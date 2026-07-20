«TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες» στην πλατεία Φανερωμένης

Δημοσιεύθηκε 20.07.2026 09:07

Πρόκειται για μια ζωντανή σύζευξη της προφορικής παράδοσης και της hip-hop κουλτούρας, όπου το spoken word συνυπάρχει με φυσικά όργανα, δημιουργώντας έναν οργανικό διάλογο ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική παράδοση.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η μουσική παράσταση «TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες» αντλεί την έμπνευσή της από την έννοια του «μονοπατιού» που χαράσσεται οργανικά από τη χρήση και όχι από την κατασκευή. Η παράσταση αποτελεί μια καλλιτεχνική χαρτογράφηση αυτής της διαδρομής, η οποία ξεκίνησε το 2016 από τους αυθόρμητους κύκλους freestyle ραπ στην Πλατεία Φανερωμένης, μετατρέποντας την κυπριακή διάλεκτο από καθημερινό ιδίωμα σε εργαλείο σύγχρονης ποίησης. Τα «ίχνη» (tracks) των βημάτων στην πόλη συναντούν τα ηχητικά «ίχνη» του σήμερα, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στον δρόμο και την ιστορική μνήμη.

Πρόκειται για μια ζωντανή σύζευξη της προφορικής παράδοσης και της hip-hop κουλτούρας, όπου το spoken word συνυπάρχει με φυσικά όργανα, δημιουργώντας έναν οργανικό διάλογο ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική παράδοση. Η εμπειρία εμπλουτίζεται με δυναμικά visuals που προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες από τις Κυπρολογικές συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον όπου οι νέες φωνές συνομιλούν με την ιστορία.

Συντελεστές: Τάσος Λάμνισος (Μουσική Σύνθεση, Στίχοι & Επιμέλεια), Σπύρος Κυπριανού (Αφήγηση & Ποίηση), Αναστασία Κάττου (Κλαρίνο & Ραπ), Άγγελος Βλάμης (Τύμπανα), Παναγιώτης Μηνά (Κιθάρα & Backing Vocals), Οδυσσέας Βλάμης (Πλήκτρα & Ηλεκτρονικά Στοιχεία), Τζούλη Μιχαήλ (Live Video Projections), Γιούρη Ντομιτσίδης (Ηχοληψία).

Πληροφορίες

«TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες»

Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου [Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία]

Διάρκεια: 50 λεπτά. Είσοδος ελεύθερη. Oι πόρτες εισόδου ανοίγoυν στις 20:00.

Περισσότερες πληροφορίες: 22 128175 | www.boccf.org | @boccf

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf) και στο τηλέφωνο 22128175.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.