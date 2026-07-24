Missing Frequencies | Μια πολυαισθητηριακή βιντεοεγκατάσταση της Ναυσικάς Χατζηχρίστου

Δημοσιεύθηκε 24.07.2026 16:04

Συνδυάζοντας κινούμενη εικονα, φωτογραφία, animation, κολάζ, πειραματικό ήχο και απτικές τεχνολογίες (haptics), το έργο προσκαλείτο κοινό σε μια αποσπασματική, βαθιά προσωπική και σωματική εμπειρία της βαρηκοΐας.

Τι συμβαίνει όταν ο ήχος δεν ακούγεται μόνο, αλλά γίνεται αισθητός, ορατός και γεννά νέους τρόπους αντίληψης; Το Missing Frequenciesείναι η νέα πολυαισθητηριακή βιντεοεγκατάσταση της εικαστικού Ναυσικάς Χατζηχρίστου, που παρουσιάζεται από την ABR – Alternative Brains Rule.

Συνδυάζοντας κινούμενη εικονα, φωτογραφία, animation, κολάζ, πειραματικό ήχο και απτικές τεχνολογίες (haptics), το έργο προσκαλείτο κοινό σε μια αποσπασματική, βαθιά προσωπική και σωματική εμπειρία της βαρηκοΐας. Αντί να επιχειρεί να την εξηγήσει από μια εξωτερική οπτική, φέρνει σε διάλογο τον ήχο, την εικόνα, την υφή και τη δόνηση, προσκαλώντας τον θεατή να αισθανθεί, να αναρωτηθεί καινα φανταστεί πώς η αντίληψη μεταβάλλεται από σώμα σε σώμα.

Το έργο αναπτύχθηκε μέσα από μια διαδικασία foraging. Mια πρακτική συλλογής, αναζήτησης και σύνθεσης. Αποσπάσματα κινούμενης εικόνας, υφές, οπτικοί ρυθμοί, παραμορφωμένοι ήχοι και στιγμές «λανθασμένης» ακρόασης συνυπάρχουν σε μια σύνθεση που αποφεύγει μια γραμμική αφήγηση.

Αντί να αφηγείται μια ιστορία με συμβατικό τρόπο, το Missing Frequencies ξεδιπλώνεται μέσα από αποσπασματικές πληροφορίες, διακοπές, σωματικές αισθήσεις και διαφορετικούς τρόπους αντίληψης. Η κινούμενη εικόνα, ο πειραματικός ήχος, οι υπότιτλοι, το κολάζ, οι υφές, οι δονήσεις και τα απτικά στοιχεία ενεργοποιούν πολλαπλές αισθήσεις ταυτόχρονα. Ο ήχος δεν ακούγεται μόνο, αλλάγίνεται ορατός, αποκτά υφή, μετατρέπεται σε δόνηση και άλλοτε διακόπτεται. Μέσα από τις απτικές τεχνολογίες και τις δονήσεις, ο ρυθμός, η ένταση και η παραμόρφωση γίνονται αντιληπτά και σωματικά.

Η προσβασιμότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο της καλλιτεχνικής πρότασης του έργου ήδη από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας του. Ηακουστική περιγραφή, οι υπότιτλοι, η απτική απόδοση του ήχου και η απτική εμπειρία δεν προστέθηκαν εκ των υστέρων, αλλά ενσωματώθηκαν εξαρχής στη σύνθεσή του. Το έργο μπορεί να βιωθεί όρθια ή καθιστά, με ή χωρίς ακουστική περιγραφή, καθώς και μέσω ενός απτικού μαξιλαριού που μετατρέπει στοιχεία του ηχητικού τοπίουσε δόνηση.Η βιντεοεγκατάσταση αναπτύχθηκε μέσα από το Collaborative Working Groupτου προγράμματος P.A.I.R., φέρνοντας κοντά την καλλιτέχνη μεεπαγγελματίες της προσβασιμότητας, δημιουργούς και συνεργάτες που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση τόσο του έργου όσο και της εμπειρίας του κοινού.

Προσβασιμότητα

Πρόσβαση χωρίς εμπόδια σε όλους τους χώρους

Προσβάσιμη τουαλέτ

Ακουστική περιγραφή

Απτική απόδοση του ήχου (Haptic Interpretation)

Hosting στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα κατά τα εγκαίνια.

Συντελεστές

Καλλιτέχνης: Ναυσικά Χατζηχρίστου

Σχεδιασμός Ήχου: Αντώνης Αντωνίου

Haptics: Γιάννης Σούχης

Collaborative Working Group: Δήμητρα Νικοδήμου, Ροζ, Εύη Πετρακίδου, Μαρίνα Ιερίδη, Νίνα Πουλουζασβίλι

Πληροφορίες

Missing Frequencies | Μια πολυαισθητηριακή βιντεοεγκατάσταση της Ναυσικάς Χατζηχρίστου

Εγκαίνια: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Ώρα: 19.30

Διάρκεια: 29-30 Ιουλίου 2026.

Ώρες λειτουργίες της έκθεσης: 20.00-22.00

Τοποθεσία: In Toto [Κανάρη 8Α, Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία].