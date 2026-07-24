Το «On The Side» επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με DJ set της Koulla P. Katsikoronou

Δημοσιεύθηκε 24.07.2026 13:12

Η σειρά «On The Side» πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα και μετατρέπει τους πλευρικούς εξωτερικούς χώρους και τον κήπο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Μετά το «Jazz on the Side» του Ιουνίου, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας συνεχίζει τη σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων «On The Side», φιλοξενώντας την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 21:30, την Koulla P. Katsikoronou για ένα υπαίθριο DJ set.

Η μουσική βραδιά θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας παράστασης του έργου «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Η Koulla P. Katsikoronou θα παρουσιάσει ένα DJ set με παγκόσμιους ρυθμούς, εκλεκτικές μουσικές επιλογές, οργανικά beats και καλοκαιρινή διάθεση, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα λειτουργεί υπαίθριο bar με ποτά και cocktails. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η σειρά «On The Side» πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα και μετατρέπει τους πλευρικούς εξωτερικούς χώρους και τον κήπο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας σε χώρο πολιτιστικών συναντήσεων, με μουσική, stand-up comedy, προβολές και άλλες δράσεις ανοιχτές στο κοινό.