ράινχαρντ, Τέλης Τελλάκης

Amalia Melancholia η Βασίλισσα των Φοινίκων (Θέατρο)

Ημερομηνία και Ώρα: 10 Οκτωβρίου στις 20:00 και στις 11 Οκτωβρίου στις 19:00

Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Η Έμιλυ Κολιανδρή ερμηνεύει τη βασίλισσα Αμαλία, την πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας, σε μια παράσταση-εμπειρία που καθήλωσε το ελληνικό κοινό, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και εντυπωσίασε τους διεθνείς προσκεκλημένους στο GRAPE του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το έργο φέρνει στη σκηνή της Λευκωσίας την άγνωστη, κρυφή ιστορία της πρώτης βασίλισσας της Ελλάδας. Το έργο βασίζεται στις 887 επιστολές της νεαρής Αμαλίας προς τον πατέρα της, δούκα του Ολδεμβούργου, σε ιστορικές μαρτυρίες και σπάνιο αρχειακό υλικό. Η δημιουργός δίνει βήμα σε ένα γυναικείο σώμα που μετατράπηκε σε πεδίο εθνικών προσδοκιών και ευρωπαϊκών ανταγωνισμών.

Δημιουργική ομάδα

Έρευνα – Κείμενο – Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Ζωή Χατζηαντωνίου

Σκηνικό: Εύα Μανιδάκη

Μουσική – Ηχητικό τοπίο – Ηχητικός σχεδιασμός: Σταύρος Γασπαράτος σε συνεργασία με τον Γιώργο Μυζήθρα

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Σύμβουλος κειμένου – δραματουργίας: Λουίζα Αρκουμανέα

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ντίνα Ντεμπέμπε

Διεύθυνση παραγωγής περιοδείας: Μαρία Δούρου

Ερμηνεύουν: Έμιλυ Κολιανδρή – Αμαλία

Ρίτα Λυτού – Επιμελήτρια εκθέματος ή Η Πρώτη Κυρία των Τιμών, Πλύσκω

Souvenirs (Θέατρο - Παιδικό/ Εφηβικό)

Ημερομηνία και Ώρα: 17 Οκτωβρίου στις 19:00

Χώρος: Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας συμπράττει με το Φεστιβάλ Mitsikouri για να παρουσιάσουν μια πανέμορφη, συγκινητική και οικουμενική παράσταση για τα σιωπηλά συναισθήματα και τη μετατροπή τους σε κάτι ορατό, βιωματικό και κατανοητό. Πρόκειται για μια ποιητική, μη λεκτική παράσταση για όλες τις ηλικίες. Συνδυάζει χορό, σωματικό θέατρο, ζωντανό θέατρο σκιών και βιντεοπροβολές. Μέσα από το φως, την κίνηση, τις σιλουέτες και τις μετατοπίσεις της οπτικής, το καλλιτεχνικό δίδυμο Claire Théault και Anthony Figueiredo συνδυάζει τον χορό, το θέατρο σκιών και την οπτική ψευδαίσθηση για να αφηγηθεί βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.

Δημιουργική ομάδα

Χορογραφία: Claire Théault

Σκηνοθεσία: Anthony Figueiredo

Ερμηνεύουν: Claire Théault and Anthony Figueiredo

Words of Silence (Μουσική)

Ημερομηνία και Ώρα: 22 Οκτωβρίου στις 20:00

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας

Ένας από τους πιο ξεχωριστούς μουσικούς δημιουργούς της γενιάς του

δεξιοτέχνης ουτίστας και βαθύς γνώστης των μουσικών παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει τον δίσκο του στο Κυπριακό Μουσείο. Ο Γιάννης Κουτής ανήκει στη σπάνια κατηγορία μουσικών που συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία του ερμηνευτή με τη βαθιά μουσικολογική γνώση και την αδιάκοπη αναζήτηση νέων ηχητικών οριζόντων. Συνθέτης, ουτίστας, ερευνητής, έχει αφιερώσει την πορεία του στη δημιουργική συνάντηση των μουσικών παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Δημιουργική ομάδα

Σύνθεση, ενορχηστρώσεις: Γιάννης Κουτής

Φιλικόρνο: Markus Stockhausen

Πιάνο: Μάριος Τακούσιης

Andreas Krambias Quintet (Μουσική)

Ημερομηνία και Ώρα: 24 Οκτωβρίου στις 19:00

Χώρος: Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Το κουιντέτο του ουτίστα και σολίστα του μπουζουκιού Ανδρέα Κραμπιά κινείται δημιουργικά ανάμεσα στις μουσικές παραδόσεις και τον σύγχρονο ήχο. Μέσα από το μελωδικό παίξιμο του ουτιού, τη βελούδινη υφή των εγχόρδων και τη ρυθμικότητα του κοντραμπάσου και των τυμπάνων, δημιουργείται ένα ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο, όπου η μεσογειακή λυρικότητα συναντά τον πειραματισμό και τη σύγχρονη ενορχήστρωση. Οι συνθέσεις του Κραμπιά είναι εμπνευσμένες από τις μουσικές παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου, τα μακάμ και τους σύνθετους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Σκοπός τους δεν είναι η πιστή αναπαράσταση των παραδόσεων, αλλά η χρήση τους ως πηγή έμπνευσης για νέες συνθετικές και ενορχηστρωτικές ιδέες.

