«Things I Forget» | Η νέα «Βιτρίνα» της Πενταδακτύλου 16 ανοίγει με έργο της Χριστίνας Σιακόλα

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 18:06

Μέσα από εικόνα, γραφή, λόγο και πληροφορία, η εγκατάσταση διερευνά τις έννοιες του νόστου, της ταυτότητας και μιας άυλης διάστασης της πραγματικότητας, καλώντας τον θεατή να αναλογιστεί τη δική του σχέση με αυτές.

Με την εικαστική εγκατάσταση «Things I Forget» εγκαινιάζεται η νέα «Βιτρίνα» της Πενταδακτύλου 16 στην παλιά Λευκωσία, ένας εναλλακτικός χώρος παρουσίασης εικαστικών παρεμβάσεων που αλληλεπιδρούν με το αστικό περιβάλλον της πόλης. Η εγκατάσταση της Χριστίνας Σιακόλα θα είναι ορατή έως τις 25 Αυγούστου 2026.

Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει, in situ, τα έργα «Αρμός» και «Νείρομαι», τα οποία συνυπάρχουν υπό τον κοινό τίτλο Things I Forget. Μέσα από εικόνα, γραφή, λόγο και πληροφορία, η εγκατάσταση διερευνά τις έννοιες του νόστου, της ταυτότητας και μιας άυλης διάστασης της πραγματικότητας, καλώντας τον θεατή να αναλογιστεί τη δική του σχέση με αυτές.

Χριστίνα Σιακόλα, Things I forget, 2026. Άποψη της εγκατάστασης στη Βιτρίνα της Πενταδακτύλου 16, Λευκωσία. Διοργάνωση: SIMIO5. Φωτογραφία: © Χριστίνα Σιακόλα.

Το έργο «Αρμός» αποτελεί μια εικαστική τοπιογραφία της οροσειράς του Πενταδακτύλου, προσεγγίζοντας το φυσικό τοπίο ως στοιχείο της συλλογικής μνήμης και του αστικού ιστού. Αντίστοιχα, το «Νείρομαι» αντλεί έμπνευση από το όνειρο και το εφήμερο, προτείνοντας έναν χώρο όπου η προσωπική εμπειρία και η φαντασία συνθέτουν μια διαφορετική εκδοχή της πραγματικότητας.

Όπως σημειώνεται στο συνοδευτικό κείμενο, η εγκατάσταση επιχειρεί να φωτίσει όσα «ξεχνάμε» και παραμένουν στα όρια του συνειδητού και του ασυνείδητου, ενώ ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό μέρος του ίδιου του έργου.

Πληροφορίες

«Things I Forget» της Χριστίνας Σιακόλα

Τοποθεσία: Πενταδακτύλου 16, Παλιά Λευκωσία

Διάρκεια: Μέχρι 25 Αυγούστου 2026

Η εγκατάσταση είναι ορατή από την οδό Πενταδακτύλου όλες τις ώρες της ημέρας.