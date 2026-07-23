Συνεχίζεται με τη «Σμαράγδα» ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών στο Κωνστάντια - Όλες οι προβολές μέχρι την Κυριακή

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 12:40

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την ταινία The President's Cake (Mamlaket Al-Qasab, Deaf (Sorda / Σιωπηλή Αγάπη) και το Caravaggio's Shadow (L'Ombra di Caravaggio / Στη Σκιά του Καραβάτζιο).

Με την προβολή της ταινίας «Σμαράγδα (Smaragda: I Got Thick Skin and I Can't Jump)» συνεχίζεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2026 στον Θερινό Κινηματογράφο Κωνστάντια.

Η ταινία, κατάλληλη για θεατές άνω των 15 ετών, θα προβληθεί στις 21.00, στο πλαίσιο της δεύτερης εβδομάδας του θεσμού, που περιλαμβάνει συνολικά πέντε κινηματογραφικές βραδιές.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών περιλαμβάνει:

Παρασκευή 24 Ιουλίου: The President's Cake (Mamlaket Al-Qasab / Η Τούρτα του Προέδρου) (+18)

Σάββατο 25 Ιουλίου: Deaf (Sorda / Σιωπηλή Αγάπη) (+18)

Κυριακή 26 Ιουλίου: Caravaggio's Shadow (L'Ombra di Caravaggio / Στη Σκιά του Καραβάτζιο) (+18)

Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ διατίθεται και κάρτα διαρκείας με κόστος 55 ευρώ. Η είσοδος είναι δωρεάν για άτομα με αναπηρία.

Τα εισιτήρια προπωλούνται στον Θερινό Κινηματογράφο Κωνστάντια τις ημέρες των προβολών, από τις 19.30 έως τις 21.00.

Κρατήσεις θέσεων πραγματοποιούνται μόνο για κατόχους καρτών διαρκείας και άτομα με αναπηρία, στο τηλέφωνο 22348203 [Δευτέρα-Παρασκευή, μεταξύ 09.00 και 16.00].