Δημιουργική ομάδα

Το κουιντέτο αποτελείται από τους: Ανδρέα Κραμπιά (ούτι, συνθέσεις), Σάββα Λαγό (βιολί), Έβρο Βοσκαρίδη (βιολί), Μάνο Στρατή (κοντραμπάσο) και Νικόλα Τσαγγάρη (τύμπανα).

Ιδαίον Project (Μουσική)

Ημερομηνία και Ώρα: 24 Οκτωβρίου στις 21:00

Χώρος: Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Το Ιδαίον Project παρουσιάζει για πρώτη φορά τα νέα του κομμάτια, στα οποία η μουσική της Κρήτης και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου αναπνέει μέσα στο… prog rock, το stoner, το metal, το funk και τον αυτοσχεδιασμό!

Μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και μουσικές αφηγήσεις, το σχήμα συνεχίζει να εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην παράδοση και τον ηλεκτρισμό, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που επί σκηνής συνδυάζει τελετουργική ένταση, πολυρρυθμία και εκρηκτική ενέργεια.

Δημιουργική ομάδα

Το Ιδαίον Project αποτελείται από τους: Βαγγέλη Γέττο (κρητικό λαούτο, φωνή), Αλέξη Γιαγκουλλή (μπάσο) και Hugo Enrique Olivos (τύμπανα).

Bending Time (Μουσική/ Πολυμέσα)

Ημερομηνία και Ώρα: 25 Οκτωβρίου στις 19:00

Χώρος: Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Μία πολυμεσική περφόρμανς ζωντανής μουσικής και οπτικής τέχνης από ένα κλασικό ντουέτο με αγάπη για την ambient electronica, τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και τις ηχητικές μνήμες της Ανατολικής Μεσογείου, και με έμπνευση από τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της Λευκωσίας Μέσα από τη συνύπαρξη ακουστικών οργάνων και ηλεκτρονικών ήχων, η περφόρμανς Bending Time διερευνά την έννοια του χρόνου ως μια ροή που μεταβάλλεται, επιβραδύνεται, επιταχύνεται, αναδιπλώνεται και διαπερνά τα όρια μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος – ακριβώς όπως η Λευκωσία, η πόλη των πολλαπλών Ιστοριών, αφηγήσεων και ταυτοτήτων που διαρκώς εξελίσσεται.

Δημιουργική ομάδα

Visual art: Αυγή Σταύρου

Mουσικός: Εύα Σταύρου

Mουσικός: Δημήτρης Γιασεμίδης

Residue (Χορός)

Ημερομηνία και Ώρα: 30 Οκτωβρίου στις 21:00

Χώρος: Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (επί Σκηνής)

Η Μυριάνθη Παναγιώτου, μαζί με τη σαντουρίστρια Κυπριάνα Κωνσταντινίδου και πέντε περφόρμερ, εξερευνούν την έννοια της διαφύλαξης εντός ιστοριών, σωμάτων και ανθρώπινων δεσμών, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη ανάγκη όπου κι αν πάμε, να μεταφέρουμε μαζί μας τόπους, σχέσεις και μνήμες, όσα αγαπήσαμε, όσα χάσαμε, όσα διατηρούμε. Εμπνευσμένο από τη γεωγραφία και την πολιτισμική μνήμη της Κύπρου, το έργο αντλεί εικόνες από το νερό, τα υφάσματα, τα σχοινιά, τη χειρωνακτική εργασία, τις καθημερινές πράξεις φροντίδας.

Δημιουργική ομάδα

Χορογραφία: Μυριάνθη Παναγιώτου

Μουσική επιμέλεια & σαντούρι: Κυπριάνα Κωνσταντινίδου

Οι περφόρμερ που θα συμμετάσχουν, θα ανακοινωθούν σύντομα.

All of (Y)our Time (Χορός)

Ημερομηνία και Ώρα: 30 Οκτωβρίου στις 19:00

Χώρος: Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Θεατές επί Σκηνής)

Μια χορευτική πράξη χωρίς απολογητική διάθεση φωτίζει το ερώτημα: Πόσο αξίζει ο χορός μου/μας στο εδώ και τώρα; Την απάντηση δίνει ο ίδιος ο τίτλος του έργου. Στον κόσμο όπου «ο χρόνος είναι χρήμα» και η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται μπροστά στο κέρδος, η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα αντλεί από σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από την αξία της καλλιτεχνικής εργασίας εντός του καπιταλισμού, όπου ο χορός υποβαθμίζεται, καθώς η εφήμερη και άυλη φύση του δεν εντάσσεται εύκολα στη λογική της παραγωγής και του κέρδους.

