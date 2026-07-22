«Aggregate»: Η τοποειδική εγκατάσταση της Μαρίνας Κασσιανίδου εγκαινιάζει το «world-un-making» του Sic.

Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 15:10

Μέσα από μια σειρά συνεργασιών και ανάθεσης έργων, το «world-un-making» φέρνει μαζί καλλιτέχνες, επιμελητές και ερευνητές που ασχολούνται με ιδέες σχετικές με τρόπους κριτικής απο-νοηματοδότησης του κόσμου, δημιουργώντας εναλλακτικές δομές αίσθησης και συσχέτισης.

Με την εγκατάσταση «Aggregate» της Μαρίνας Κασσιανίδου εγκαινιάζεται στις 29 Ιουλίου το πρόγραμμα «world-un-making» του Sic. Contemporary Culture. Η τοποειδική παρέμβαση εξετάζει τον εκθεσιακό χώρο ως αρχιτεκτονικό και κοινωνικό αντικείμενο, διερευνώντας ζητήματα τόπου, συλλογικότητας και σχέσης με το περιβάλλον μέσα από τη γλυπτική, τη χάραξη και την υλικότητα.

Το «world-un-making» είναι μια πρωτοβουλία του Sic. Contemporary Culture που διερευνά τρόπους δημιουργίας νέων μορφών συλλογικών υποδομών. Μέσα από μια σειρά συνεργασιών και ανάθεσης έργων, φέρνει μαζί καλλιτέχνες, επιμελητές και ερευνητές που ασχολούνται με ιδέες σχετικές με τρόπους κριτικής απο-νοηματοδότησης του κόσμου, δημιουργώντας εναλλακτικές δομές αίσθησης και συσχέτισης.

«Aggregate»

Σχεδιασμένο από τη Μαρίνα Κασσιανίδου, το «Aggregate» παίρνει τη μορφή μιας τοποειδικής ανταπόκρισης που εξετάζει τον χώρο του Sic. Contemporary Culture ως αρχιτεκτονικό και κοινωνικό αντικείμενο, ενεργοποιώντας μια αίσθηση τόπου και δυνατότητας μέσα από τις πράξεις του βλέμματος, του σημαδέματος, της μετατόπισης, του σχεδίου, της συγκέντρωσης σκόνης και της χαρακτικής.

Η πρακτική της Κασσιανίδου αφορά μια βιώσιμη και εντατική διαμεσολάβηση που καταρρίπτει τους πόλους του να-είσαι-σε-σχέση-με και του να-είσαι-σε-αντίσταση-προς, μετατρέποντάς τους σε ορατές, σχολαστικά κατεργασμένες οριοθετήσεις όπου το απειροελάχιστο γίνεται ζήτημα τοποθέτησης: του πού και πώς στέκεται κανείς.

Η διαδικασία του «Aggregate» παίρνει το ρομβοειδές σχήμα του χώρου ως έναν προϋπάρχοντα οριζόντιο-κάθετο άξονα, και το πλακάκι terrazzo στο σημείο συνάντησής τους ως μια ανεξάντλητη επιφάνεια πάνω στην οποία συγκλίνουν οι δύο σημασίες της λέξης aggregate: τόσο ως ανόργανα υλικά που συγκρατούνται μεταξύ τους από ένα συνδετικό υλικό όσο και ως συλλογική συνάθροιση.

Μαρίνα Κασσιανίδου

Η Μαρίνα Κασσιανίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και ζει και εργάζεται μεταξύ Λεμεσού και Boulder, Colorado, ΗΠΑ. Μέσα από τα έργα της, προσεγγίζει τη χάραξη σημαδιών ως έναν τρόπο προσήλωσης και σύνδεσης με κάτι άλλο, μια επιφάνεια, έναν χώρο, τον κόσμο γύρω μας. Έλαβε πτυχίο B.A. στις Καλές Τέχνες (Studio Art) από το Πανεπιστήμιο Stanford (Καλιφόρνια, ΗΠΑ), μεταπτυχιακό M.A. στις Καλές Τέχνες από το Central Saint Martins College of Art and Design (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), και διδακτορικό Ph.D. στις Καλές Τέχνες από το Chelsea College of Arts (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

Το έργο της έχει εκτεθεί διεθνώς σε χώρους όπως το NiMAC (Λευκωσία, Κύπρος), το Thkio Ppalies (Λευκωσία, Κύπρος), το NARS Foundation (Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), την Tenderpixel Gallery (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), το Lane Meyer Projects (Ντένβερ, Κολοράντο, ΗΠΑ), τη Rule Gallery (Marfa, Τέξας, ΗΠΑ), το ETAJ (Βουκουρέστι, Ρουμανία), και το MISC (Αθήνα, Ελλάδα). Της έχουν απονεμηθεί υποτροφίες και φιλοξενίες (residencies) από το Ragdale Foundation, το Can Serrat, το Art Colony Galichnik, το Ox-Bow και τα The Studios at MASS MoCA, μεταξύ άλλων. Είναι αποδέκτρια της υποτροφίας Joan Mitchell Foundation Painters and Sculptors Grant του 2016.

Πληροφορίες

«World-un-making» σε επιμέλεια Ευαγόρα Βανέζη | Πρώτη πράξη: «Aggregate» της Μαρίνας Κασσιανίδου

Εγκαίνια: Τετάρτη 29 Ιουλίου, 19.30 - 22.30

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Παρασκευή, 17.00 - 20.00

Ξενάγηση και συζήτηση: Σάββατο 1 Αυγούστου, 19.30 & Τετάρτη 5 Αυγούστου, 19.30

Τοποθεσία: Sic. Contemporary Culture [Γωνία Ευαγόρου & Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, Μέγαρο Μιτσή 3, Αρ. 4, 1065]

Διάρκεια: 30 Ιουλίου - 13 Αυγούστου 2026

Με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ».