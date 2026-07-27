Το Διεθνές Φεστιβάλ Mitsikouri και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ενώνουν τις δυνάμεις τους

Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 14:22

Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri συμπράττει φέτος με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, παρουσιάζοντας την παράσταση «Σουβενίρ» του διεθνώς αναγνωρισμένου γαλλικού ντουέτου Claire et Antho.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα δύο Φεστιβάλ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στο κοινό της Κύπρου μια υψηλού επιπέδου διεθνή παραγωγή, απευθυνόμενη σε όλη την οικογένεια. Παράλληλα, η σύμπραξη συμβάλλει στην ενίσχυση της παρουσίας των παραστατικών τεχνών για νεαρό κοινό στο ευρύτερο πολιτιστικό τοπίο του τόπου.

Το «Σουβενίρ» είναι μια μη λεκτική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, η οποία συνδυάζει τον χορό, το σωματικό θέατρο, το ζωντανό θέατρο σκιών και τις βιντεοπροβολές. Με αφετηρία τους αθέατους αγώνες της ψυχής, εξερευνά το βάρος των αναμνήσεων, τα βιώματα που μας διαμορφώνουν και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Ένας άνδρας επιστρέφει στις αναμνήσεις του και στη στιγμή που γνώρισε για πρώτη φορά τη γυναίκα που αγάπησε. Οι δυο τους ανοίγουν τις αποσκευές τους και έρχονται αντιμέτωποι με όσα κουβαλούν από το παρελθόν. Παρά τα βάρη τους, μαζί χορεύουν, γελούν και επιμένουν να κυνηγούν τα όνειρά τους.

Λίγα λόγια για τους Claire et Antho

Οι Claire et Antho είναι ένα γαλλικό καλλιτεχνικό ντουέτο που συνδυάζει με ιδιαίτερο τρόπο τον χορό, το σωματικό θέατρο, το θέατρο σκιών και τη ζωντανή κινηματογράφηση. Τα ευρηματικά και συγκινητικά βίντεό τους, στα οποία παίζουν με την προοπτική, τις σκιές, την κίνηση και την εικόνα, έχουν διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν αγαπηθεί από κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους γλώσσα αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του «Σουβενίρ», μιας ολοκληρωμένης θεατρικής εμπειρίας που μεταφέρει επί σκηνής τον ποιητικό κόσμο τους.

Πληροφορίες παράστασης

Σουβενίρ | Claire et Antho, Γαλλία

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026 | 19:00 @Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Πληροφορίες και εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας more.com.

Το πλήρες πρόγραμμα του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.