Δημιουργική ομάδα

Χορογραφία: Κωνσταντίνα Σκαλιώντα (σε συνεργασία με τους/τις περφόρμερς)

Δραματουργία: Ροδιά Βόμβολου

Περφόρμερ: Πέτρος Κονναρής, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελευθερία Σωκράτους

Σχεδιασμός ήχου: Πάνος Μπάρτζης

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης

Ενδυματολογία: Ελένη Ιωάννου

Βοηθός παραγωγής: Γεωργία Ανδρέου

Loveletter (Μουσική)

Ημερομηνία και Ώρα: 1 Νοεμβρίου στις 19:00

Χώρος: Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Η πολυβραβευμένη Ιρλανδή ερμηνεύτρια, ένα φαινόμενο της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με ένα εντυπωσιακό μουσικό σόου. Με αυτή την «ερωτική επιστολή», γραμμένη με τραγούδια, η Camille τιμά τον αγαπημένο της φίλο Shane MacGowan, τη Sinéad O’Connor, τον David Bowie, τους Radiohead, τον Jacques Brel, τον Nick Cave και πολλούς ακόμη. Το Loveletter ψηφίστηκε από την Daily Telegraph ως «μία από τις 25 κορυφαίες εμφανίσεις όλων των εποχών στην εκπομπή του BBC Later… with Jools Holland», ενώ το BBC αποκάλεσε την ίδια «Βασίλισσα του Φεστιβάλ του Εδιμβούργου». Οι sold-out καθηλωτικές εμφανίσεις της σε όλον τον κόσμο και σε χώρους όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, το Royal Festival Hall και το Roundhouse, έχουν αποθεωθεί από το κοινό και την κριτική.

Δημιουργική ομάδα

Camille O’Sullivan - Τραγούδι

Feargal Murray – Πιάνο, Πλήκτρα, Τρομπέτα

Chasing Life (Eγκατάσταση/ Animation)

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026 παρουσιάζει το Chasing Life, μια mixed-media οπτικοακουσική εγκατάσταση από την κινηματογραφίστρια και φωτογράφο Ελεονώρα Σωτηρίου σε συνεργασία με το γραφείο Archlab10, σε ανοικτή προβολή στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Το έργο διερευνά τη βίαιη διακοπή της παιδικής ηλικίας σε συνθήκες πολέμου. Αφετηρία του αποτελεί ο βομβαρδισμός της παραλίας της Γάζας στις 16 Ιουλίου 2014, κατά τον οποίο τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν ενώ έπαιζαν ποδόσφαιρο δίπλα στη θάλασσα. Μέσα από συνδυασμό κινηματογραφημένων εικόνων από την Κύπρο, χειροποίητου animation και επεξεργασμένου οπτικού υλικού, το έργο ακολουθεί μια διαδρομή από την ανεμελιά προς τη ρήξη, τη σιωπή και τη μεταμόρφωση.

Δημιουργική ομάδα

Ελεονώρα Σωτηρίου filmmaker | photographer

Αλεξάνδρα Παππά visual artist | illustrator | maker | Archlab10

Δημοσθένης Χούπας architect | urban planner | Archlab10

Δημήτρης Χαλιάσος graphic design | illustrator | Archlab10

Σωτήρης Γριβέλας graphic designer | editor | Archlab10

Διάρκεια: 7’

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία και τις ώρες προβολής θα ανακοινωθούν σύντομα

Closing Party

Ημερομηνία και Ώρα: 1 Νοεμβρίου 21:00 – 01:00

Χώρος: Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πληροφορίες

Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12 Σεπτεμβρίου-1 Νοεμβρίου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Ώρες λειτουργίας ταμείου: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00

Τοποθεσία: Μουσείου 6, 1097, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες στο www.nif.cy | Τηλ: +357 22797979 [Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 -14:00]

Tαυτότητα Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026

Συνδιοργανώτες: NICOSIA FOR ART LTD, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κύριος Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού , Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Χρυσοί Χορηγοί: VF Foundation , ALLWYN

Αργυρός Χορηγός: PWC

Επίσημος χορηγός επικοινωνίας: Δημοσιογραφικός Οργανισμός “Ο Φιλελεύθερος”

Υποστηρικτές: L’OREAL PARIS, ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, THE CLASSIC

HOTEL, ETHIMO

Συνεργάτες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χορηγοί φιλοξενίας: CENTRUM HOTEL, ALTIUS BOUTIQUE HOTEL

Official Festival car: PILAKOUTAS GROUP

Αποκλειστικός ticketing partner: MORE.COM